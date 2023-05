AI ontwricht nu ook de fotojournalistiek: ‘Iedereen kan tegenwoordig zonder camera fotorealistische reportages maken’

Ex-Magnum-fotograaf Michael C. Brown heeft het bij veel van zijn collega-­documakers verkorven. De reden? Hij maakte een ‘fotoreeks’ over Cuba met beelden gegenereerd door artificiële intelligentie. ‘Dit is ­storytelling: daar ben ik heel duidelijk over.’

De reeks 90 Miles was nog maar net op de wereld losgelaten, of er ontstond al een fel debat in de wereld van de fotografie. De 90 mijl slaat op de afstand over zee tussen Havana en Florida, waar vele Cubanen in bootjes zich aan hebben gewaagd, op zoek naar een beter leven. Alleen zijn de beelden niet echt, maar door artificiële intelligentie gegenereerd.

Op het illustratieplatform Airlab omschreef fotograaf Michael Christopher Brown zijn project als een “post-fotografie-AI-reportage en illustratie-­experiment dat de historische gebeurtenissen onderzoekt die Cubanen hebben gemotiveerd om de oversteek te maken”. In een gesprek licht Brown toe dat hij met de beeldreeks wilde “uitzoeken, analyseren en een debat op gang brengen over wat AI kan betekenen voor beeldreportages en welke impact dat heeft op verhalenvertellers die bekommerd zijn om de realiteit en de waarheid”.

Iedereen kan het, maar willen we dat wel? “Tegenwoordig kan iedereen zonder lens fotorealistische reportage-illustraties maken [...] Een samenwerking met de collectieve geschiedenis van de fotografie [...], een blik op wat was, is, of kan zijn.” Dat zegt Michael C. Brown, wiens reeks 90 Miles uit zulke ‘foto’s zonder lens’ bestaat: beelden gegenereerd door AI, op basis van een schier oneindig aantal foto’s. Hoe dat in zijn werk gaat? Brown: “Ik genereerde duizenden beelden met behulp van een vrij toegankelijke AI-generator: Midjourney 4 vond ik niet fotorealistisch genoeg. Versie 5 bracht dan weer te flashy, commerciële beelden voort. Een woord als ‘mooi’ interpreteerde het als: perfecte modellen in studiolicht. Daarom koos ik voor zoektermen als ‘mannen in boten’. “Met Midjourney krijg je vaak vervormde, onidentificeerbare gezichten en rare lichaamsdelen. Ik aanvaardde dat als beperking van de huidige technologie en als een ‘objectieve’ interpretatie van een verwarde AI-generator.” Het resultaat zijn unheimliche beelden waarbij de duivel in de details zit: het ziet er op het eerste gezicht realistisch uit, en toch zit het not quite right. Want wat je ziet, heeft nooit echt plaatsgevonden. En daar knelt uiteraard het documentaire schoentje.

Een gerespecteerd journalist en documentairemaker: zo staat Michael C. Brown bekend in de ‘traditionele’ wereld van de fotografie. Hij werkt sinds 2004 als National Geographic-fotograaf en was verbonden aan het persagentschap Magnum. Tijdens zijn carrière bracht hij een breed scala sociale en politieke kwesties in beeld, zoals de Libische revolutie van 2011, waarbij hij alleen met zijn iPhone fotografeerde. Het resulteerde in een boek, Libyan Sugar, én de Paris Photo Book Award en de ICP Infinity Award. In 2018 publiceerde hij ook het boek Yo Soy Fidel, waarin hij over meerdere dagen in 2016 de begrafenisstoet van Fidel Castro documenteerde.

De kúnstenaar Michael C. Brown werkt nu met fotorealistische illustratie, en zijn huidige techniek is controversieel. De heisa rond zijn AI-project is illustratief voor de vele beladen debatten die momenteel woeden over artificiële intelligentie. De technologie, beschikbaar via programma’s als Dalle-E en Midjourney, evolueert en verbetert week na week. Daardoor komen visuele details die het ooit makkelijk maakten om fake van echt te onder­­­scheiden, zoals wazige handen en vervormde gezichten, steeds minder voor. Met andere woorden: AI genereert beelden die steeds realistischer worden.

Beeld Image generated by AI / Michael Christopher Brown

Beeld Image generated by AI / Michael Christopher Brown

De gevolgen van het vermogen van AI om computergegenereerde menselijke figuren te produceren, zijn nog onduidelijk. Maar dat ‘AI-fotografie’ een zeker onbehagen oproept, blijkt al uit de emotionele en tegenstrijdige commentaren van documentairemakers en kunstenaars op het Instagram-­account van Brown.

Brown heeft met zijn ‘foto-­illustraties’ ethische grenzen overschreden, vinden sommige collega’s in de fotojournalistiek. Zelf zegt hij daarover: “Mensen weten dat ik jarenlang als fotojournalist heb gewerkt, en integriteit dus hoog in het vaandel draag. Met dit werk presenteer ik een verhaal als kunstenaar en ben ik heel duidelijk en helder over mijn methodologie. Dit is geen journalistiek, dit is storytelling.”

Het project heeft duidelijk een gevoelige snaar geraakt. Dat blijkt uit de commentaren van bekende National Geographic-fotografen, academici, opkomende fotojournalisten, en ook fans. Velen spreken hun afkeer van Browns werk uit. Zo schrijft ene Matthew Truelove: ‘Michael, ik ben al jaren fan van je werk en heb je altijd hoog ingeschat als fotojournalist. Dit is iets waar ik niet achter kan staan, vooral als het om winst gaat. Artificiële intelligentie gebruiken om een verhaal te vertellen waar je niet bij was is één ding, maar die AI-gegenereerde beelden vervolgens verkopen... Daar verlies je in mijn ogen veel krediet mee.’

Een andere reactie: ‘Mij ben je kwijt op Instagram. Je echte foto’s zijn geweldig. Maar deze technologie en dit project rationeel verdedigen is twijfelachtig, en ik denk dat het tegen de oprechte geest van het medium indruist.’

Beeld Image generated by AI / Michael Christopher Brown

Beeld Image generated by AI / Michael Christopher Brown

Om het project goed te begrijpen, is het belangrijk te weten dat 90 Miles niet geheel aan Browns verbeelding is ontsproten. Hij heeft jarenlang in Cuba gefotografeerd, diepgaand onderzoek gevoerd en veel interviews afgenomen. Omdat hij vaak fysiek niet ter plaatse kon gaan, onderzocht Brown de mogelijkheden van AI om beperkingen waar veel documentairemakers en fotojournalisten mee geconfronteerd worden, te omzeilen.

Brown: “In 2022 beleefde Cuba zijn grootste exodus sinds de jaren 1980, als gevolg van een aanhoudende economische crisis, met een torenhoge inflatie en tekorten aan voedsel en medicijnen. In Cuba hoorde ik ongelooflijke verhalen over mensen die naar de VS waren gevlucht. Ik heb ter plaatse op verschillende manieren onderzocht hoe ik zo’n verhaal in beeld kon brengen. Maar vanwege de geheimhouding en het vertrouwen dat nodig was voor de planning en het vertrek uit Cuba, bleek toegang onmogelijk. Elke livereportage kon de veiligheid in gevaar brengen van degenen die de overtocht planden, ondernamen of erbij betrokken waren. Daarom heb ik het verhaal van 90 Miles opnieuw vanuit een ander standpunt bekeken, en me voorgesteld hoe een samenwerking met AI er dan zou kunnen uitzien.”

Fotograaf en kunstenaar Michael C. Brown: ‘Het resultaat is dan strikt genomen niet de waarheid, je kunt wel over iets nadenken op een manier waaraan we nog niet eerder hadden gedacht.’ Beeld Jared Moossy

Dit project legt de vinger op een breder probleem met het gebruik van AI in fotografie. Veel organisaties zijn nu al bezig om AI-richtlijnen in te voeren voor hun fotowedstrijden. Mogelijk heeft dat ook te maken met de Duitse kunstenaar Boris Eldagsen, die een AI-beeld instuurde voor de Sony World Photography Awards, gewoon om duidelijk te maken dat fotowedstrijden voortaan rekening moeten houden met AI. Hij won. Hij besloot de prijs te weigeren.

Er bestaan ook al sites voor AI-kunst, zoals Fellowship.xyz. De oprichter, Alejandro Cartagena, zelf ook kunstenaar en documentairefotograaf, beschrijft waarom het project van Michael C. Brown net zo’n impact heeft. “Je bent in staat om je iets voor te stellen dat je niet hebt meegemaakt. Illustratoren creëren een gevoel dat een echt moment verbeeldt, een idee van hoe iets eruitzag. Ze nemen informatie en bewerken die. Daarbij is een deel feitelijk en een deel denkbeeldig. En het resultaat mag dan strikt genomen niet de waarheid zijn, het zorgt er wel voor dat je kunt nadenken over een thema of gebeurtenis, op een manier waaraan we misschien nog niet eerder hadden gedacht.”

Het foto-essay van Brown komt er net op een moment dat niet alleen artificiële intelligentie in het brandpunt van de belangstelling staat, maar ook nepnieuws woekert in een sterk gepolariseerde samenleving. Is de argwaan tegen AI gewoon een vorm van weerstand tegen een nieuwe technologie of heeft het te maken met een diepere bezorgdheid over het vervagen van de grenzen tussen fictie en realiteit?

Beeld Image generated by AI / Michael Christopher Brown

Beeld Image generated by AI / Michael Christopher Brown

Artificiële intelligentie biedt kunstenaars de kans om een nieuw publiek te bereiken door hen iets te laten zien wat ze nog nooit eerder hebben gezien. Maar kan een door AI gegenereerd beeld een gelijkaardige emotionele reactie van medeleven en empathie oproepen, zoals een echte foto dat doet? Kunnen kunstenaars een groter publiek bereiken door deze nieuwe esthetische keuzes toe te passen? Kunnen ze worden aangewend om mensen op een nieuwe manier écht te raken en te betrekken, in tijden dat velen een soort van ‘medelevenmoeheid’ vertonen? Of werkt het die moeheid alleen in de hand?

“Het is nuttig dat storytellers AI uittesten”, zegt Brown. “Films diepen ook historische gebeurtenissen uit via een fictief verhaal. Een foto van Cubanen die op een vlot in Florida aankomen op de cover van The New York Times, zal natuurlijk de aandacht trekken. Maar de volgende ochtend zal dat beeld wellicht vergeten zijn, omdat we zulke foto’s al tientallen jaren zien. Maar als we verhalen op nieuwe manieren creëren en – natuurlijk – duidelijk zijn in onze methodologie, kan dat mensen helpen het verhaal op een frisse manier te zien, en een nieuw gesprek op gang brengen.”

Alle vragen rond ethiek, vertrouwen, winst, vooringenomenheid, stereotypen, en kwaliteiten en tekortkomingen van artificiële intelligentie maken deel uit van de discussie die de fotograaf op gang bracht. “Ik deel veel van de vaak gehoorde bezorgdheden over AI”, zegt Brown, “maar je kunt er niet omheen dat de technologie er is. Dus hoe kunnen we dat gebruik aan banden leggen terwijl we AI wel gebruiken om verhalen te vertellen – vooral verhalen die onmogelijk te fotograferen zijn maar die empathie en bewustzijn over belangrijke kwesties kunnen opwekken?”

Beeld Image generated by AI / Michael Christopher Brown

Het gebruik van AI lijkt controversiëler in de nieuws- en documentairewereld, omdat het een bedreiging vormt voor de premisse dat documentair werk gebaseerd is op feiten, waarheid en ­realiteit. Dat die grenzen vervagen, zorgt voor veel onrust. Artificiële intelligentie brengt de documentaire naar het fictionele domein, terwijl we er normaal op vertrouwen dat docu’s en reportages de werkelijkheid weerspiegelen.

Maar een van de doelen van fotografie en kunst is ook wakker schudden, het sociale bewustzijn aanwakkeren, mensen tot actie bewegen. Kan AI daar van nut zijn? “Ik hoop juist dat de rol van de documentairemaker niet alleen noodzakelijker wordt, maar dat hij ook meer invloed krijgt”, zegt Brown. “Ik begrijp de dreiging van AI. De beelden zijn nu al amper nog te onderscheiden van fotografie. De kwaliteit zal alleen maar beter worden en de grens tussen echt en nep kan, als die niet goed wordt bewaakt, steeds vager worden.”

Feit is dat we als maatschappij een debat over AI moeten voeren om vertrouwen en begrip te kweken, terwijl we door een nieuw en onbekend landschap navigeren. Niemand weet of kan voorspellen waar artificiële intelligentie toe zal leiden, maar beeldmakers moeten experimenteren om de gesprekken op gang te brengen, vindt Michael C. Brown. “Als we dit goed doen, zal niets de fotografie bedreigen. Fotografie is een van de weinige manieren die we hebben om de werkelijkheid te bekrachtigen, de macht en de waarheid te controleren. Ons werk is nog nooit zo belangrijk geweest, en het zal alleen belangrijker worden.”