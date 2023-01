Alleen al de dreiging van een offensief uit Wit-Rusland komt Moskou goed uit: ‘Dit roept nare herinneringen op’

Gezamenlijke militaire oefeningen met Rusland voeden de vrees voor een aanval vanuit Wit-Rusland. Afleidingsmanoeuvre of opstapje naar grondoffensief? Beide opties geven lastige perspectieven: ‘Oekraïne heeft niet de mankracht voor een oorlog op nóg een front.’

Wit-Rusland en Rusland voeren gezamenlijke luchtoefeningen uit. Die zijn maandag gestart en zouden tot 1 februari duren. Sinds het begin van dit jaar stuurde Rusland al verschillende gevechtsvliegtuigen, helikopters en transportvliegtuigen naar Wit-Rusland.

De activiteiten voeden in Kiev de vrees voor een nieuwe aanval vanuit Wit-Rusland. Vorig jaar gebruikte Moskou Wit-Rusland na een troepenconcentratie langs de grens al als springplank bij de start van de Russische invasie op 24 februari 2022. “De verhoogde activiteit in Wit-Rusland roept onaangename herinneringen op aan de militaire opbouw een jaar geleden”, zegt professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen)

Doel van de oefeningen is volgens het Wit-Russische ministerie van Defensie “het versterken van de operationele compatibiliteit” tussen beide legers. Volgens Wit-Rusland gaat het om louter defensieve oefeningen, na “provocaties” vanuit Oekraïne. “We blijven terughoudend en geduldig, en houden ons kruit droog”, aldus Pavel Muraveyko van de Wit-Russische veiligheidsraad.

Een Oekraïense soldaat in een pantservoertuig in de Donbas. Experts vermoeden dat een nieuw front langs de Wit-Russische grens nog niet voor meteen is. Beeld NYT

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for The Study of War (ISW) is een invasie vanuit Wit-Rusland mogelijk, maar blijft de kans op dit moment weliswaar klein.

“Voor een grondoffensief met luchtsteun heb je ook grote aantallen grondtroepen en artillerie nodig”, zegt militair historicus Kris Quanten (Koninklijke Militaire School). “Die zien we nog niet in Wit-Rusland, wat doet vermoeden dat een grootschalige aanval niet voor meteen is.”

‘Dit lijkt op een afleiding’

Dat de 300.000 reservisten die Rusland in het najaar optrommelde nog niet volledig zijn klaargestoomd, sterkt Quanten in die overtuiging, net als de recente berichten over de sputterende Russische oorlogsmachine. Vorige week gaf Poetin zijn minister van Industrie nog een publiekelijke uitbrander omdat die er niet snel genoeg zou in slagen vliegtuigen te laten bouwen. “Het is twijfelachtig dat Rusland momenteel over voldoende getrainde manschappen en materiaal beschikt om zo’n offensief tot een goed einde te brengen”, aldus Quanten.

Sowieso is het nu niet het beste moment voor zo’n aanval. Een groot deel van het grensgebied bestaat uit moerassig terrein met weinig wegen, en de oorlog heeft het er niet bepaald toegankelijker op gemaakt. De kans dat troepen daarin binnen de kortste keren vastlopen in de modder, is reëel. “Hoewel het niet volledig uitgesloten is, is het nog wat vroeg voor een lente-offensief”, denkt ook Criekemans. “De meest waarschijnlijke verklaring lijkt dat dit een Russisch afleidingsmanoeuvre is.”

Verschillende experts wijzen erop dat alleen al de dreiging van een mogelijke aanval vanuit Wit-Rusland de Russen goed uitkomt, omdat het Oekraïne verplicht manschappen en materiaal te verhuizen. Met hoofdstad Kiev op 150 kilometer van de grens kan president Zelensky het zich niet veroorloven die dreiging niet serieus te nemen. “Wat ze moeten inzetten ter hoogte van de grens met Wit-Rusland, kunnen ze niet elders gebruiken”, zegt voormalig kolonel Roger Housen. “Maar ik denk dat het voorlopig bij dreigen zal blijven.”

Loekasjenko niet in afgrond duwen

De kans dat Wit-Rusland zich zelf ook het strijdgewoel zal mengen, is volgens het ISW heel klein. Het Kremlin ontkent dat het president Loekasjenko onder druk zet om een actievere rol in de oorlog te spelen. Minsk zegt zelf niet te zullen deelnemen aan de oorlog. “Er is bij de Wit-Russische bevolking ook geen draagvlak voor betrokkenheid in deze oorlog, en de positie van Loekasjenko is na de protesten in 2020 en 2021 al wankel”, zegt Housen. “De Russen weten tot wat ze hem kunnen dwingen. Maar ze zullen hem niet in de afgrond duwen door hem mee te sleuren in deze oorlog. Rusland heeft al niet veel bondgenoten meer, en het Wit-Russische leger zou ook niet zoveel verschil maken.”

Dat een grootschalig offensief vanuit Wit-Rusland niet nakend lijkt, betekent niet dat het er nooit zal komen en evenmin dat ze in Oekraïne op beide oren kunnen slapen. “Met kleinschalige aanvallen kan Rusland de druk hoog houden en de verdediging testen”, denkt Quanten.

De analisten het het ISW verwachten dat Rusland zijn militaire aanwezigheid en oefenactiviteiten in het buurland verder zal verhogen, mogelijk in de aanloop naar een militaire operatie later in 2023, mogelijk pas in september. Het ISW wijst erop dat op 12 januari Oleg Salyukov in Wit-Rusland is neergestreken, hoofdbevelhebber van de Russische grondtroepen en een van de drie nieuwe adjuncten van opperbevelhebber Valeri Gerasimov. Dat voedt het vermoeden dat de Russen wel degelijk op een aanval vanuit Wit-Rusland broeden. “Verschillende eenheden bij zo’n offensief laten samenwerken vergt een gedegen voorbereiding”, zegt Quanten. “Salyukov moet daar mogelijk werk van maken.”

De eerste keer liep de invasie vanuit Wit-Rusland op een sisser af. De Russen stapelden de flaters op en miskeken zich op de tegenstand. Maar een tweede, beter voorbereide poging kan de Oekraïners volgens Quanten veel pijn doen. “Het is in het belang van Oekraïne om met behulp van westerse infanterievoertuigen en tanks op korte termijn iets te forceren. Ze hebben niet de mankracht voor een oorlog op nog een front. De tijd speelt in het voordeel van de Russen.”