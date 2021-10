Alle Netflix-abonnementen worden duurder: dit zijn de nieuwe prijzen

Het ‘Standaard’- en ‘Premium'-abonnement stijgen naar respectievelijk 13,49 en 17,99 euro per maand. Nieuwe gebruikers zullen de prijzen vanaf vandaag te zien krijgen wanneer ze een abonnement afsluiten. Voor bestaande gebruikers kan het tot zo’n twee maanden duren afhankelijk van de factuurdatum eer de prijsstijging doorgerekend wordt.

Nieuwe abonnementsprijzen

Basic: 8,99 euro per maand (voorheen: 7,99 euro). Deze formule omvat Netflix op één scherm tegelijk in standaardresolutie.

Standaard: 13,49 euro (voorheen: 11,99 euro). Deze formule omvat Netflix op twee schermen tegelijk in HD-resolutie.

Premium: 17,99 euro (voorheen: 15,99 euro). Deze formule omvat Netflix op vier schermen tegelijk in UHD-resolutie (4K).

Het verschil in de abonnementen zit vooral in de beeldkwaliteit. Iemand met een Standaard-abonnement krijgt de content in HD-beeldkwaliteit, Premium-abonnees kunnen de programma’s in 4K-kwaliteit zien. Een basic-abonnement heeft een minder hoge kwaliteit. Ook kunnen in dat geval niet meerdere mensen op één account inloggen, wat bij Standaard en Premium wel het geval is.

Blijven investeren

Volgens Netflix is de prijsverandering nodig om te kunnen blijven investeren in series en films. “We zullen ons aanbod continu blijven uitbreiden en verbreden. We hebben recent het tweede seizoen van ons Belgische Original serie ‘Into the Night’ gelanceerd en er staan voor komende tijd meer nieuwe Belgische producties op de planning.”

De laatste prijsstijging bij de videostreamingdienst dateert van januari 2020. Ook toen werden de ‘Standaard’- en ‘Premium’-formule duurder. Enkel het goedkoopste abonnement bleef toen gespaard.