Alle 18-plussers kunnen vanaf september tweede boosterprik tegen coronavirus krijgen

Alle 18-plussers kunnen in het najaar een tweede boosterprik tegen het coronavirus krijgen. Vanaf september komen de risicogroepen aan de beurt, samen met mensen werkzaam in de zorgsector. Dat staat in de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad die Het Laatste Nieuws kon inkijken en waarmee de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid vandaag aan de slag gaat.

LB en IVDE

Legt u alvast dat hemd met makkelijk opstroopbare mouwen klaar, want binnen afzienbare tijd zal u weer uitgenodigd worden voor een prikje.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR), die de ministers van Volksgezondheid adviseert, herhaalt vooreerst het belang van de eerste boosterdosis voor alle volwassenen, naast kinderen en adolescenten met een risico op ernstige ziekte en in het bijzonder voor 65-plussers en voor mensen met onderliggende aandoeningen en/of een verlaagd immuunsysteem.

Eerste booster al gehad?

“Een op de zeven Vlaamse volwassenen heeft die eerste booster nog niet gehaald en die mensen worden wetenschappelijk als onbeschermd gezien”, stelt professor Dirk Ramaekers, hoofd van de Taskforce Vaccinatie. In Wallonië en Brussel ligt de dekkingsgraad van de eerste booster nog lager: haalde in Vlaanderen 85 procent van de volwassenen die derde prik, dan deed in Wallonië dat slechts 67 procent, in Brussel minder dan de helft (49 procent).

“Dat is deels te wijten aan de versoepelingen die sinds februari zijn doorgevoerd, het feit dat voor veel buitenlandse reizen het bewijs van zo’n booster niet meer hoeft en het idee dat de omikronvariant minder ziekmakend is. Toch is iedereen ook in de zomer nog welkom in de vaccinatiecentra om die booster te laten zetten”, merkt Ramaekers op.

Voorts beveelt de HGR alle risicogroepen uiterlijk eind september een extra booster te geven, met een interval van ten minste drie en bij voorkeur zes maanden tussen beide boosters.

Risicogroepen

De risicogroepen omvatten mensen met een verhoogd risico op overlijden of ernstig zieken, 65-plussers, patiënten met verlaagde immuniteit, patiënten met minstens één onderliggende aandoening en alle zwangere vrouwen. Ook raadt de HGR aan tegelijk alle personen werkzaam in de zorgcentra extra te boosteren, naast mensen die in hetzelfde huishouden wonen als mensen met een hoog risico op ernstige ziekte. Ook beveelt de HGR aan mensen tussen 50 en 64 jaar met risicofactoren zoals overgewicht, roken of overmatig alcoholgebruik in de najaarscampagne een extra booster te geven.

Volgens de HGR kan een extra booster voor volwassenen tot 64 jaar die in goede gezondheid verkeren aangeboden worden, maar zijn de wetenschappelijke data nu nog onvoldoende om tot een sterke aanbeveling te komen.

Professor gezondheidszorgbeleid Dirk Ramaekers (KU Leuven), hoofd van de Taskforce Vaccinatie. Beeld BELGA

“Na de risicogroepen zal snel de groep tussen 50 en 64 jaar voor wie de tweede booster is aanbevolen aan bod komen”, stelt Ramaekers. “De bedoeling is snel grote groepen op te roepen, de vaccinatiecentra weten intussen hoe ze die kunnen verwerken. De campagne die we in september willen starten, zal twee tot drie maanden in beslag nemen. Zo kan je stellen dat alle volwassenen in het najaar geboosterd kunnen worden.”

Aangepaste vaccins

Wat de timing van de tweede boostercampagne betreft, valt nog af te wachten of de aan de omikronvariant aangepaste vaccins in september al goedgekeurd zullen zijn door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Ramaekers: “We verwachten die goedkeuring tegen 1 september en aansluitend onmiddellijk de eerste leveringen. Mochten ze niet tijdig goedgekeurd raken, of er zou iets mislopen in de productie, dan is het goed te weten dat de oorspronkelijke vaccins nog altijd werkzaam zijn, ook tegen de omikronvariant. Daarvan zijn er nog voldoende om deze campagne te voeren. De aangepaste vaccins zullen overigens niet veel beter zijn en zeker voor jongere mensen zal het weinig verschil maken. Bovendien zal omikron nog meer subvarianten ontwikkelen. Het zal niet stoppen bij BA.4 en BA.5.”

Ramaekers wijst erop dat het scenario dat de HGR nu voorstelt al in het voorjaar door de taskforce samen met de HGR werd aangedragen. “We stelden toen al een herfst- en wintercampagne vanaf september in het vooruitzicht, nu bevestigen de epidemiologen en de Hoge Gezondheidsraad dit in hun advies. We zien toch dat we nu met een zevende golf zitten die ons wel wat bezorgd maakt, vooral in de ziekenhuizen. Portugal had in juni een golfje, we verwachten dat de cijfers ook hier de komende weken nog wat zullen stijgen.

“Het is dus belangrijk dat we kwetsbare personen ertoe aanzetten voorzichtig te zijn. Personen met verminderde immuniteit moeten niet wachten en nu alsnog hun vierde prik halen als ze dat nog niet gedaan hebben in het voorjaar. Zij doen er goed aan een FFP2-masker te blijven dragen, zeker op het openbaar vervoer. Voor iedereen geldt dat je op plekken met veel volk afstand probeert te bewaren. Wie besmet is, moet ook nog altijd zeven dagen contacten mijden en daarna drie dagen een mondmasker dragen. Denk je dat je covid hebt, laat je dan testen of doe een zelftest.”