Alle opvarenden met helikopters van vrachtschip gehaald na botsing voor Nederlandse kust

Het gaat om de Julietta D, een vrachtschip onder Maltese vlag van 190 meter lang dat van Duitsland onderweg was naar Amsterdam. Het schip kwam in botsing met een ander vaartuig, de Pechora Star. Dat is stabiel en maakt geen water.

“Beide schepen lagen ten anker in het ankervak bij IJmuiden”, aldus de Nederlandse kustwacht. “Het anker van het schip Julietta D hield het niet en daardoor kwamen ze in aanvaring met elkaar.” In de regio raast storm Corrie momenteel in alle hevigheid.

De kustwacht meldt dat er in totaal drie helikopters zijn gestuurd, twee van de Nederlandse en ook een SAR-helikoper van de Belgische kustwacht. Rond 12.40 uur meldde de kustwacht dat alle opvarenden van de Julietta D zijn gehaald. Het ongeladen schip drijft nu stuurloos in het windmolenpark Hollandse Kust Zuid.