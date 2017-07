Al meer dan 7.000 hectaren verwoest door vlammen in Zuid-Frankrijk

In het erg toeristische Bormes-les-Mimosas, in het departement Var, werd het vuur gisterenmiddag stilaan onder controle gebracht. "De situatie is nog altijd intens als je kijkt naar het aantal actieve branden in het gebied. Ze verbetert maar ik blijf voorzichtig omdat er morgen nog brandhaarden zullen zijn", zei de Franse premier Edouard Philippe woensdagavond, die de heuvels die in brand stonden overvloog.



"Nieuwe slag om Berzina"

Nog in Var, in La Croix-Valmer, waar dinsdag 400 hectaren in vlammen opging, wakkerde het vuur gisterenmiddag weer aan. "Waar het vuur gepasseerd is, lijkt het op Berezina (de slag om Berezina was een veldslag in 1812, red.), er is niets meer", verklaarde plaatsvervangend burgemeester René Carandante. Tegen de avond zei de prefect van het gebied dat het vuur opnieuw bedwongen kon worden. Ook in Haut-Var brandde het alweer, en ging 1.700 hectaren verloren.



In het naburige departement Bouches-du-Rhône, woedde een brand in een gebied van honderd hectaren, en moesten in het dorp Carro 400 mensen geëvacueerd worden.



"Stabiel, maar niet onder controle"

Op het eiland Corsica is sinds maandag bijna 2.000 hectaren verwoest, en werd het vuur volgens de brandweer "gestabiliseerd, maar nog steeds niet onder controle gebracht".



In het departement Vaucluse werd de brand die uitbrak in het bergmassief Luberon ingedamd. Er zijn volgens de prefectuur nog wel enkele brandhaarden actief. De brand besloeg er meer dan 1.275 hectaren.