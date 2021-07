Al twaalf doden door noodweer in ons land, 80 doden in Duitsland. Honderden mensen zijn vermist

België

In ons land zijn zeker 12 overlijdens te betreuren. In Eupen, in de Oostkantons, heeft de hevige regenval woensdag het leven gekost aan een 22-jarige man. De twintiger sprong met een zwemband in het snel stromende water in de wijk Nispert en werd vervolgens een tijdlang vermist. Later vonden de hulpdiensten zijn lichaam in een beek in de buurt van de Rotenberg.

In Aywaille, in de provincie Luik, hebben de hulpdiensten donderdagochtend het lichaam van een man aangetroffen in de kelder van zijn huis. Het gaat om een 50-jarige man. Dat meldt burgmeester Thierry Carpentier. Volgens de hulpdiensten probeerde de man zelf een oplossing te vinden voor het overstromingsprobleem in zijn huis en ging hij poolshoogte nemen in de kelder.

In Pepinster werd een levenloos lichaam aangetroffen onder een gedeeltelijk ingestorte brug. In het arrondissement Verviers zijn vijf doden gevallen als gevolg van de overstromingen. Dat is vernomen van het parket van Verviers. De slachtoffers zijn om het leven gekomen door de zware regenval die momenteel in de regio valt. Er is nog geen duidelijkheid over de identiteit van de slachtoffers of de plaatsen waar de stoffelijke resten zijn gevonden.

In Philippeville is een vijftiger overleden die probeerde takken die een afvoerpijp blokkeerden uit een beek te verwijderen. Volgens Sudpresse werd er ook een lichaam gevonden in Trooz. In Chaudfontaine, tot slot, hebben de overstromingen twee doden geëist.

Er zijn ook vier vermisten. In Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, werd een meisje van vijftien meegesleurd door de Ourthe. Zij is nog altijd niet teruggevonden. Bij een reddingsoperatie in Pepinster raakten drie mensen vermist toen een reddingsboot omsloeg.

De grootste overlast was er aanvankelijk in de provincie Luik. In Pepinster is gisteren een tiental huizen ingestort als gevolg van de overstroming van de rivier de Vesder. De hulpdiensten probeerden er met bootjes mensen te evacueren. Sommigen moesten urenlang wachten op het dak van hun huis.

Inwoners werden geëvacueerd uit dorpen in Luik, Namen en Luxemburg en ook in Moelingen (Voeren) moesten mensen hun woningen verlaten. Vrijdag zijn alle ogen gericht op de Maas in Limburg. Ïn alle gemeenten langs de Maas in Limburg zijn dorpen geëvacueerd.

Duitsland

In Duitsland is het aantal doden opgelopen tot 80.

Zeker 50 doden zijn te betreuren in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts. “De vrees is dat dat er nog meer worden”, zei een woordvoerder van de politieleiding in de stad Koblenz.

In de gemeente Bad Neuenahr-Ahrweiler, ook in de deelstaat Rijnland-Palts, zijn na de zware overstromingen ongeveer 1.300 mensen vermist. In die gemeente vielen al zeker 19 doden, zei de plaatselijke minister van Binnenlandse Zaken, Roger Lewentz. Er zijn ook ongeveer 1.300 mensen vermist. Het mobiele netwerk in de regio ligt plat, waardoor veel mensen onbereikbaar zijn.

In de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen zijn intussen 28 overlijdens gemeld. De politie van Keulen zegt in haar regio alleen al 20 doden te hebben geteld. Nog niet alle lichamen zijn geborgen. “Ter bescherming van de nabestaanden zal de politie geen verklaringen publiceren over de identiteit, leeftijd, plaats van ontdekking en omstandigheden van overlijden”, zo deelt de polite nog mee.

Im #KreisAhrweiler tritt die Ahr über die Ufer auf einen historischen Höchststand.

Wohnwagen und Autos treiben ab. #Unwettern #Hochwasser pic.twitter.com/P0EpKz82xg — Evidenz 'Magie = Physik × Wollen' 🧙‍♂️=👨‍🎓 (@Evidenz2) 14 juli 2021

Het district Euskirchen maakte melding van acht doden. Ook zijn mensen om het leven gekomen in ondergelopen kelders en overleden zeker twee brandweerlieden tijdens reddingsoperaties.

De hulpdiensten worden ondersteund door honderden militairen. De strijdkrachten hebben gepantserde voertuigen ingezet om wegen vrij te maken die waren geblokkeerd door aardverschuivingen en omgevallen bomen. De autoriteiten laten ook helikopters uitvliegen om mensen te redden die een veilig heenkomen hebben gezocht op daken.

Bondskanselier Angela Merkel reageerde vanuit de Verenigde Staten “geschokt” op de ramp. Ze zei mee te leven met de nabestaanden van de slachtoffers en bedankte de “onvermoeibare” hulpdiensten voor hun inzet.

Beeld AP

Nederland

Ook in Nederland is er grote hinder. De grootste problemen waren er donderdag in Valkenburg in Nederlands-Limburg. Daar zijn een hospice, twee verzorgingstehuizen en een camping ontruimd. Er dreigt nu een voedseltekort. “De hotels zitten vol met evacués, maar vrachtwagens met voedsel kunnen als gevolg van het hoogwater Valkenburg niet bereiken”, zegt burgemeester Daan Prevoo.

In Valkenburg en het naburige Houthem zaten bovendien meer dan 400 huishoudens zonder stroom, en dat betekent dat hun koelkasten niet meer werken. “Die mensen hebben dus ook geen eten”, zei Prevoo.

Nog in Valkenburg is een brug over de Geul door woest stromend water weggeslagen. Enkele andere bruggen over de rivier zijn instabiel, aldus Prevoo, die het leger heeft gevraagd om een noodbrug aan te leggen. Op dit moment is het onmogelijk om van de oostkant naar de westkant van de stad te gaan.

Langs de Maas, onder meer in Maastricht, zijn van donderdag op vrijdag gebieden geëvacueerd wegens het hoge waterpeil van de rivier. Die heeft intussen zijn hoogste stand bereikt en het waterpeil is niet hoger gekomen dan verwacht werd. Alle maatregelen blijven voorlopig van kracht.

Luxemburg

Op vraag van premier Xavier Bettel heeft het Groothertogdom Luxemburg het noodplan afgekondigd. Dat gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag, wanneer net als in ons land het debiet van de rivieren van het kleine land plots pijlsnel steeg. Op verschillende plaatsen in het Groothertogdom zijn mensen geëvacueerd uit overstroomde huizen. Dat gebeurde onder andere in het stadje Echternach, waar het centrum van de stad helemaal blank staat.

Op tientallen plaatsen is ook het wegverkeer verstoord in het land. De plaatselijke autoriteiten van Ettelbürck vragen zo om niet meer met de auto naar daar te rijden. Er is nu een centrum ingericht om operaties van de hulpdiensten te coördineren. De brandweerploegen zijn “op het maximum van hun capaciteiten” ingezet. Die ploegen waren donderdagavond nog altijd bezig met het in veiligheid brengen van mensen in gevaar.