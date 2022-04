Alice Kibale is de nieuwe spits van de Rode Duivels-fans: ‘Nee, een tattoo van Hazard heb ik niet’

“Met Alice. Goeiedag, bonjour.” Dat ze tweetalig is, weten we al wanneer Alice Kibale ons telefoontje beantwoordt. “Mijn ouders zijn allebei Congolees, ik ben Franstalig opgevoed, maar ben wel altijd in het Nederlands naar school gegaan. Ik ben dus inderdaad tweetalig, zeker geen nadeel als je bij de Belgische voetbalbond aan de slag gaat.”

De job als verantwoordelijke van 1895 Belgian Fan Club is nog maar haar tweede baan. Na haar studies communicatiemanagement belandde Alice in de IT. “Maar ik heb als student nog andere jobs gehad: in de horeca en in een boetiek. Mijn vader heeft er destijds voor gekozen om terug te keren naar Congo, mijn moeder heeft mijn broer en mij alleen opgevoed. Ze heeft dat heel goed gedaan, maar we hadden het uiteraard niet breed. Om mijn studies te betalen, ging ik zoveel mogelijk werken in de weekends.”

Als student-ondernemer stond ze al ooit in de krant, met haar uitvinding van een badkameraccessoire. “Ik ben 1,57 meter, da’s niet van de grootste. Een van de nadelen is dat je moeilijk in een bad kan blijven zitten zonder weg te glijden. Omdat een badmatje niet zo hygiënisch is, heb ik in 2018 de comfistick uitgevonden: een steun die je horizontaal aanbrengt in bad, onder je knieën of billen. Ik heb destijds een prototype laten maken, maar daarna heb ik mijn studies opnieuw voorrang gegeven en het project on hold gezet.”

Dat ze creatief is en van aanpakken weet, mag duidelijk zijn. Ervaring met voetbal heeft ze niet echt. “Ik ben vooral een supporter zoals de meeste Belgen: voor televisie of een groot scherm wanneer de nationale ploeg speelt. Ik heb geen tattoos van Eden Hazard en ik ben nog nooit gaan aanschuiven voor een handtekening van Romelu Lukaku, maar ik denk niet dat dat essentieel is om deze job goed te doen.”

Vrouw in mannenwereld

Haar achtergrond en het feit dat ze een vrouw is, hebben volgens Kibale geen rol gespeeld in de sollicitatieprocedure. “Er zullen altijd mensen zijn die zeggen: ah ja, natuurlijk, ze hebben een vrouw gekozen: positieve discriminatie. Maar dat heeft er niets mee te maken. Ik ben aangenomen voor mijn capaciteiten en mijn enthousiasme.”

Dat ze in het voetbal in een witte mannenwereld terechtkomt, schrikt Kibale niet af. “Mijn vorige job was bij een bedrijf dat computerprogramma’s maakt voor autogarages, ik weet wat het is om als vrouw in een mannenwereld te werken. En hoewel mijn profiel verder geen rol speelt, denk ik wel dat het iets in gang kan zetten. De Rode Duivels hebben een heel diverse achtergrond, de ploeg weerspiegelt mooi de Belgische samenleving. Maar in de tribunes is dat nog niet het geval. Daar willen we met 1895 op inzetten: iedereen moet zich welkom voelen op wedstrijden van de Rode Duivels en de Red Flames.”