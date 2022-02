‘Alcoholist of niet? Dat hangt niet alleen af van het aantal glazen dat iemand drinkt’

Februari is de maand om het glas af te zweren. Elk jaar neemt ongeveer een op de vijf volwassen Vlamingen deel aan Tournée Minérale. Arts Sigrid Sijthoff schreef het boek Proost! voor mensen die eigenlijk te veel alcohol drinken. ‘Het is leuk en onschuldig, zolang je maar weet wanneer je moet stoppen.’

Wat doet alcohol met ons lichaam?

“Alcohol heeft ten eerste een sterke invloed op onze geest. Het is een fantastisch middel voor bepaalde problemen. Heb je stress of voel je je somber? Dan kun je een glas alcohol drinken en al je zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat komt door de dopamine die vrijkomt tijdens het drinken. We voelen ons door deze zogenaamde geluksstofjes ongeremder, vrijer en beter in ons vel.

“Daarnaast heeft het ook een grote invloed op ons lichaam. Alcohol speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van bepaalde kankers, blijkt uit studies. Het kan ook leverproblemen, dementie en andere geheugenproblemen in de hand werken. Hoe meer we drinken, hoe meer we vergeten. In principe is alcohol dus puur vergif.”

Hoe komt het dan dat alcohol toch zo sociaal aanvaard is in onze maatschappij?

“Omdat we eigenlijk altijd alcohol gedronken hebben. Dat zie je bijvoorbeeld al terug in verhalen over Jezus, maar net zo goed in de geschiedschrijving uit de middeleeuwen.

“Daarbovenop hoort het ook wel bij de mens om soms eens uit de band te springen. Ze weten dat het niet goed voor hen is, net zoals een koekje eten, maar doen het toch. Het is pas verontrustend als deze dingen een noodzaak worden.”

In uw boek Proost! richt u zich tot mensen die niet per se volledig hoeven te stoppen met alcohol drinken. Wanneer spreekt men dan van een alcoholverslaving?

“De meeste mensen hoeven inderdaad niet volledig te stoppen, maar ze moeten wel hun gewoontes aanpassen. Alcoholconsumptie is problematisch als het een belangrijke rol vervult in je leven. Stel dat je niet om kunt gaan met stress zonder een biertje te drinken. Of je kan niet ontspannen zonder een glas achterover te slaan. Sommigen ervaren ook sociale druk. Deze mensen zijn ervan overtuigd dat niemand hen leuk vindt als ze niets gedronken hebben.

“Alcoholist of niet? Eigenlijk hangt dat niet louter af van het aantal glazen dat iemand drinkt, maar wel van de eerdergenoemde factoren. Als je jezelf elke dag voorhoudt om ermee te stoppen, maar je gooit diezelfde avond je winkelkar vol met blikken bier, dan heb je een probleem. Alcohol drinken is leuk en onschuldig, zolang je duidelijk weet wanneer je moet stoppen.”

Wat gebeurt er met mensen die een hele maand geen alcohol meer drinken?

“Die mensen geven een half jaar later vaak aan dat ze minder drinken dan ervoor. Ze beseffen na die maand alcoholvrij beter wat de gevolgen zijn van overmatig alcoholgebruik, maar net zo goed andersom: wat voor een positieve invloed minder alcohol heeft op hun leven.

“Ze geven aan dat ze beter hebben geslapen en ze zijn vaak ook afgevallen. Alcohol is niet alleen zeer calorierijk, maar het zorgt er ook voor dat je meer trek krijgt. Daarbovenop geven deze mensen ook aan dat de relatie met hun partner is verbeterd. Ze zijn meer in balans en voelen zich veerkrachtiger.”

Welke tips kan u meegeven aan mensen die hun alcoholgebruik ook in de volgende maanden willen aanpassen?

“Zoek geluk in andere dingen. Ga meer sporten, praat met mensen en put plezier uit je hobby’s. Ook hierdoor komen er geluksstoffen vrij in je hersenen. Alcohol kun je maar beter sparen voor bepaalde gezellige situaties. Ik raad iedereen aan om nooit meer te drinken als ze zich eenzaam of slecht voelen. Op deze manier houd je je alcoholconsumptie beter onder controle.”