Alle coronacijfers in het groen: besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens dalen verder

Momenteel liggen er 2.971 coronapatiënten in de ziekenhuizen, terwijl Sciensano er gisterenochtend nog 3.120 meldde. Op weekbasis gaat het om een daling van 14 procent. Ook op de afdelingen intensieve zorg nam het aantal af, van 804 gisteren naar 789, en op weekbasis -5 procent.

De nieuwe ziekenhuisopnames daalden in de week vanaf 10 tot en met 16 december met 17 procent tot dagelijks ruim 235. Gisteren waren er 179 opnames, het laagste aantal sinds begin november.

Besmettingen

In de week vanaf 7 tot en met 13 december namen de besmettingen eveneens af, tot gemiddeld 11.695 per dag, een daling met 27 procent in vergelijking met de voorgaande zeven dagen. De epidemie blijft dan ook afzwakken, zo wijst ook het reproductiegetal van 0,86 uit.

In de dagcijfers zien we die stevige dalingen weerspiegeld, met afgelopen maandag nog bijna 14.000 besmettingen, terwijl het er de maandag ervoor nog meer dan 20.000 waren.

Er werd anderzijds ook wel stevig minder getest: elke dag worden 87.500 Belgen getest, een daling van 18 procent.

De positiviteitsratio daalt daardoor slechts licht verder tot 15,45 procent.

Overlijdens

Ook in de overlijdens door covid-19 toont de positieve trend zich. In de laatste zeven dagen met volledige cijfers ging het om gemiddeld minder dan 46 per dag, een vermindering van 8 procent.

Vaccinaties

De boostercampagne gaat ondertussen onverminderd voort, en de kaap van 3 miljoen Belgen met een extra prik is gerond. Dat komt neer op 26,2 procent van de volledige bevolking.

In Vlaanderen kreeg al 29 procent een extra prik, tegenover 24,6 procent in Wallonië en nog maar net iets meer dan 15 procent in Brussel.

Bekijk hier ook de vooruitgang van de boostercampagne in uw gemeente: