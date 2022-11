‘Alles speelt nu in het voordeel van het Oekraïense leger’

Het Oekraïense leger heeft Cherson volledig onder controle. Maar de kans dat de Russen de stad vanaf de linkeroever van de Djnepr-rivier opnieuw aanvallen, is groot, denkt militair analist Oleg Zhdanov. Toch is hij optimistisch.

Dat de terugtrekking van de Russen uit Cherson ook voor hem als een onverwachte maar hoogst aangename verrassing kwam, zegt Oleg Zhdanov, militair analist en voormalig kolonel bij de Oekraïense strijdkrachten. Toen de Russen op 24 februari aan de poorten van Kiev stonden te trappelen, werd Zhdanov (56) dusdanig overspoeld met vragen over de militaire situatie dat hij besloot een YouTube-kanaal te openen om aldaar uitleg te geven. Sindsdien houdt hij een veelbekeken videodagboek bij over de oorlog. “Ik had gedacht dat de Russen een kleine stap terug zouden zetten in de regio Cherson maar dit was echt een verrassing,” vertelt hij ons via Skype vanuit Kiev.

Blazen de Russen werkelijk de aftocht of gaat het om een valstrik zoals velen vrezen?

“Het Oekraïense leger heeft de stad volledig in handen en onder controle. Het is al bezig aan de eerste ruiming van de mijnen en boobytraps en er is tot nu geen melding van groepen achtergebleven Russische militairen. Of het om een valstrik gaat, moeten we afwachten maar het ziet ernaar uit dat de Russen zich nog verder aan het terugtrekken zijn. Volgens de laatste inlichtingen halen ze hun militairen ook weg bij Nova Kachkova (60 km ten noordoosten van Cherson, JdR). Een deel daarvan wordt ondergebracht in Kinburn Spit op de Krim, anderen gaan naar verschillende plaatsen op de oostelijke oever van de Dnjepr-rivier.”

Lees ook Na een jaar bittere ellende is er een streepje licht: de hoop dat de machthebbers in Moskou straks krijgen wat ze verdienen

Zal het Russische leger vanaf de linkeroever opnieuw de aanval inzetten op Cherson?

“Als we uitgaan van eerdere acties van het Russische leger nadat ze zich terugtrokken, onder andere in het noorden bij de steden Soemy en Tsjernihiv, dan is het aannemelijk dat ze Cherson opnieuw zullen bestoken. Wanneer, dat hangt af van hoe snel de Russen hun artillerie aan de linkeroever kunnen stationeren. Nu de winter eraan komt, krijgen ze het alsmaar moeilijker want de povere militaire uitrusting van de Russen is niet bestand tegen de koude. Het komt hen dan ook goed uit als de Oekraïners vanwege de winter hun tegenoffensief vertragen. Maar dat zal niet gebeuren want de Oekraïense strijdkrachten hebben wél warme kleding en voldoende voedsel, in tegenstelling tot de vijand. En als de grond straks bevroren is, wordt het makkelijker om zware militaire voertuigen in te zetten. Alles speelt dus in het voordeel van Oekraïne.”

Rusland heeft naar eigen zeggen nog altijd heel wat rekruten van de recente mobilisatie achter de hand, al gaat het om ongetrainde soldaten. De strijd is nog niet gestreden.

“De recente mobilisatie heeft 300.000 rekruten op de been gebracht, volgens Rusland. Dat getal klopt niet, het zou om 238.000 soldaten gaan. Daarvan zijn ruim 100.000 man nog niet ingezet omdat ze niet genoeg kleding, wapens en voedsel hebben. De tekorten zijn groot; Noord-Korea en Wit-Rusland springen momenteel bij met de levering van winteruniformen. Het aantal Wit-Russische militairen dat ingezet kan worden, klopt wel volgens onze informatie; we hebben het over 30.000 militairen. Maar daarvan zijn er momenteel maar 5.000 man klaar om de oorlog in te gaan. We houden het constant in de gaten; de voorbereiding om die 30.000 soldaten operatief te maken, is volop bezig zodat het nog een maand of twee, drie kan duren voor ze daadwerkelijk uitgestuurd kunnen worden.”

Wat betekent de herovering van Cherson voor het verdere verloop van de oorlog?

“Het is de derde keer dat de Russen plots pijlsnel de aftocht blazen. De eerste keer was in de buitenwijken van Kiev, de tweede keer dropen ze af in het gebied rond Charkiv. Het lijkt er op dat ze hetzelfde systeem straks ook in andere bezette gebieden zullen toepassen. Daarbij duwt de bevrijding van Cherson de moraal van de Russische militairen nog verder de diepte in. De Russische generaals geloven wellicht nog dat de oorlog te winnen valt maar de militairen op het terrein zijn zich er steeds meer van bewust dat het om een zinloze operatie gaat en dat ze niet willen sterven voor deze oorlog.”

Wat zijn de volgende stappen in de zuidoostelijke regio de eerstkomende weken of maanden?

“Ik vermoed dat de Oekraïense strijdkrachten verder oprukken naar het gebied rond de stad Vuhledar ten zuidwesten van Donetsk. Daar kunnen ze de belangrijkste Russische aanvoerroute op de linkeroever van de Djnepr afsnijden. Een andere tegenaanval is mogelijk ten zuiden van Vuhledar, bij Novopavlivka waar een route loopt die via Volnohava naar Marioepol en de Zee van Azov leidt.”

Wat is er aan de hand op de Krim? Satellietbeelden tonen een nieuwe Russische defensielijn in Armyansk.

“De Russen graven zich in want als het Oekraïense leger door kan dringen tot Perekop (de smalle strook land tussen het schiereiland en het vasteland, JdR) is de weg vrij om een tegenoffensief op te starten in het noorden van de Krim. Er zijn vandaag minder Russische militairen op het schiereiland gevestigd dan voor de oorlog en door de vernieling van de Krimbrug stokt de bevoorrading. Als er een tegenoffensief op de Krim plaatsvindt, heeft dat mijns inziens een grote kans op succes.”

Mikhailo Podoljak, adviseur van president Zelenski, zegt dat het einde van de oorlog, mits versterking, over vier tot zes maanden een feit kan zijn. Wat denkt u?

“Als de buitenlandse wapenbevoorrading aanhoudt, schat ik in dat de oorlog tegen het einde van de lente, begin van de zomer voorbij kan zijn. Hadden we de afgelopen zomer dubbel zoveel wapens plus langeafstandsraketten gekregen, dan zou de oorlog tegen het einde van dit jaar al voorbij zijn.”