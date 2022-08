Alleen op de wereld: op stap in het land dat volgens China niet bestaat

Fotograaf Franky Verdickt reisde vier keer naar Taiwan, waar de spanningen met China opnieuw sterk opflakkeren. ‘Er is zoveel hartelijkheid in het land. Als je grote broer altijd boos op je is, moet je wel vrienden maken.’

Als je Nancy Pelosi heet, mag je Taiwan binnen. Mij is het sinds corona niet meer gelukt om nog naar ginder te reizen”, zegt de Brusselse fotograaf Franky Verdickt die regelmatig voor De Morgen werkt. (Sinds de start van de coronacrisis bleven de Taiwanese grenzen zo goed als volledig gesloten voor buitenlandse reizigers. Pas sinds kort kunnen die weer een speciaal inreisvisum aanvragen voor andere dan nood- of humanitaire redenen, red.). Hij maakte een fotoreeks van zijn vier eerdere reizen naar Taiwan.

Twee weken geleden bracht Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, een bezoek aan Taiwan, het zichzelf besturende eiland in de Oost-Chinese Zee dat voor China officieel niet bestaat. Door de grote diplomatieke en economische druk van Volksrepubliek China onderhoudt nagenoeg geen enkel land officiële diplomatieke banden met Taiwan. Bezoeken als dat van Pelosi gelden wel als een symbolische diplomatieke erkenning van de staat door de VS.

En dat apprecieert China niet: na Pelosi’s bezoek reageerde ­Peking met militaire oefeningen boven het eiland, de grootste militaire escalatie sinds de jaren 90. Een week later volgde nog een verrassingsbezoek van een Amerikaanse politieke delegatie met een gelijkaardige reactie van China. “Met deze militaire oefeningen zeggen ze eigenlijk: wij zijn niet bang van Amerika”, zegt Verdickt. “Maar dat de nummer 1 en 2 van de wereld elkaar zo uitdagen is heftig. In vergelijking met een gewapend conflict in Taiwan, is Oekraïne maar een klein regionaal probleempje.”

Taiwan is de dichtstbevolkte en de grootste economie buiten de Verenigde Naties. 70 procent van de Taiwanezen onder de 40 beschouwt zichzelf als Taiwanees en niet als Chinees. Beeld Franky Verdickt

De fotograaf raakte geïnteresseerd in Taiwan toen hij acht jaar geleden zelf in China woonde. “Als mijn toenmalige vriendin over Tibet, Xinjiang of Taiwan sprak, zei ze altijd: ‘Die gebieden zijn van ons’”, vertelt Verdickt. “‘Zou je hen dat niet beter zelf eens vragen’, dacht ik. In 2016 besliste ik om zelf naar Taiwan te reizen.”

“Bij mijn eerste bezoek aan de hoofdstad Taipei ondervond ik hoe warm de bevolking is. Op een lokale bus was mijn telefoon uit mijn zak gevallen. Toen ik mijn nummer belde, nam de buschauffeur op die mijn gsm gevonden had. Van zo veel hartelijkheid kun je in Brussel alleen maar dromen. Soms denk ik dat de bevolking van Taiwan zo vriendelijk is om te overcompenseren. Als je grote broer altijd boos op je is, moet je wel vrienden maken.

“In China hoorde ik altijd hoe Taiwanezen gegijzeld worden door hun eigen overheid en slachtoffer zijn van propaganda. Dat houdt geen steek: Taiwan is een democratie waar de bevolking de regering zelf gekozen heeft. Uit die gesprekken die ik met inwoners voerde, bleek hun verlangen naar onafhankelijkheid.

“Taiwan is minder exotisch dan China”, vervolgt de fotograaf. “Het is alsof de traditioneel Chinese cultuur er overgoten is met een westers en Japans sausje. Taiwanezen zijn doorgaans ook goed opgeleid. Het eiland heeft een stevige economie. Het is ook de enige plek in Azië waar het homohuwelijk is toegestaan.”

China beschouwt de artefacten in het Nationaal Paleismuseum in Taipei nog altijd als geroofd. Om ze terug te claimen, zou het echter moeten erkennen dat Taiwan een ander land is. Beeld Franky Verdickt

Tegenover die openheid staat de permanente militaire dreiging van China. “Kinmen en de Matsu-archipel, vlak bij de zuidoostkust van het Chinese vasteland, staan vol bunkers en tanks. In Taiwan heeft iedereen een familielid of vriend in het leger. Er zijn sinds de burgeroorlog in 1949 een aantal conflicten geweest, en de vrees voor een Chinese inval is nooit ver weg.”

Door de tegenstand van Volksrepubliek China wordt Taiwan uitgesloten van de meeste mondiale groepen. “Taiwan is uit de VN gewipt, mag niet deelnemen aan de Olympische Spelen, en wordt zelfs uitgesloten door de Wereldgezondheidsorganisatie of moet deelnemen onder de naam Chinees Taipei. Het woord Taiwan mag voor China onder geen beding gebruikt worden”, zegt de fotograaf. “Mijn fotoreeks is een metafoor voor de diplomatieke eenzaamheid van Taiwan.”

Zelf ervoer hij tijdens zijn fotoproject ook de druk van China. “Ik was in gesprek met een uitgever over een fotoboek. De uitgever was erg geïnteresseerd, maar mailde me dat hij niet met mij in zee zou gaan, omdat hij anders geen zaken meer met China zou kunnen doen. Het lijkt allemaal ver weg, maar dat is het niet. Als mijn boek wordt uitgegeven, weet ik dat ik zelf nooit meer in China welkom zal zijn.”

Omdat het Chinese vasteland en Taiwan nooit een vredesakkoord hebben ondertekend, zijn ze officieel nog altijd met elkaar in oorlog. Beeld Franky Verdickt

Maestro Wu is een slotenmaker die Taiwanese messen vervaardigt uit teruggewonnen Chinese artilleriegranaten. Zijn fabriek is een grote trekpleister voor vooral Chinese toeristen, die de bommenwerpers terugkopen in de vorm van een mes. Beeld Franky Verdickt

Kinmen en de Matsu-archipel, vlak bij de zuidoostkust van het Chinese vasteland, staan vol bunkers en tanks. Beeld Franky Verdickt

Het American Institute in Taiwan (AIT) is de de facto ambassade van de Verenigde Staten in Taiwan. Beeld Franky Verdickt