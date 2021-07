‘Al in 1990 werd gewaarschuwd voor de toename van extreme neerslag door de klimaatopwarming’

Hoe historisch is dit noodweer?

Thiery: “Dit zijn uitzonderlijk hoge neerslagwaarden die we de afgelopen decennia maar zelden gemeten hebben, zeker in de zomer. Normaal gezien trekt een regenzone ook over het hele land en krijgt elk deel zijn portie. Nu niet.”

Wat is de link tussen deze grote hoeveelheid neerslag en de klimaatopwarming?

“Er is geen enkele serieuze klimaatwetenschapper die geen link legt tussen deze extreme regenval en de klimaatopwarming. Als we gewoon al kijken naar onze pluviometers, dan zien we dat de extreme neerslag de afgelopen decennia toeneemt. Een warmere atmosfeer kan immers meer vocht bevatten voor ze verzadigd raakt.

“Dat betekent dat je langere periodes krijgt zonder regen. Wanneer er dan wel regen valt, valt er op korte tijd veel meer regen. Hoe meer de temperatuur stijgt, hoe extremer de weersfenomen zullen worden.”

Hoelang wordt deze link al gelegd?

“Mijn gewaardeerde college Jean-Pascal Van Ypersele, de éminence grise van de klimatologen, had het net nog over een klimaatrapport waarin werd gewaarschuwd voor de toename van extreme neerslag en extreme droogte door de klimaatopwarming.

“Dat rapport werd al geschreven in... 1990. Klimaatwetenschappers hameren hier dus al 30 jaar op omdat we dit kunnen voorspellen door de simpele principes van de fysica en de klimaatmodellen. We hadden vanaf de jaren 90 de uitstoot van CO2 moeten reduceren. Hadden we drie decennia geleden ingegrepen, dan hadden we een traag en geleidelijk ‘dieet’ kunnen volgen.”

“Maar het omgekeerde is gebeurd: de uitstoot is enkel toegenomen. We hebben de keuze wat de toekomst ons zal brengen. Wat we de komende jaren uitstoten aan CO2, bepaalt hoeveel de temperatuur zal stijgen: dat kan alles tussen de 1,5 en de 4 graden zijn. Hoe langer we nog wachten, hoe drastischer de maatregelen ook zullen moeten zijn.”

Kan de Europese Green Deal het tij keren?

“Europa wil tegen 2030 de uitstoot met minstens 55 procent verlagen ten opzichte van 1990. Dat komt overeen met wat er globaal nodig is. Maar je zou ook kunnen zeggen: wij hebben de politieke stabiliteit en economische slagkracht om veel meer te doen. Moeten we van Sierra Leone of Somalië evenveel verwachten als van het rijke Europa? Wat Europa nu voorstelt, is mijns inziens het absolute minimum.”

Gaan de mensen met minder middelen in Europa hier niet de dupe van worden?

“Uiteraard moeten we de transitie draaglijk maken voor de armen. Maar wanneer de klimaatverandering zich doorzet, zullen de kwetsbaarsten disproportioneel geraakt worden. Denk aan de ouderen die getroffen worden door een hittegolf of de mensen die het zich enkel kunnen veroorloven om in overstromingsgebieden te wonen. De kosten van de gevolgen van de klimaatopwarming zullen ook vele malen hoger liggen dan de kosten van het ‘Fit for 55'-pakket van de Europese Commissie. Het noodweer in ons land heeft dat jammerlijk bewezen: denk alleen al aan de menselijke en economische schade in de provincies Luik, Limburg en Luxemburg door de extreme neerslag van de laatste dagen.”