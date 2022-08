Al zeker 25 doden na raketaanval op Oekraïens treinstation: ‘Russische actie past in patroon van wreedheden’

De Amerikanen hebben de raketaanval woensdag op een druk treinstation in Oost-Oekraïne veroordeeld als de zoveelste ‘wreedheid’ van Rusland. Volgens de Oekraïense regering is het aantal doden donderdag opgelopen tot 25. In het puin wordt nog gezocht naar slachtoffers.

De aanval in Tsjaplyne, waarbij ook 31 gewonden vielen, is een van de bloedigste op een Oekraïens treinstation sinds de oorlog begon. Deze zijn regelmatig het doelwit van Russische raket- en luchtaanvallen. De Russen verdenken het Oekraïense leger er onder andere van het spoorwegnet te gebruiken om buitenlandse wapens aan te voeren. Bij de zwaarste aanval tot nu toe op een treinstation, in Kramatorsk, vielen in april 60 doden en 110 gewonden.

“De raketaanval van Rusland op een treinstation vol met burgers in ­Oekraïne past in een patroon van wreedheden”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een tweet. Hij waarschuwde dat de VS samen met andere landen alles zullen doen om de Russische functionarissen die achter de aanval zitten, ter verantwoording te roepen.

Moskou erkende gisteren voor het eerst dat het Russische leger verantwoordelijk was voor de aanval op het treinstation. Het ministerie van Defensie zei echter dat een militaire trein was geraakt met reservisten die onderweg was naar het front. Volgens Moskou werden tweehonderd reservisten ‘vernietigd’.

Eergisteren had de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe tijdens een bijeenkomst nog gezegd dat het Russische leger “er alles aan doet om burgerslachtoffers te voorkomen’ bij precisieaanvallen op militaire doelwitten”.

Photos from Chaplyne station, at least 15 killed in Russian missile strike https://t.co/b3CTIpv9gv pic.twitter.com/UqL8jqR239 — Liveuamap (@Liveuamap) 24 augustus 2022

Onafhankelijkheidsdag

Het inslaan van de raketten in Tsjaplyne zorgde er alsnog voor dat de viering van de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag een zwart randje kreeg. De regering had de bevolking gewaarschuwd voor grootschalige Russische aanvallen op deze dag, ook omdat het eergisteren een half jaar geleden was dat Rusland het land binnenviel.

Bij de eerste raketinslag in het dorp viel er volgens Kiev één dode, een kind. Tsjaplyne, dat een kleine 4.000 inwoners telt, ligt op zo’n 150 kilometer van de Donbas-regio Donetsk, die het Russische leger al maanden probeert in te nemen. Bij een tweede raketaanval werd het treinstation geraakt en brak er brand uit in vijf treinwagons. Hier vielen 21 doden.

“Tsjaplyne is vandaag onze pijn”, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in zijn dagelijkse toespraak tot de bevolking. Daarvoor had hij in een boodschap tot de Veiligheidsraad van de VN naar buiten gebracht dat het station was aangevallen. Zelensky had de bevolking eergisteren opgeroepen om waakzaam te zijn omdat de Russen mogelijk “iets bijzonder wreeds” gepland hadden.

Ten noorden van Kiev waren ook diverse explosies te horen. Maar van een grootschalige verstoring van de feestdag door het Russische leger was geen sprake. Uit voorzorg, en uiteraard ook vanwege de oorlog, had de regering de festiviteiten geschrapt. Wel werden diverse steden in het oorlogsgebied waar dagelijks strijd wordt geleverd, zoals Charkiv en Nikopol, onder vuur genomen door de Russische artillerie.