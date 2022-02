Al dagen wordt er stevig gevochten, maar Kiev is nog altijd niet gevallen. Wat zegt dat over de Russische opmars?

De invasie van Oekraïne verloopt niet zo soepel als de Russen hadden gehoopt. Dat betekent niet dat Oekraïne aan de winnende hand is, waarschuwen defensiedeskundigen. ‘Er ontvouwt zich nog steeds een donker scenario.’

Donderdag viel Rusland met een groot leger Oekraïne binnen, met het afzetten van de regering als belangrijk doel. Na bijna vier dagen vechten is hoofdstad Kiev niet gevallen en zit president Zelensky nog gewoon aan de knoppen. De Russen raken ‘gefrustreerd’, aldus een anonieme Amerikaanse regeringsfunctionaris tegen persbureau Reuters. Zien we hier David nu Goliath van zich afhouden?

Duidelijk is dat de eerste dagen van de inval moeizamer verliepen dan de Russen hadden gehoopt, zegt Mart de Kruif, een ex-generaal en voormalig commandant van de Nederlandse Landmacht. Volgens hem hadden ze erop gerekend dat de Oekraïense regering de strijd al na beperkt wapengekletter zou opgeven.

Druk op de bevolking

“Je zag bijvoorbeeld dat de Russen een grote luchtmobiele operatie uitvoerden ten noorden van Kiev. Daardoor heb je aanwezigheid vlak bij de hoofdstad en kun je met kleine groepen infiltranten stiekem de stad binnendringen”, legt hij uit. “Zo voer je de druk op de bevolking op, om zo veel angst te creëren dat de regering valt of vlucht.”

Het bleek niet genoeg. Het Oekraïense leger verzet zich en tienduizenden geweren zijn uitgedeeld aan burgers. Befaamd is inmiddels de reactie van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky toen de Amerikanen hem aanboden te helpen met vluchten: “Ik heb munitie nodig, geen lift.”

Intussen staat Rusland in het onherbergzame Oekraïne voor uitdagingen bij het aanvoeren van brandstof, voedsel en reserveonderdelen en het afvoeren van gewonden, zegt De Kruif. Al heeft Oekraïne hier zelf ook mee te maken. Op enig moment zijn de antitankgranaten en luchtdoelraketten op, dan is het maar de vraag of de wapens uit onder meer België en Nederland snel genoeg aan het front arriveren.

Hoofdstad is de sleutel

Waar ligt het probleem? Is het financieel, geografisch of ligt het puur aan de wilskracht van de Oekraïners? Oud-kolonel Roger Housen, expert in Russische oorlogstactiek benadrukt dat het te vroeg is om te stellen dat de blitzkrieg van Poetin mislukt is. “Het is een gemengde situatie momenteel in Oekraïne, in sommige delen gaat het sneller dan verwacht, in andere lopen de Russen vertraging op. De hoofdstad is de sleutel in dit verhaal, de Russen zullen er dan ook alles aan doen om daar zo snel mogelijk een pro-Russische regering te installeren.”

De vraag is hoe het verdergaat. De Kruif: “Ik merk dat er dit weekend een soort optimisme is ontstaan over dat Oekraïne zou kunnen standhouden. Zover ben ik zelf nog lang niet.”

Het Russische leger heeft nog lang niet zijn volledige arsenaal op de steden van Oekraïne losgelaten, zegt hij. Er zijn grote colonnes zwaar gepantserde voertuigen onderweg naar Kiev. “Als die arriveren, heb je een heel andere situatie. Er ontvouwt zich nog steeds een donker scenario.” Zo zou Rusland zijn luchtmacht kunnen inzetten om steden plat te leggen met grootscheepse bombardementen, zoals het in de jaren 90 deed met de stad Grozny in Tsjetsjenië.

Broedervolk

Al vraagt Peter Wijninga, defensiespecialist van The Hague Centre for Strategic Studies, zich af of Poetin zover wil gaan: hij heeft de Oekraïners afgeschilderd als een broedervolk dat moet worden gered van een nazistisch regime, dat laat zich moeilijk rijmen met dergelijke verwoestingen. “Ik denk dat de Russische soldaten, vooral die jonge jongens, nu al een mentale klap krijgen. Ze kwamen de bevolking bevrijden en zien nu dat diezelfde bevolking de wapens tegen ze opneemt.”

Oekraïne hoeft de gewapende strijd niet te winnen, benadrukt hij: het gaat om volhouden. “Voor de Russen is het uitblijven van winst in feite verlies. Hoe langer dit duurt, hoe slechter voor Poetin: dan kan het thuisfront gaan morren.”

Op de korte termijn kunnen de Russen het Oekraïense verzet waarschijnlijk wel breken, verwacht hij. Maar nu Oekraïners zich zo fel verdedigen, moet Rusland er volgens hem rekening mee houden dat lokale gewapende groeperingen zich langdurig blijven verzetten.

“Dan komen ze in een situatie waarin Rusland Oekraïners moet laten onderdrukken door jongens die niks tegen Oekraïners hebben”, zegt De Kruif. “Dat kunnen ze financieel en ik denk ook in militair opzicht niet jarenlang volhouden. Als lokale milities blijven vechten, kan dit uitmonden in een tweede Afghanistan voor Rusland.”