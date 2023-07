Akropolis gesloten, koelstations en televisiespotjes: Zuid-Europa neemt noodmaatregelen tegen extreme hittegolf

Al sinds het begin van de week is het heet in grote delen van Zuid-Europa, met temperaturen boven de 40 graden. De piek van de hittegolf wordt verwacht op vrijdag en zaterdag. “Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland en Polen hebben allemaal te maken met een ernstige hittegolf met temperaturen die naar verwachting zullen stijgen tot 48 graden op de eilanden Sicilië en Sardinië – mogelijk de heetste temperaturen ooit gemeten in Europa”, aldus de Europese ruimtevaartorganisatie ESA.

Italiaanse autoriteiten hebben daarom vrijdag voor tien steden code rood afgekondigd, waaronder Bologna, Florence en Rome. Voor zaterdag komen daar nog eens zes steden bij. Het ministerie van Volksgezondheid vaardigde een lijst uit met tien voorschriften hoe om te gaan met de hitte. Zo wordt Italianen via televisiespotjes aangeraden om tussen 11 uur ’s ochtends en 6 uur ’s avonds niet naar buiten te gaan, voldoende water te drinken en kwetsbare mensen te helpen. Het drinken van koffie en alcohol wordt afgeraden.

Koelstations

In Rome zijn in de buurt van toeristische trekpleister koelstations ingericht, met verkoelende mist, gratis water en medisch personeel. Desondanks gingen al meerdere toeristen van hun stokje door de hitte. In Lodi, vlak bij Milaan, viel dinsdag een dodelijk slachtoffer. Een 44-jarige wegenwerker viel neer naast de weg terwijl hij een zebrapad aan het schilderen was. De man overleed in het ziekenhuis. Het leidde tot oproepen om werk tijdens de heetste uren van de dag te verbieden.

In Griekenland is zo’n maatregel inmiddels van kracht. Tussen 12 en 5 uur ’s middags geldt een verplichte werkonderbreking in regio’s die ernstig te lijden hebben onder de hittegolf. Ambtenaren die behoren tot een risicogroep mogen van de overheid thuis werken, en overige werkgevers zijn gevraagd om dat voorbeeld te volgen. In Athene staat een ambulance paraat bij de Akropolis, die tussen 12 en 5 uur ’s middags gesloten zal zijn, om oververhitte toeristen te hulp te schieten. Ook worden er flyers uitgedeeld die de weg wijzen naar de dichtstbijzijnde ruimtes met airconditioning.

Ook in Spanje slaat de hittegolf toe, hoewel die daar inmiddels over zijn hoogtepunt heen is. De regering van de zuidelijke provincie Andalusië heeft een telefoonlijn geopend voor mensen die door de hitte in de problemen komen, en de dieren in de dierentuin van Madrid kregen bevroren voedsel om af te koelen.

De Balkan blijft evenmin gespaard. Bij de Kroatische kustplaats Sibenik moest de brandweer donderdag uitrukken om een bosbrand te blussen. In Montenegro, Bosnië en Servië wordt mensen aangeraden om binnen te blijven en veel te drinken. Op Cyprus, in het oosten van de Middellandse Zee, zijn autoriteiten ook bang voor bosbranden en wordt mensen op het hart gedrukt om weg te blijven bij bossen.

Ondanks de extreme hitte staan de wegen richting het zuiden van Europa dit weekeinde naar verwachting vol met vakantiegangers. Reizigers wordt aangeraden om de airco niet te hard aan te zetten, omdat de hitte van de buitenlucht anders hard aan kan komen als je de auto uit stapt. Ook is het verstandig om een paraplu mee te nemen voor als je met pech langs de weg komt te staan, voldoende water mee te nemen en zonneschermen voor de ruiten te plaatsen.

Cerberus

Het Italiaanse meteorologisch instituut heeft de hittegolf de naam Cerberus gegeven, naar de driekoppige hond uit de Griekse oudheid die de poort naar de onderwereld bewaakt. Dit omdat de ‘driekoppige hittegolf’ het zuiden, midden en noorden van het land raakt. Vanaf het einde van het weekend maakt Cerberus plaats voor een nieuwe hittegolf met een naam uit de Griekse oudheid: Charon, de schipper die de geesten van de doden naar de onderwereld brengt.

De extreme hitte is vermoedelijk deels te wijten aan klimaatverandering. Hittegolven komen daardoor vaker voor, worden heviger en duren langer. Het VN-klimaatpanel IPCC concludeerde twee jaar geleden al dat de opwarming in het Middellandse Zeegebied extra hard gaat, en dat de Sahara zich op termijn vermoedelijk zal uitbreiden richting Zuid-Europa.