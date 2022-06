Akkoord over defensiebudget: verhoging naar 2 procent van het bbp tegen 2035

De kern zat sinds 11.30 uur bijeen over de kwestie. Onder meer de groenen zagen een toename van de middelen voor defensie niet zitten. Zij pleitten voor meer investeringen in hernieuwbare energie en klimaatmaatregelen. Aan de verhoging van het budget zouden dan ook zes voorwaarden zijn gekoppeld, onder andere dat de investeringen in defensie niet ten koste mogen gaan van die in klimaat.

Daarnaast moeten de investeringen onze bedrijven ten goede komen, bijvoorbeeld door materiaal lokaal aan te kopen en niet in andere landen. Ze moeten ook ten dienste staan van de volledige samenleving, dan gaat het bijvoorbeeld over investeringen in cybersecurity. Bovendien moet er ook meer geld gaan naar ontwikkelingssamenwerking.

Eerder dit jaar kwam de Vivaldi-regering al overeen het budget voor defensie gevoelig op te krikken tot 1,54 procent van het bruto binnenlands product (bbp) tegen 2030.

Er zou ook een akkoord bezegeld zijn over de verlenging van de energiemaatregelen.