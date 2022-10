‘Alles wat ik over de dood weet, heb ik ook maar van horen zeggen’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. ‘Hoe geprivilegieerd kun je zijn?’ Ouders vertellen waarom uitspraak Homans van weinig realiteitszin getuigt

“Ik weet niet of u beseft dat er ook zoiets als een vader bestaat”, zei Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) in een discussie over kinderopvang. Een vader, twee moeders en een oma vertellen waarom die uitspraak van weinig realiteitszin getuigt. “Hoe geprivilegieerd kun je zijn?”

Lees de getuigenissen van (groot)ouders over de kinderopvang.

Joachim Boderé en Sarah Van Haute, allebei ouders van peuters. Beeld Tine Schoemaker

2. ‘Hoe langer dit duurt, hoe minder legitiem Poetin wordt als gesprekspartner’: dreigt er echt een ‘nucleair armageddon’?

Volgens Amerikaans president Joe Biden zijn we sinds de Cubaanse rakettencrisis van 1962 niet meer zo dicht bij een nucleair armageddon geweest. Is het wachten tot de bom valt? “Ik deel zijn analyse”, zegt Laurien Crump, expert internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.

Lees het interview met Laurien Crump.

Laurien Crump Beeld RV

Een blik op uw ontbijttafel toont al hoe hard de inflatie en de oorlog zich laten voelen in de portemonnee. Brood kost 14 procent meer dan een jaar geleden. Een eitje erbij? Plus 16,6 procent.

In de supermarkt betaal je volgens Test-Aankoop, dat de prijzen van zo’n 3.000 producten volgt in de supermarktketens, tot zelfs 30 procent meer voor boter en halfvolle melk. Zowat alles is duurder geworden omdat producenten met een torenhoge energiefactuur kampen. Toch drukt bijna elk product aan de ontbijttafel daar nog eens zijn eigen stempel op.

Lees het artikel over de inflatie.

Beeld MARTIJN GIJSBERTSEN / DM

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Vierentwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: zanger en Triggerfinger-frontman Ruben Block (51). Wie is hij in het diepst van zijn gedachten?

“Ik denk dat ik muziek nog steeds mijn passie kan noemen, maar ze is wel minder allesoverheersend dan vroeger. Misschien omdat ik zelf rustiger ben geworden.”

Lees het interview met Ruben Block.

Triggerfinger-frontman Ruben Block. Beeld Stefaan Temmerman

5. Adil en Bilall maakten met ‘Rebel’ een film over hun eigen generatie: ‘Ik zag jongens met wie ik ben opgegroeid plots één na één naar Syrië vertrekken’

Regisseurs Adil El Arbi (34) en Bilall Fallah (36) kregen een zware opdoffer toen Warner Bros. deze zomer hun superheldenfilm Batgirl bruusk afvoerde, maar intussen is het duo herrezen. Volgende week komt hun nieuwe film Rebel in de zalen: rauwe, spannende en spectaculaire cinema over een Brusselse Syriëstrijder die meegesleept wordt in de oorlogsgruwel. Het is hun meest persoonlijke film tot nog toe, over hoe jongens met wie ze zelf opgroeiden plots in staat bleken tot gruweldaden. “We hebben ons nog ingehouden, de realiteit is vele malen erger.”

Lees het interview met Adil El Arbi en Bilall Fallah.

Adil El Arbi en Bilall Fallah. Beeld Maureen De Wit

De Vlaamse oppositie heeft van het merk ‘Vivaldi’ bijna een scheldnaam gemaakt, maar de Vlaamse regering weet kiezers evenmin te overtuigen, constateert hoofdcommentator Bart Eeckhout. Dat moet vooral N-VA en cd&v zorgen baren.

Lees de politieke analyse van hoofdcommentator Bart Eeckhout en ontdek elke week wat er echt leeft in de Wetstraat met onze politieke nieuwsbrief.

N-VA-voorzitter Bart De Wever. Beeld BELGA

Hij won de tweede prijs in Cannes en mikt nu op de Oscars, maar hij blijft ook gewoon een mama’s boy. Want zonder Hilde Weymaere zou er van Lukas Dhont, de artiest, geen sprake zijn. “De kracht van cinema heb ik dankzij jou ontdekt, mama.”

Lees het interview met Lukas Dhont en zijn moeder Hilde.

Beeld Carmen De Vos

8. De boerenjaren op de vastgoedmarkt zijn voorbij: ‘We evolueren van een verkopersmarkt naar een kopersmarkt’

“De eerste vraag die ik nu krijg? Laat me eens de EPC-score zien.” Op kijkdagen voor een woning regeert vandaag niet de koopwoede, maar de renovatie-angst. De boerenjaren voor de vastgoedmarkt zijn voorbij, alleen dringt dat bij verkopers nog niet door.

Lees het artikel over de vastgoedmarkt.

Beeld Peter Hilz

Twintig jaar geleden werd de euthanasiewet goedgekeurd. Sindsdien kunnen terminale patiënten - in theorie - over hun eigen lot beslissen. Wim Distelmans, die van het recht op euthanasie zijn levenswerk maakte: “Tegenstanders deinzen niet terug voor intimidatie.”

Lees het interview met Wim Distelmans.