Ali B en Marco Borsato in de ban: zo reageert cultuurwereld na ‘BOOS’-aflevering over ‘The Voice’

Tim Hofman en de rest van de BOOS-redactie pakten donderdag uit met onthullingen over The Voice of Holland, waarin onder meer zanger Marco Borsato en rapper Ali B beschuldigd worden van grensoverschrijdend gedrag.

Radio

Daarop besloten de Nederlandse openbare radiozenders om voorlopig de muziek van de twee (ex-)coaches niet meer te draaien, zo laat een woordvoerder van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) weten. Het gaat onder meer om de zenders NPO Radio 1 en NPO Radio 2. De zenders FunX en NPO 3FM draaiden de muziek van Borsato en Ali B al niet.

De twee muziekmakers zijn ook voorlopig taboe bij de zenders van mediabedrijf Talpa. “Door de gevoelens in de samenleving en onder onze programmamakers hebben wij besloten in afwachting van het onderzoek, de komende periode muziek van Marco Borsato en Ali B niet in te plannen”, laat een woordvoerder aan persbureau ANP weten. “Uiteraard keuren we seksueel overschrijdend gedrag te allen tijde af”, klinkt het. Het gaat onder meer om Radio Veronica, 538, Radio 10 en Sky Radio.

In eigen land halen de radiozenders van de VRT de muziek van Marco Borsato niet van hun playlists. “We maken een onderscheid tussen de artiest en z’n werk”, meldt een woordvoerder van de openbare omroep. De commerciële zenders van DPG Media schrappen de muziek van de Nederlandse zanger wel.

Madame Tussauds

Ook de toeristische trekpleister Madame Tussauds Amsterdam heeft stappen ondernomen. Zij besloten om het wassen beeld van Marco Borsato voorlopig uit de collectie te halen. Directeur Quinten Luykx bevestigt dat in de Nederlandse media.

“Wij hebben vanwege de maatschappelijke impact besloten het beeld voorlopig niet op te nemen in onze attractie en het onderzoek af te wachten”, zegt de directeur van het wassenbeeldenmuseum. “Als er een uitkomst komt, dan trekken wij daar onze conclusie uit en nemen onze verantwoordelijkheid natuurlijk.” Luykx wil benadrukken geen rechter te zijn. “Wij kunnen geen conclusies trekken op dit moment. De rechtszaak moet uitkomst geven.”

Eretegels

Bij de GelreDome in Arnhem wordt er momenteel besproken of de gevelsteen en de eretegels van Marco Borsato verwijderd moeten worden. Dat bevestigt een woordvoerder van het Arnhemse stadion in een persbericht.

Borsato kreeg in 2011 een gevelsteen toen hij de mijlpaal van 25 uitverkochte concerten in de GelreDome bereikte. Ook staat zijn naam op de stervormige tegels voor de ingang vanwege zijn uitverkochte shows Symphonica in Rosso in 2006 en Wit Licht in 2008.