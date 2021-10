Alle aandacht die naar het zoekende, twijfelende kind gaat, kun je niet geven aan het andere kind

Bart Eeckhout is hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (8).

“Oké, nu een moeilijke. Onus.”

Stilte vult de slaapkamer. John John kijkt je aan alsof je aan het raaskallen bent. Van onus heeft hij nog nooit gehoord. Behalve alle vorige dagen van de week, toen je hem exact hetzelfde Latijnse woordje vroeg en hij op exact dezelfde manier ­reageerde.

Hier zit je dan, 37 jaar later opnieuw gebogen over een Latijnse woordenlijst die er nog net ­hetzelfde uitziet. Hallo, verbuigingen van avus en rosa, jullie zijn nog niets veranderd. Nu speel jij de rol van je moeder, de liefdevolle sergeant die de woordenschat er zo goed en zo kwaad mogelijk ­probeert in te drillen. Onus was ook in jouw ­kindertijd al een vreselijk rotwoord.

Soms verdwijnt je zoon onder zijn dekbed. “Waarom moet ik Latijn kennen?”, klinkt de ­wanhoop gesmoord vanonder het dons. Om te leren denken, om structuren te doorgronden, om te begrijpen hoe taal werkt, probeer je. Zijn hoofd piept weer tussen de lakens uit. Hij wil weten hoe wifi werkt, niet hoe – hij spuwt de woorden bijna uit – “een taal” werkt. Je wil zeggen dat als je Latijn begrijpt, je ook Minecraft beter zal begrijpen, maar je laat het maar. Eerst maar even die onus erin ­rammen.

Een prangende pedagogische kwestie voltrekt zich zo op zakdoekformaat voor je ogen in je eigen gezin. Jullie weten dat John John zal moeten ­wroeten voor elk punt op het rapport. Maar kijk, wat je anders vaak te weinig hebt ten aanzien van je kroost, heb je plots in overvloed: begrip, geduld, rust. Wellicht omdat je je nog ­herinnert hoezeer jij hebt moeten wroeten. Die onzekere jongen die het hoofd onder zijn kopkussen begraaft, dat ben jij. Dat je de Latijnse woorden ook nu nog, vier decennia later, uit het hoofd kent, geeft je een zeker gezag bij je zoon. Als die vader van hem het kan, dan hij toch ook zeker.

En dan is er Missy, die tot dusver, net zoals haar moeder, als een ­skikampioen door haar schoolloopbaan slalomt. Oefeningen voor de hele week maakt ze op één avond. Terwijl je je zoon voorbij elke huistaak sleurt, maakt je dochter haar sommen ijverig in stilte. Je geeft haar complimenten, maar dat doe je bijna op fluistertoon, om die andere, zwetende scholier niet in de put te praten.

Maar is dat wel rechtvaardig? Moet de sterkere dan maar haar plan trekken, omdat de eerste zorg gaat naar wie daar schijnbaar meer behoefte aan heeft? Ziedaar het micro-onderwijsdilemma: alle aandacht die naar je zoekende, twijfelende kind gaat, kun je niet geven aan het andere kind, bij wie alles vanzelf schijnt te gaan. Is dat eerlijk? Niet echt. Is het slim? Wie weet. Is het een verschil in ­aandacht die uit liefde geboren is? Vast en zeker.

Als je ‘s avonds John John naar bed brengt, brandt er nog licht op de slaapkamer van zijn ­jongere zus. Je trippelt nog even haar kamer binnen voor een extra knuffel. Daar schijnt ze wel blij mee te zijn. Dan zegt ze: “Slaapwel en tot morgen. Ik moet mijn boek nog uitlezen.”