‘Alles wat je doet, heeft gevolgen’: hoe een stuwdam het ontzaglijke maar frêle ecosysteem van de Grand Canyon ontregelt

De Grand Canyon heeft een groot probleem. In de reusachtige kloof in Arizona, uitgesleten door de mythische Colorado-­rivier, dreigt een ­watercrisis met zware gevolgen. Een groep ­wetenschappers onderneemt een zevendaagse raftexpeditie, op zoek naar oplossingen.

Glen Canyon National Recreation Area Utah Lake Powell Nevada Glen Canyon-dam Navajo- reservaat Nationaal Park Grand Canyon Lake Mead National Recreation Area Lake Mead Coloradorivier Coloradorivier Hooverdam Kaibab National Forest Hopi- reservaat Hualapai- reservaat Hualapai- reservaat Arizona 50 km BRON The New York Times

Diep onder de toeristenverblijven en de winkels die hangers en wierook verkopen, voorbij de verwaaide kreken en bruine valleien gevlekt met agave, jeneverbessen en alsem, lijken de rotsen van de Grand Canyon wel onaangetast door de tijd. De oudste hebben 1,8 miljard jaren op de teller; dat is niet alleen een eeuwigheid voor mensen die ze aanschouwden, maar zelfs een eeuwigheid voor er organismen met ogen op deze planeet rondliepen.

Als je maar lang genoeg in de canyon rondhangt, raak je zelf ook wat weggezongen van de tijd. De immense rotswanden vormen een soort cocon die je afzondert van de moderne wereld, met zijn telefoonsignalen en lichtvervuiling en teleurstellingen. Ze richten je ogen onophoudelijk naar boven, zoals in een kathedraal.

Je denkt misschien dat je tot helemaal boven kunt kijken. Maar daarboven zijn nog meer wanden, en daarboven nog meer; af en toe vang je er een glimp van op. Want de canyon is niet alleen diep, hij is ook breed: 29 kilometer op zijn breedste punt. Dit is niet zomaar een stenen kathedraal. Het is een koninkrijk, een uitgestrekte, op zichzelf staande, parallelle werkelijkheid die majestueus naast die van ons bestaat.

Maar de Grand Canyon heeft een levensgroot probleem. De Colorado, de rivier die de canyon in de loop van miljoenen jaren heeft uitgeslepen, is er slecht aan toe.

7,2 biljoen liter water Verbruik in het stroomgebied van de Colorado-rivier in een doorsnee jaar Landbouw 79% Drink- water vee <1% Veevoeder (alfalfa, hooi, grassen, snijmaïs voor kuilvoer) 55% Veeteelt 56% 4,03 biljoen liter Irrigatie andere gewassen 24% 1,7 bilj. l. De rest 21% 1.465 milj. l. Opmerking: Water gebruikt voor mijnbouw is opgenomen in de categorie commercieel en industrieel. De schattingen zijn exclusief de export van water uit het stroomgebied, verdamping of natuurlijke verliezen. Percentages tellen mogelijk niet op tot 100 procent vanwege afronding. BRON NYTIMES / Richter, Bartak, Caldwell, et al. in Nature Sustainability 7,2 biljoen liter water Verbruik in het stroomgebied van de Colorado-rivier in een doorsnee jaar Landbouw 79% Drinkwater vee <1% Veevoeder (alfalfa, hooi, grassen, snijmaïs voor kuilvoer) 55% Veeteelt 56% 4,03 biljoen liter Irrigatie andere gewassen 24% 1,7 biljoen liter De rest 21% 1,47 biljoen liter Opmerking: Water gebruikt voor mijnbouw is opgenomen in de categorie commercieel en industrieel. De schattingen zijn exclusief de export van water uit het stroomgebied, verdamping of natuurlijke verliezen. Percentages tellen mogelijk niet op tot 100 procent vanwege afronding. BRON NYTIMES / Richter, Bartak, Caldwell, et al. in Nature Sustainability

De aarde warmt op, met als gevolg minder smeltwater bij de bron van de Colorado in de Rocky Mountains. Door de hogere temperatuur verdampt er ook meer water. De zeven staten die afhankelijk zijn van de rivier gebruiken zowat elke druppel op die ze kan leveren. Er was weliswaar een natte winter, en door afspraken tussen staten is onmiddellijk onheil afgewend, maar over de vooruitzichten op de lange termijn zijn er ernstige twijfels.

De massamigratie naar het westen, destijds,ging uit van de veronderstelling dat geld, technisch vernuft en doorzettingsvermogen beschaving konden brengen naar een genadeloos droge plek. Dat geloof krijgt serieuze klappen.

Lake Powell

De Colorado stroomt zo diep beneden de rand van de Grand Canyon dat velen van de vier miljoen mensen die het nationaal park elk jaar bezoeken de rivier slechts ontwaren als een vaag snoertje dat ergens in de verte glinstert.

Het welzijn van de Colorado is enorm belangrijk voor de bijna 450 kilometer lange kloof en de relatie ermee van de toekomstige generaties. De manier waarop de mens de Colorado heeft bedwongen, heeft de ecosystemen en de landschappen in de canyon al ingrijpend gewijzigd. Het was wat een groep wetenschappers en studenten van de University of California, campus Davis, wilde bestuderen toen ze onlangs met een vlot de rivier afvoeren: een langzame reis terug in de tijd, op een moment waarop de klok van de aarde almaar sneller lijkt te gaan.

John Weisheit, die mee de natuurbeschermingsorganisatie Living Rivers leidt, raft al veertig jaar op de Colorado. Als hij ziet hoe de Grand Canyon nog tijdens zijn leven veranderd is, wordt hij daar “verschrikkelijk depressief” van, zegt hij. “Weet je hoe je je voelt als je naar een kerkhof gaat? Wel, zo voel ik me.”

Toch komt hij zowat elk jaar terug. “Om op bezoek te gaan bij een oude vriend.”

De landen in het westen van Noord-Amerika kennen de natuurcycli van geboorte, groei en verwoesting maar al te goed. Vele tijdperken geleden was deze plek een tropische zee waarin slakachtige wezens met tentakels loerden op hun prooi. Daarna werd ze een enorme zandwoestijn. Later opnieuw een zee.

Op een bepaald moment begon de energie van diep binnen in de aarde een gigantische brok aardkorst opwaarts te duwen. Dat proces nam tientallen miljoenen jaren in beslag, en de oude rivieren die door het gebied zigzagden sleten zich geleidelijk aan een weg door het landschap. Er ontstond een kloof, die door het meanderende water in de loop van de tijd verbonden werd met andere canyons, waardoor één grote canyon werd gevormd. Het weer, de zwaartekracht en platentektoniek boetseerden en sculpteerden de vrijgekomen lagen omringende rots tot vloeiende, fantastische vormen.

De Grand Canyon is een schouwspel dat zijn gelijke niet kent – met een rivier waarvan 40 miljoen mensen afhankelijk zijn voor water en energie. En de gebeurtenis die die bijzondere, vervelende dualiteit vastlegde – die bijna alles veranderde voor de canyon – voelt bijna minuscuul aan vergeleken met de geologische commotie uit het verre verleden: de aanleg, 25 kilometer stroomopwaarts, van een betonnen muur.

Sinds 1963 houdt de Glen Canyon Dam de Colorado zowat 350 kilometer lang op, in de vorm van Amerika’s op een na grootste waterreservoir, Lake Powell. Ingenieurs schatten continu de water- en elektriciteitsnoden in om te beslissen hoeveel water ze doorlaten,eerst in de Grand Canyon, later in Lake Mead, en daarna ook richting velden en huizen in Arizona, Californië, Nevada.

De dam regelt het veranderlijke debiet van de Colorado – het ene jaar een straaltje, het andere een gemene, bulderende vloed – tot een redelijk gestage stroom. Maar de canyon betaalde een zware ecologische prijs voor dat geregel. En die prijs kan almaar hoger oplopen naarmate het water als gevolg van droogte en overmatig gebruik slinkt.

Een paar maanden geleden stond het water in Lake Powell zo laag dat het bijna niet in staat was de turbines te doen draaien. Als het peil de komende jaren nog verder zakt, en alles wijst erop dat dat zal gebeuren, kan dat het einde betekenen van de elektriciteitsopwekking. De enige manier waarop water dan weg kan uit de dam is via vier leidingen dichter bij de bodem van het meer. Naarmate de hoeveelheid water vermindert, neemt ook de druk af om water door die leidingen te duwen, waardoor steeds minder water naar de andere kant gaat.

Als het waterpeil nog lager zakt, beginnen de leidingen lucht aan te zuigen, waardoor Powell een ‘dode poel’ zou worden, die geen water meer zou afstaan.

Kubistische olifant

Met die twijfels over de toekomst van de Colorado in het achterhoofd tuigden de wetenschappers van U.C. Davis op een koele lenteochtend hun helblauwe vlotten op. Boven hen: leigrijze, laaghangende wolken. Op het gasvuurtje: cowboykoffie. Bij kilometer 0 van de Grand Canyon stroomt de rivier tegen 200 kubieke meter per seconde, om aan te zwellen tot 250 kubieke meter. Het is niet het laagste debiet ooit, maar zeker ook niet het hoogste.

Kubieke meter per seconde klinkt wellicht een beetje abstract. In de VS wordt dat uitgedrukt in kubieke voet per seconde. Daniel Ostrowski, masterstudent agronomie aan Davis, denkt graag aan basketballen om zich dat voor te stellen. Een normale basketbal neemt ongeveer 1 kubieke voet in.

Trek een denkbeeldige streep over de canyon, en verbeeld je dan 9.000 basketballen die er elke seconde over tuimelen.

Rond de 15de kilometer hebben de wetenschappers een concreter visueel ankerpunt om zich op in te stellen. Heel lang geleden brak een gigantische brok zandsteen af van de kliffen erboven. Die ligt nu in het water als een soort ­imposante kubistische olifant. Bij 9.000 basketballen per seconde staat die hoog en droog. Bij een hoger debiet – 12.600 basketballen – staat die tot de enkels onder water. Doe dat maal drie, en het water staat aan zijn hoofd. Bij 84.000 basketballen – dat was het debiet in juli 1983 – is de olifant nog amper zichtbaar, in de vorm van een rimpeling op het wateroppervlak.

In juli 1983 was dit reusachtige rotsblok nog amper zichtbaar. Beeld NYT

Het grote probleem met het lage water in de canyon, waarmee alle andere problemen samenhangen, is dat de dingen niet meer in beweging zijn. De Colorado is een soort circulair systeem. Haar stroom sleet de canyon uit, maar onderhoudt die ook voor planten, dieren, boottochtjes. Om te begrijpen wat er gebeurd is sinds de dam het debiet regelt, moet je denken aan de kleinste dingen die het water in beweging brengt, of niet meer in beweging kan brengen.

De Colorado pikt enorme hoeveelheden zand en slib op in zijn tocht door de Rocky Mountains, maar de dam verhindert dat die hun weg naar de Grand Canyon vervolgen. Aftakkingen stroomafwaarts, zoals de Paria en de Little Colorado, geven ook wat sedimenten aan de rivier af, maar dat is niets in vergelijking met wat vast blijft zitten in Lake Powell. Bovendien: hoe minder de rivier stroomt, hoe meer sediment naar de bedding bezinkt.

Het gevolg is dat de zandstranden, waar dieren leven en kanovaarders ’s avonds hun tent opzetten, kleiner worden. Stranden die vroeger zo breed als een snelweg waren, zijn gekrompen tot tweebaanswegen. Of nog smaller. De zandstrook die overblijft wordt ingenomen door vegetatie: lisdodde, tamarisk, kameeldoorn... Voor de komst van de dam werden die planten bij hoog water weggespoeld.

Een weelderiger, minder dorre canyon lijkt misschien nog niet zo slecht. Maar de grassen en struiken verhinderen dat de wind zand op de hellingen en terrassen rondom blaast, waar honderden culturele sites de herinnering bewaren aan de mensen die historisch in en rond de canyon leefden. Zand beschermt die sites – stenen constructies, graanopslagplaatsen, vuurkuilen – tegen het weer en de elementen. Doordat minder zand komt aangewaaid, zijn de sites kwetsbaarder voor erosie en schade aangebracht door bezoekers.

Het wordt trouwens niet overal groener aan de canyon. Door de droogte gaat er minder water door de poreuze stenen wanden. Waar dat wel gebeurt, ontspruiten aan de bronnen oases vol plantenleven. Maar de laatste tijd verschrompelen sommige bronnen, zoals Vasey’s Paradise op kilometer 50, tot een miezerig straaltje.

Een paar bochten verder stroomafwaarts ontwaren de wetenschappers van U.C. Davis wel een paar plantenrijke gedeelten die het goed lijken te doen.

De Colorado heeft er ook moeite mee grotere objecten dan zand te verplaatsen. Het gebeurt dat kiezels en keien vanuit zijrivieren en zijkloven worden aangesleurd, vooral op piekmomenten, bij hevige stroming. Ze creëren bochten en stroomversnellingen in de rivier. Maar nu de stroming in het algemeen afneemt, stapelt het steenmateriaal zich op in de bochten en aan de stroomversnellingen. De stroomversnellingen worden steiler, de passages almaar smaller voor boten om te navigeren.

Risico op stortvloed

Als het water nu laag staat, komen bij bepaalde stroomversnellingen meer keien bloot te liggen, waardoor de 10 tot 13 meter lange motorboten die populair zijn voor afvaarten in de problemen komen. Aanbieders van zulke afvaarten kijken aan tegen een toekomst waarin lage waterstanden vaste prik zijn, en zo verdwijnt misschien een van de voornaamste manieren om de canyon op een intieme wijze te ervaren.

Los van de droogte en de waterstanden is er nog een aspect dat Victor R. Baker, geoloog aan de University of Arizona, grote zorgen baart over de toekomst van de canyon. Baker onderzoekt al vier decennia lang spelonken, richels en mondingen van zijrivieren in het Colorado-bekken. Hij gaat vooral op zoek naar de specifieke patronen van zand en slib die worden achtergelaten door enorme waterverplaatsingen. De verhalen die ze vertellen zijn verbijsterend.

In de loop van vierenhalf millennium raasden minstens vijftien keer reusachtige waterstromen door de Grand Canyon, stelden Baker en zijn ­collega’s vast. Geologische evidentie stroomopwaarts vanaf de dam wijst op 44 grote waterverplaatsingen van variërende omvang, vooral in de voorbije vijfhonderd jaar.

Doordat de atmosfeer opwarmt en meer vocht vasthoudt, stijgt het risico op zulke stortvloeden. Als dat gebeurt als Lake Powell vol smeltwater zit, kan de dam het begeven, met alle gevolgen van dien voor de canyon.

“Ik voorzie een toekomst met lange saaie periodes, onderbroken door korte episodes van totale, absolute verschrikkingen”, zegt Baker.

Geen enkel van de overheidsagentschappen die betrokken zijn bij het beheer van de canyon kan daar veel aan doen, althans niet in zijn eentje. Toch doen ze hun best om in te grijpen waar dat mogelijk is.

Sinds 1996 laat het Bureau of Reclamation, eigenaar van de Glen Canyon Dam, af en toe water uit het reservoir vloeien om zand uit de rivierbedding in beweging te brengen om de stranden weer op te bouwen. De effecten zijn zichtbaar. Maar het agentschap voert die experimenten alleen uit als er genoeg water voorradig is in Powell. In april deed het dat voor de eerste keer in vijf jaar.

De National Park Service stelt alles in het werk om de archeologische sites van de Grand Canyon te vrijwaren van erosie, ook al betekent dat dat ze ondergedompeld zijn in het zand, waardoor ze niet zichtbaar zijn. “Die cultureel belangrijke plekken varen er net wel bij dat ze onder het zand liggen”, zegt Ed Keable, de hoofdopzichter van het park.

Maar andere zaken zitten zo vast dat je alleen maar meer problemen veroorzaakt als je eraan wilt raken. Neem nu tamarisk. Dat is een invasieve, boomachtige struik die de oorspronkelijke vegetatie in de canyon en bij andere rivieren in het westen van de VS verdrongen heeft. Zowat twintig jaar geleden besloten natuurverantwoordelijken de plant te bestrijden door kevers uit te zetten die zich voeden met tamariskbladeren. Maar de kever was zo dol op de bladeren dat hun aantallen razendsnel aangroeiden. Het gevolg was dat de populatie van wilgenfeetiran, een bedreigde vogelsoort die nestelt in de tamarisk, gedecimeerd werd.

Uitzicht over de Grand Canyon: de ooit zo machtige ­Colorado-­rivier is nauwelijks nog zichtbaar. Beeld NYT

De vraag die iedereen bezighoudt is hoe een krimpende Colorado haar nut kan blijven behouden. De dam ligt aan de basis van de ecologische veranderingen in de canyon, zoals de afname van de vissenpopulatie. Maar de rivier gewoon natuurlijk laten stromen door de dam zodat het water vooral wordt vastgehouden in Lake Mead of in zowel Mead als Powell, zou de verandering niet geheel terugdraaien.

Jack Schmidt, directeur van het Center for Colorado River Studies aan de Utah State University, is tot de vaststelling gekomen dat de beste manier om voldoende sedimentrijk water terug in de canyon te krijgen erin bestaat nieuwe aftakkingstunnels te boren in de zandsteen errond. Dat zou een dure operatie zijn, en zorgvuldige planning vergen om de onmiddellijke ecologische effecten te beperken. “Zoals bij alles in dat verdomde riviersysteem heeft alles wat je doet gevolgen”, zegt hij.

Softijsje

Het is de zesde avond van de wetenschappers van U.C. Davis op de Colorado. Terwijl de zon een laatste oranje en gouden gloed op de rotswanden rondom werpt, zitten de studenten op kampeerstoelen te overpeinzen wat ze die dag hebben meegemaakt.

Ze bereiden zich voor op een carrière als academicus of deskundige of beleidsverantwoordelijke − allemaal functies die mee bepalen hoe we omgaan met de ecologische gevolgen van beslissingen die in het verleden werden genomen. Keuzes zoals het afdammen van rivieren. Zoals het bouwen van steden in overstromingsgebied. Zoals het baseren van economieën op fossiele brandstoffen.

Ooit waren dat onmiddellijke antwoorden op de noden van de samenleving. Nu werpen ze hun eigen vragen op − een afmattende lawine van problemen die oplossingen vergen die op hun beurt weer problemen veroorzaken.

“Het wordt overweldigend”, zegt Alma Wilcox, een masterstudent ecologisch beleid. Het helpt als je focust, zegt ze. “Controle hebben over een klein aspectje kan je een machtig gevoel geven.”

Yara Pasner, een doctoraatsstudent hydrologie, zegt dat ze een verplichting voelt ten aanzien van de toekomstige generaties, ongeacht het feit dat − of misschien juist doordat − de oudere generaties dat gevoel niet hadden. “De mentaliteit heerste dat wij er een boeltje van kunnen maken, en dat de toekomstige generatie wel de middelen zal hebben om dat op te lossen”, zegt ze. Maar, zegt ze, we komen er stilaan achter dat de gevolgen van vele beslissingen in het verleden veel moeilijker te verhelpen zijn dan we dachten.

De volgende ochtend vaart de groep het rijk van de oudste rotsen van de canyon binnen. Bijna twee miljard jaar geleden botsten eilanden in de oerzee op de landmassa die zou uitgroeien tot Noord-Amerika. De onvoorstelbare hitte en druk van de botsing versmolten de rotsen en het sediment op de zeebodem tot dikke lagen inktachtige, glimmende rots. Die rotslaag lag begraven onder de bergen die gevormd werden door de botsing, waar ze werd geplet en geplooid, om uiteindelijk uit te groeien tot de buitenissige massa die nu de rivier flankeert. Het ziet eruit als een vers gedraaid softijsje gevormd door donkergrijze schist en zalmroze graniet.

Maar de bergen erboven? Die zijn zo goed als verdwenen, in de loop van miljoenen jaren afgesleten, de restanten al lang verspreid en opgegaan in nieuwe bergen, nieuwe formaties.

“Vroeger torenden hier Himalaya’s bovenuit”, zegt Nicholas Pinter, een geoloog aan Davis die mee de expeditie leidde. “En die zijn geërodeerd. Afgesleten tot een bijna oneindige vlakte, voor het allemaal opnieuw begon.”

Ergens tussen die grote gebeurtenissen − binnen een nietig, onbeduidend lijkend geologisch tijdvak − bevindt zich de wereld waarin wij vertoeven, de enige wereld die we hebben.