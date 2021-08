Alle 18 Reuzegommers doorverwezen naar rechtbank. Hoe gaat de zaak-Sanda Dia nu verder? ‘De verwachting is dat enkelen in beroep gaan’

De zaak-Sanda Dia Sanda Dia, een twintigjarige ingenieursstudent aan de KU Leuven kwam in 2018 om het leven, na een vreselijk uit de hand gelopen studentendoop bij studentenvereniging Reuzegom. Hij moest urenlang in een put met ijskoud water zitten en onder meer visolie drinken. Toen hij naar het ziekenhuis werd gebracht, bedroeg zijn lichaamstemperatuur nog zo’n 27 graden.

Is het verrassend dat de betrokkenen nu toch allemaal worden doorverwezen?

“Op zich niet. Het parket vroeg de doorverwijzing van alle 18 Reuzegommers die bij de fataal afgelopen doop in december 2018 betrokken waren. Van vier andere Reuzegommers werd de doorverwijzing door het parket niet gevraagd, omdat ze niet aanwezig waren op de doop, bijvoorbeeld omdat ze in het buitenland zaten. Enkele van de achttien vroegen een buitenvervolgingstelling omdat hun rol volgens hen eerder beperkt was, bijvoorbeeld doordat ze pas laat op de doop gearriveerd zijn. Maar de raadkamer heeft geoordeeld dat hun aanwezigheid - hoe beperkt in tijd ook - sowieso een rol heeft gespeeld. Bovendien hadden ze alle achttien kennis van het draaiboek van de doop en wisten ze dus wat er met Sanda Dia en de twee andere schachten ging gebeuren.”

Hoe definitief is deze doorverwijzing?

“Als een of meerdere advocaten van de Reuzegommers in hun conclusies procedurele argumenten hebben opgeworpen, kunnen ze nog in beroep gaan. De verwachting is dat enkelen dat wel zullen doen. Ze hebben daarvoor zo’n twee weken de tijd. De kans dat dat iets oplevert, is echter klein.”

De familie van Sanda Dia heeft lang uitgekeken naar dit moment. Waarom heeft dit nu zo lang geduurd?

“De raadkamer zou begin september 2020 al beslissen. Maar toen vroegen enkele advocaten bijkomend onderzoek. Toen dat na negen maanden afgerond was, probeerde Reuzegom-advocaat Joris Van Cauter in juni de voorzitter van de raadkamer te wraken. Dat is niet gelukt, maar het zorgde opnieuw voor vertraging. Het is de theorie van de advocaten van de burgerlijke partijen dat sommige Reuzegom-advocaten tijd probeerden te winnen om zo de afstand tussen de feiten en de behandeling ervan door de correctionele rechtbank zo groot mogelijk te maken. Om dan te kunnen zeggen: het is al enkele jaren geleden, die jongens zijn geëvolueerd tot verantwoordelijke volwassenen, en ze zijn al voldoende gestraft door alle aandacht voor de zaak, en in sommige gevallen ook doordat ze geschorst zijn aan hun universiteit. Het is tenslotte al bijna drie jaar geleden dat Sanda Dia stierf.”

Hoe reageert de familie van Dia?

De vader van Sanda Dia, Ousmane, hoopt nu dat het proces snel start, omdat hij met veel vragen zit, die nog niet beantwoord zijn, ondanks het feit dat de Reuzegommers - zoals deze krant onlangs berichtte - dat beloofden in een brief aan de ouders van Sanda Dia die ze kort na de feiten schreven. Die brief is echter nooit verstuurd, na tussenkomst van enkele ouders en advocaten. Verder heeft Ousmane Dia het momenteel heel moeilijk. De lange procedure heeft diep op hem ingehakt.”

Wat riskeren de Reuzegommers?

“Ze riskeren maximumstraffen van tien jaar, voor onopzettelijke doding, het opzettelijk toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg, onterende behandeling en schuldig verzuim. Het proces zal duidelijk moeten maken wie welk aandeel had. Zoals een recente reconstructie van de laatste dag van de doop door deze krant duidelijk maakte, zijn sommige Reuzegommers op bepaalde momenten gewaarschuwd voor een slechte afloop. Ze hebben daar geen gevolg aan gegeven. Ook is er, toen Sanda Dia niet meer bewoog, onderling gediscussieerd of men hem wel naar een ziekenhuis moest brengen. Wie nam toen welke positie in? Dat zal het proces moeten uitklaren. Het is wel belangrijk te benadrukken dat dat proces nog moet plaatsvinden: doorverwezen worden betekent niet automatisch dat je ook schuldig bent en gestraft zal worden. Het is best mogelijk dat sommige Reuzegommers vrijgesproken gaan worden.”

Wanneer mogen we het proces verwachten?

“Allicht zal het starten in het voorjaar van 2022. Het is een correctioneel proces, er komt dus geen volksjury bij kijken.”