Akkoord rond verlenging kerncentrales lijkt in de maak

Meer dan een week na de deadline van 31 december, die Vivaldi zichzelf opgelegd had, lijkt er dan toch een deal in de maak tussen de federale regering en Engie. Beide partijen onderhandelden de voorbije week intensief over de verlenging van twee kerncentrales vanaf november 2026. De eindsprint is ingezet, valt te horen binnen Vivaldi. Op de Zevende Dag zei ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dat de regering op enkele uren van een deal staat.

Een akkoord leek al een aantal keren binnen handbereik, maar sprong telkens af. Al de hele week klinkt binnen de regering het mantra dat ieder gewijzigd detail het hele akkoord kan veranderen. Vooral rond de maximumfactuur voor de berging van het kernafval is de zenuwachtigheid erg groot.

Die factuur moet opgehoest worden door Engie, de uitbater van de Belgische kerncentrales. Het gaat om een miljardenbedrag: in het spaarpotje zit momenteel al 15 miljard euro, maar bij de laatste herziening bleek dat Engie nog eens 3 miljard euro extra opzij zou moeten zetten. Die onzekerheid weegt op het bedrijf. De Fransen kwamen met de regering overeen dat er een eindfactuur vastgelegd zou worden, in ruil voor de verlenging van Doel 4 en Tihange 3.

Het is logischerwijs bijzonder lastig om nu al te voorspellen hoeveel de berging van het nucleair afval over zoveel jaren zal kosten. Alleen al het feit dat de verwachtte kosten plots met 3 miljard euro stegen, toont de grote onzekerheid. Wellicht wordt daarom nog geen definitief bedrag vastgelegd in het akkoord, maar wordt wel afgeklopt hoe dat bedrag later bepaald zal worden.

Deze zomer werd ook al een princiepsakkoord afgesloten waarin vastgelegd werd dat er bovenop de ‘cap’ een marge zou komen. Dat moet vermijden dat bij onvoorzienbare omstandigheden een enorme factuur in de nek van de belastingbetaler terecht komt.

Bij een akkoord is het sowieso nog bang afwachten hoe haalbaar het is om de twee centrales, die in 2025 hoe dan ook stilgelegd worden, tegen november 2026 weer te laten draaien. Engie heeft altijd volgehouden dat er eigenlijk vijf jaar nodig is, al kan één en ander wel sneller gaan door procedures beter op elkaar af te stemmen.