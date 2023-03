Alarmsignalen of niet: Vivaldi blijft aarzelen om te besparen

Met een strenge begrotingscontrole wil premier Alexander De Croo (Open Vld) een signaal geven aan Europa dat ons land zijn tekort ernstig neemt. Maar voor PS en Ecolo is dit niet het moment voor zware besparingen.

“Christine Lagarde zegt het ook: de recente spanningen rond de banken houden nog altijd een risico in voor onze economie. Laat ons dus vooral stabiliteit en bescherming bieden. Dit is niet het moment om zwaar te besparen of instabiliteit te creëren via allerlei hervormingen.” In PS-kringen valt te horen dat de coalitiepartners binnen Vivaldi zich maar beter geen al te hoge ambities in hun hoofd halen bij de begrotingscontrole voor 2023. De crisis is nog niet voorbij.

De vicepremiers vergaderden woensdagmiddag over de uitdaging voor onze staatsfinanciën. Het Monitoringcomité raamt het federale tekort op 20,5 miljard euro. Dankzij een meevallende inflatie is dat 3 miljard euro minder dan we in oktober bij de begrotingsopmaak dachten, maar experts waarschuwen nog steeds voor een ontsporing. “Als we niet ingrijpen, stevenen we af op een muur”, waarschuwde Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, dinsdag.

Blamage

Voor De Croo is er nog een bijkomende reden om te saneren. Door de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne kneep Europa een oogje dicht voor landen die hun rekeningen niet op orde kregen. Maar volgend jaar is die periode voorbij en dreigen we op het strafbankje te belanden. Net wanneer België het voorzitterschap van de Europese Raad mag waarnemen. Dit zou een blamage betekenen. De Croo wil op zijn minst het signaal uitsturen dat ons land zijn tekort ernstig neemt en er iets aan doet.

Net zoals in oktober botst de premier echter op de beperkte ambitie bij sommige coalitiepartners. De grote hervormingen in de fiscaliteit en de pensioenen stelde hij al uit tot na de paasvakantie. Ook over de onderhandelingen met Engie – over het langer openhouden van de kerncentrales – lost hij weinig. Maar dan nog is het vechten voor elke eurocent.

Voor Open Vld kan er in slechts vier dossiers sprake zijn van extra uitgaven: de strijd tegen drugs, de opvang van asielzoekers, de investeringen in Oekraïense vluchtelingen en de levensduurverlenging van de kerncentrales. Deze uitgaven moeten volledig gedekt worden door besparingen, zodat het begrotingstekort op het einde van de rit toch lager uitvalt dan nu. “We zitten op ons tandvlees. Er is echt geen marge”, klinkt het.

Openstaande rekening

Volgens PS zou er echter nog een rekening van 80 miljoen euro openstaan van een ongedekte pensioenmaatregel die werd ingevoerd onder de regering-Michel: een pensioenbonus voor lokale ambtenaren. Bovendien vraagt de partij ook zelf 140 miljoen euro extra budget: 107 miljoen voor de gelijkstelling van de coronawerkloosheid voor vakantie, en 33 miljoen om de dagelijkse werking van de sociale administraties veilig te stellen.

Bij Ecolo is het enthousiasme om te besparen net als bij PS beperkt. Tenzij dan straks, bij de fiscale hervorming. “Wij zullen niet aanvaarden dat er maatregelen worden genomen die de sociale zekerheid afzwakken”, klinkt het. Zo lijkt het gebrek aan overeenstemming binnen Vivaldi een grondige sanering alweer bij voorbaat te fnuiken.

Vrijdag zit de kern opnieuw samen. Een begrotingsakkoord komt er ten vroegste in het weekend.