Akkoord bereikt over bescherming Amazone-gebied: acht landen gaan strijd tegen houtkap samen aan

Leiders van de acht Amazone-landen hebben dinsdag afgesproken dat ze meer zullen samenwerken bij de bescherming van het grootste regenwoud van de wereld. De acht landen tekenden een verklaring over gezamenlijke bestrijding van illegale houtkap.

‘De verklaring van Belém’, genoemd naar de Braziliaanse stad waar de Amazone-top plaatsvond, ging niet zover als de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva had gehoopt. Lula mikte in de onderhandelingen op zero ontbossing in 2030, maar Colombia en Venezuela wilden daar niet van weten. De verklaring telt daarom wel 113 punten en 22 pagina’s, maar bevat geen harde afspraken, klagen waarnemers.

President Lula ging maandag de discussie in met grandioze ­rapportcijfers: de Braziliaanse ontbossing was in de maand juli 66 procent lager dan in juli 2022, toen zijn voorganger Jair Bolsonaro aan de macht was.

Het bewind van Bolsonaro was een donkere periode voor het Braziliaanse Amazone-gebied. De rechtse populist had lak aan milieu, gaf vergunningen af voor grootschalige boskap en schrapte als dat nodig was de beschermde status van gebieden. Onder zijn bewind werd de ontbossing van het Amazone-gebied meer dan verdubbeld.

Lula won een dik half jaar geleden de Braziliaanse presidentsverkiezingen met de belofte dat hij de schade die Bolsonaro had aangericht zou herstellen. Hij trad op tegen illegale mijnbouw, beboette landdieven en gaf land terug aan de oorspronkelijke bewoners.

De cijfers wijzen erop dat zijn beleid effect heeft. In de eerste zes maanden van 2023 daalde de ontbossing in Brazilië al met 34 procent. De cijfers over juli beloven nog veel meer. Maar het probleem is veel groter dan alleen het omhakken van bomen, aldus Lula. Achter de houtkap zitten grote misdaadorganisaties.

“Mijn voorganger opende de deuren voor milieucriminelen en georganiseerde misdaad. Criminele organisaties organiseren zich aan weerszijden van de grenzen en brengen onveiligheid naar het hele gebied. We zijn vastbesloten daar iets aan te doen.” Lula kondigde aan dat hij in het gebied 39 nieuwe politiebases zal inrichten om die misdaad aan te pakken. In het ­akkoord van de acht landen wordt bovendien afgesproken dat hun politiediensten nauwer gaan samenwerken.

Olieboringen

Ook Lula lijkt echter zijn grenzen te hebben. De Braziliaanse president zette Colombia en Venezuela onder zware druk om zich te verbinden aan zijn belangrijkste punt: nul boskap in 2030. Zes andere landen hadden dat al gedaan door in 2021 hun handtekening te zetten onder de slotverklaring van de wereldklimaattop in Glasgow, dus hoe moeilijk kon het zijn?

Maar Colombiaans president ­Gustavo Petro zette Lula op zijn beurt onder druk: als hij een absolute stop eiste, moest hij beloven in 2030 alle olieboringen in het Amazone-gebied te beëindigen. Dat was voor Lula echter een probleem, omdat Braziliaans oliebedrijf Petrobras een groot offshoreproject in de Amazone-monding wil beginnen. Ze werden het niet eens, dus staat ‘nul boskap’ niet in het akkoord .

Daarom stelde de top in Belém toch teleur, zeggen waarnemers. Iedereen vond het weliswaar belangrijk dat de acht landen – voor het eerst in veertien jaar – weer rond de tafel zaten en praatten, maar meer dan dat was het niet, zei Marcio Astrini van Braziliaanse ngo Climate Observatory. Het bleef steken in goede bedoelingen.