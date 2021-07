Al zes doden door noodweer in ons land, zeker 19 doden in Duitsland. Tientallen mensen zijn vermist

België

In ons land zijn zeker 6 overlijdens te betreuren. In Eupen, in de Oostkantons, heeft de hevige regenval woensdag het leven gekost aan een 22-jarige man. Dat bericht de krant Grenz-Echo op basis van de autoriteiten. De twintiger sprong met een zwemband in het snel stromende water in de wijk Nispert en werd vervolgens een tijdlang vermist. Later vonden de hulpdiensten zijn lichaam in een beek in de buurt van de Rotenberg.

In Aywaille, in de provincie Luik, hebben de hulpdiensten vanochtend het lichaam van een man aangetroffen in de kelder van zijn huis. Het gaat om een 50-jarige man. Dat meldt burgmeester Thierry Carpentier. Volgens de hulpdiensten probeerde de man zelf een oplossing te vinden voor het overstromingsprobleem in zijn huis en ging hij poolshoogte nemen in de kelder.

In het arrondissement Verviers zijn tot slot vier doden gevallen als gevolg van de overstromingen. Dat is vernomen van het parket van Verviers. De slachtoffers zijn om het leven gekomen door de zware regenval die momenteel in de regio valt. Er is nog geen duidelijkheid over de identiteit van de slachtoffers of de plaatsen waar de stoffelijke resten zijn gevonden.

Mogelijk viel er ook een slachtoffer In Marcourt (Luxemburg). Daar zou een meisje van 15 in de Ourthe gevallen zijn. De hulpdiensten hebben haar tot nu toe niet kunnen vinden.

De grootste overlast is er in de provincie Luik. In Pepinster is een tiental huizen ingestort als gevolg van de overstroming van de rivier de Vesder. De hulpdiensten proberen er met bootjes mensen te evacueren. Sommigen wachten bang af op het dak van hun huis.

In Luik, Namen en Luxemburg moesten verschillende dorpen geëvacueerd worden, en ook in Moelingen (Voeren) werde de inwoners afgelopen nacht uit hun woningen bevrijd.

Duitsland

In Duitsland is het aantal doden opgelopen tot 19. In Schuld, in de deelstaat Rijnland-Palts, zijn zeker zes huizen ingestort. Nog zo’n 25 andere huizen zouden op instorten staan. Zo’n vijftig bewoners zochten een veilig heenkomen op de daken van hun huizen toen de rivier de Ahr overstroomde. Reddingsoperaties zijn in volle gang. Het plaatsje telt rond de 650 inwoners.

Op videobeelden uit Bad Neuenahr, niet ver van Schuld, is te zien hoe weggespoelde auto’s en vrachtwagens schots en scheef in straten staan en ontwortelde bomen verkeer onmogelijk maken. Inmiddels zakt het waterpeil daar weer.

Im #KreisAhrweiler tritt die Ahr über die Ufer auf einen historischen Höchststand.

Wohnwagen und Autos treiben ab. #Unwettern #Hochwasser pic.twitter.com/P0EpKz82xg — Evidenz 'Magie = Physik × Wollen' 🧙‍♂️=👨‍🎓 (@Evidenz2) 14 juli 2021

Het noodweer kostte eerder ook al het leven aan zeker twee brandweerlieden, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Zij kwamen om het leven bij reddingswerkzaamheden. Het gaat onder meer om een 46-jarige man die woensdagmiddag in Altena (Noordrijn-Westfalen) is meegesleurd door het water. Enkele uren later overleed ook een 52-jarige medewerker van de brandweer.

In de westelijke deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts zijn op meerdere plaatsen rivieren buiten hun oevers getreden. Scholen in meerdere plaatsen blijven donderdag dicht en het treinverkeer is verstoord.

Beeld AP

Nederland

Ook in Nederland is er grote hinder. De grootste problemen zijn er in Valkenburg in Nederlands-Limburg. Daar zijn een hospice, twee verzorgingstehuizen en een camping ontruimd. Er dreigt nu een voedseltekort. “De hotels zitten vol met evacués, maar vrachtwagens met voedsel kunnen als gevolg van het hoogwater Valkenburg niet bereiken”, zegt burgemeester Daan Prevoo.

In Valkenburg en het naburige Houthem zitten bovendien meer dan 400 huishoudens zonder stroom, en dat betekent dat hun koelkasten niet meer werken. “Die mensen hebben dus ook geen eten”, zei Prevoo.

Netbeheerder Enexis is niet in staat het probleem op korte termijn op te lossen. De aansluitingen zouden pas hersteld kunnen worden als het water helemaal verdwenen is. “En dat kan dagen duren”, klinkt het bij een woordvoerder.