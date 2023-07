Al 100 miljoen euro verlies en toch willen De Croo en co. F1 per se in Francorchamps houden

In Francorchamps worden er zondag 110.000 fans verwacht voor de grote prijs formule 1. De tickets waren in februari al uitverkocht, en toch is de race zwaar verlieslatend. De Waalse belastingbetaler past de miljoenenverliezen elk jaar bij.

Voor een weekendje formule 1 in Francorchamps moet je aardig wat geld op tafel leggen. De prijzen voor een ticket van vrijdag tot zondag variëren van 285 euro voor een staanplaats tot 700 euro voor de hoofdtribune aan de finishlijn. Daarmee zitten de Belgische tickets in de middenmoot van de 22 races die wereldwijd gereden worden.

Dit volstaat niet om break-even te draaien. Uit de jaarrekening van Spa Grand Prix blijkt dat de Waalse overheid sinds 2007 bijna 100 miljoen euro – jaarlijkse gemiddeld 6 miljoen – moest ophoesten om de verliezen te stelpen. Toch doet niet alleen de Waalse, maar ook de federale regering er alles aan om de race in ons land te houden. Zo maakte Politico deze week bekend dat premier Alexander De Croo (Open Vld) op 31 mei hoogstpersoonlijk een brief stuurde naar F1-baas Stefano Domenicali. Met succes. Drie weken geleden viel de beslissing dat er ook volgend jaar een Belgische GP wordt gereden.

Dit is geen evidentie meer. De Amerikaanse eigenaar Liberty Media wil steeds meer races in de Verenigde Staten en Azië. De reden ligt voor de hand: geld. Bij de formule 1 moeten de organisatoren namelijk jaarlijks een licentiepremie betalen om de race te mogen organiseren. Francorchamps betaalt al jarenlang tussen de 20 en 25 miljoen euro, terwijl nieuwkomers als Abu Dhabi, Qatar of Las Vegas bereid zijn met vier tot vijf keer zoveel over de brug te komen.

Zij kunnen het zich ofwel permitteren om miljoenenverliezen te maken – de Arabische landen – ofwel kunnen zij veel meer inkomsten genereren – bijvoorbeeld Las Vegas, waar je voor een weekendticket tussen 1.800 en 2.300 euro betaalt. In Francorchamps bestaat de mogelijkheid niet om nog fors uit te breiden voor extra inkomsten. Op dit moment is er plaats voor 110.000 fans, maar daarmee botst het tegen zijn plafond vanwege veiligheidsredenen. Door de Verstappen-gekte was de belangstelling voor dit weekend nochtans immens.

Maar negen procent van de tickets voor het raceweekend wordt aan Belgen verkocht, blijkt uit een Deloitte-studie. Daarin werd becijferd dat de race voor een economische meerwaarde zorgt van 41,8 miljoen euro voor de regio en dat er voor 6,5 miljoen euro aan belastingen wordt geïnd. Wat meteen zou verklaren waarom de regeringen er alles aan doen om de race hier te houden. Toch moeten deze cijfers met een korrel zout genomen worden: de studie werd besteld door de Waalse regering en ze is nooit openbaar gemaakt.

‘Legacy’

De enige reden waarom Francorchamps erin geslaagd is zijn felbegeerde plekje op de F1-kalender te behouden, is zijn geschiedenis: de race wordt al van bij de start van de formule 1 in 1950 georganiseerd. Legacy, daar hebben de Amerikanen wel oren naar. Dat de rijders een boontje hebben voor het parcours, is een mooi extraatje. “Spa is met voorsprong mijn favoriete circuit”, zei Max Verstappen vorig jaar nog. “Als weer eens een land van de kalender verdwijnt, dan komt in de plaats heel vaak een soort stratencircuit. Dat vind ik geen leuke trend. Dan is de fun eraf en hoeft het voor mij niet meer. Kijk, ik snap dat iedereen zoveel mogelijk geld wil verdienen, maar hier vind ik dat er grenzen zijn. De F1 moet topcircuits met een historie koesteren.”

Dit legt meteen de grote verschillen bloot tussen de oude en de nieuwe F1-wereld. Tot 2016 zwaaide Bernie Ecclestone de plak over de formule 1. De flegmatieke Brit was een man van de oude stempel, waardoor de F1 zeven jaar geleden helemaal was vastgeroest. Er was weinig strijd en weinig publieke belangstelling. Ook werd er nooit aan gedacht de jongere generatie aan te spreken – “die kopen toch geen Rolex”, dixit Ecclestone.

Alles veranderde eind 2016, toen Liberty Media het bedrijf boven de F1 overnam voor 4 miljard euro. Het gooide het roer helemaal om en probeerde de sport te veramerikaniseren. Het format werd aangepast en de laatste jaren werd er ook een budgettair plafond ingevoerd om meer strijd tussen de teams te krijgen. Maar vooral: het wist Netflix in 2018 te overtuigen om een docuserie te maken over de F1. En het kreeg er nog voor betaald ook. Met succes. Doordat er vooral gefocust werd op de interne strijd tussen de rijders en op de menselijke aspecten, kreeg het een hoog soapgehalte. Dat trok veel jongeren aan, en de vrouwelijke belangstelling nam toe. Op sociale media is formule 1 nu populairder dan ooit met 61 miljoen volgers.

Daar dreigt Francorchamps nu het slachtoffer van te worden. Het meest gehoorde scenario in de wandelgangen is dat het in de toekomst nog maar om de twee jaar zou georganiseerd worden in een beurtrol met de Nederlandse grote prijs in Zandvoort. Ook een vijfjaarlijkse GP behoort tot de mogelijkheden. Dit zou voor het circuit in Francorchamps, dat ook gefinancierd wordt door de Waalse overheid, slecht nieuws zijn.

Het draait op dit moment nog winst omdat er het hele jaar door races georganiseerd worden. De aantrekking van de F1 heeft daar veel mee te maken. Als die wegvalt, kan dit ook hier gevolgen hebben. Bovendien, gezien het grote Waalse begrotingstekort zou er binnenkort weleens kunnen gekeken worden naar die miljoenensubsidies voor Francorchamps.