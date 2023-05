AI, je hebt een mooi kunstwerk gemaakt. Beantwoord nu de vraag: is dit creatief?

Een stuk dat klinkt als Bach, een duet met de synthetische stemmen van Drake en The Weeknd, een schilderij à la Rembrandt; geen probleem meer voor kunstmatige intelligentie. Kunstenaars laveren tussen verwarring en opwinding. Wat betekent dit voor hen?

De Franse dj David Guetta kan het zelf nauwelijks geloven. Hij laat een AI-programma wat regels tekst schrijven in de stijl van rapper Eminem, over ‘Future Rave’. Vervolgens maakt hij met een ander AI-programma een synthetische versie van de stem van Eminem om deze stem vervolgens de door AI gecreëerde tekst te laten uitspreken. Beat eronder en de stampvolle zaal ‘werd helemaal gek’, blikt Guetta terug.

Zijn enthousiasme over alle nieuwe mogelijkheden wordt niet bepaald unaniem gedeeld door de muziekindustrie. In april, twee maanden na het experiment van Guetta, is het een andere muziekcreatie die de branche doet schrikken. Dit keer is het een duet van Drake en The Weeknd. Het nummer is gemaakt door ‘Ghostwriter’, die er de synthetische stemmen van de twee muzikanten voor gebruikt. Het is een groot succes op TikTok en daarna op YouTube en Spotify. Totdat platenmaatschappij UMG ingrijpt en het nummer laat verwijderen.

Fotografen, tekstschrijvers, muzikanten: vrijwel de hele creatieve industrie verkeert in een grote staat van verwarring én opwinding. De reden: de komst van laagdrempelige generatieve AI. Dat is het soort kunstmatige intelligentie die iets voortbrengt wat daarvoor nog niet bestond. Van afbeeldingen, muziek, tekst en stemmen tot video.

Leuk voor de amateur die nu eindelijk ook een goedlopende tekst kan produceren of een schilderij kan maken zonder een penseel vast te houden. Minder leuk voor de professional. Die ziet met lede ogen aan hoe programma’s als ChatGPT (voor teksten) of Midjourney (voor beelden) in een handomdraai en in duizelingwekkend tempo mooie dingen produceren, die ook nog eens leunen op ontelbare kunstwerken, boeken en foto’s van mensen.

Want zo werkt deze generatieve AI: ze is getraind met een database van miljarden voorbeelden en maakt op basis daarvan nieuwe werken. Laten we het veelgebruikte ChatGPT als voorbeeld nemen. De basis is een onvoorstelbare hoeveelheid teksten (Wikipedia bijvoorbeeld, maar ook nieuwsberichten, patenten of obscure internetfora) en plaatjes die van internet zijn gehaald. Het zogenoemde Large Language Model (LLM) zet vervolgens woorden achter elkaar op basis van statistiek: wat is de grootste kans dat woord 1 wordt opgevolgd door woord 2?

‘Gegevens lijden niet’

Ook al heeft zo’n LLM meer weg van een rekenmachine dan van een menselijke geest, de uitkomst is niet minder indrukwekkend. Maar een marketingtekst laten schrijven is nog wel andere koek dan poëzie schrijven. Toch? Of kan iedereen nu met ChatGPT een songtekst in de stijl van Nick Cave schrijven?

De Australische zanger, die indrukwekkende albums maakte na het overlijden van zijn zoon, gruwt op zijn blog van het idee als een fan hem zo’n computertekst voorlegt. “Songs komen voort uit lijden, waarmee ik bedoel dat ze zijn gebaseerd op de complexe, interne menselijke strijd van creatie. Voor zover ik weet, voelen algoritmen niets. Gegevens lijden niet. ChatGPT heeft geen innerlijk wezen, het is nergens geweest, het heeft niets doorstaan, het heeft niet het lef gehad om verder te reiken dan zijn beperkingen.” Het is volgens Cave de treurige rol van ChatGPT dat het is voorbestemd is te imiteren omdat het nooit een authentieke ervaring zal hebben.

Wie een kijkje neemt op Midjourney, dat tientallen miljoenen afbeeldingen per dag uitspuwt, kan al snel tot een vergelijkbare conclusie komen: een eindeloze hoeveelheid middelmatige plaatjes die andere plaatjes imiteren of een combinatie daarvan. Het is nieuw, het is knap, maar het is ook middle of the road. Dat geldt zelfs voor de betere voorbeelden, zoals het ‘schilderij’ dat vorig jaar een kunstwedstrijd won. “Waarom ziet AI-kunst er altijd uit als een progrock-albumcover uit de jaren zeventig?”, vroeg technologietijdschrift Wired zich vervolgens af. Voor de goede orde: dat is niet bedoeld als compliment.

Beeld KIUW

Het kan ook anders: AI kan wel degelijk indrukwekkende werken voortbrengen, al is het maar omdat de uitkomst bedrieglijk veel lijkt op die van beroemde voorgangers. Bekend is het voorbeeld, nota bene al van meer dan 25 jaar terug, waar muziekliefhebbers drie pianostukken krijgen te horen: een onbekend werk van Johann Sebastian Bach, een door een mens gecomponeerd stuk in de stijl van de grote componist en een compositie die door een computer is gemaakt, ook in Bach-stijl.

Na afloop moet het publiek raden wat de echte Bach was, wat de menselijke imitatie en wat die van de computer. De schok is groot als duidelijk wordt dat het de compositie van de computer heeft aangezien voor de echte Bach. Op zijn beurt wordt Bach afgedaan als een armzalige imitatie.

Verkeerd beeld van cultuur

Vele jaren later, in 2016, maakt een computer op basis van honderden oude Rembrandt-schilderijen een nieuw portret in de stijl van de oude meester. “Wat een afschuwelijke, smakeloze, gevoelloze en zielloze karikatuur van alles wat creatief is”, reageert een Britse kunstcriticus in The Guardian over het portret, maar het publiek is lyrisch.

Een stuk dat klinkt als Bach, een schilderij in de stijl van Rembrandt; Cynthia Liem, universitair hoofddocent informatica aan de TU Delft en geschoold klassiek pianist, is niet zo onder de indruk. “We laten ons veel te snel in een vervangingsmechanisme duwen, mens versus machine. Wij hebben de artiest niet meer nodig, hoor je dan vaak.”

Het geeft volgens haar een verkeerd beeld van cultuur. “Voor mij is het wezen daarvan dat je perspectieven kunt verbreden, dat je aan het denken wordt gezet.” Prima als dat gebeurt via een machine, maar: “Ik heb wel problemen met het enthousiasme over generatieve AI dat vooral over efficiency gaat. Ik druk op een knop en ik heb een perfect klinkende Drake, of een nieuwe symfonie van Beethoven. Leuk hoor, maar wat heb ik daaraan? We weten al hoe Beethoven klinkt.”

Ook Stefan Buijsman, universitair docent filosofie aan de TU Delft, ziet tot nu toe nog geen fundamentele innovatie bij de door AI voortgebrachte creaties. “De technologie die nu tekst produceert, zoals ChatGPT, is gebaseerd op het idee dat je voorspelt wat het meest waarschijnlijke volgende woord is. Dat grijpt dus terug op wat er al gedaan is. Ook in het geval van plaatjes en filmpjes train je het model om zo veel mogelijk te lijken op de voorbeelden.”

Dit leidt overigens wel tot afbeeldingen, video’s of teksten die compleet nieuw zijn en soms ook verrassen. Op dit punt komt het Eliza-effect om de hoek kijken, genoemd naar ’s werelds eerste chatbot, uit 1966. De geestelijke vader van Eliza, computerwetenschapper Joseph Weizenbaum, constateerde al snel dat we sterk geneigd zijn om menselijke eigenschappen te projecteren op iets wat overduidelijk een machine is: de computer heeft emoties, kan echt denken, heeft een bewustzijn.

Dit antropomorfiseren gebeurt ook bij iets als creativiteit, ziet Buijsman: “We zijn al snel onder de indruk van een AI-programma dat in een handomdraai iets moois maakt en noemen dat creatief.” Natuurlijk, ook de menselijke kunstenaar laat zich inspireren door eerdere voorbeelden, maar bij AI ontbreekt iets wezenlijks: “Menselijke kunstenaars maken iets met een bepaalde intentie. Ze reageren welbewust op iets in de wereld, of op andere kunst.” Dat stuk redeneren ontbreekt bij AI, aldus Buijsman: “Een programma als Midjourney heeft geen beeld van wat er in de rest van de wereld speelt en hoe het zich moet verhouden tot de samenleving. Het blijft in de basis een razendknap voorspellend model op basis van data.”

AI produceert misschien dan wel niet eigenhandig kunst, de technologie kan natuurlijk wel gebruikt worden als nieuw gereedschap om (toegepaste) kunst te maken, net als ooit met bijvoorbeeld het fototoestel gebeurde. De voorbeelden zijn al talrijk, van muzikanten die AI gebruiken als creatieve partner tot aan architecten die met gereedschap als Midjourney heel snel hun eerste wilde ideeën in schetsen omzetten.

Het is ook de conclusie die een Finse onderzoeker recentelijk trok bij zogeheten text-to-image-programma’s als Midjourney en DALL-E: de creativiteit is niet zozeer gelegen in het eindproduct, maar borrelt naar boven in de interactie tussen mens en machine.

Meer een hulpmiddel

Zo kijkt ook Tom van de Wetering, projectleider AI aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, naar AI en wat hij er interessant aan vindt: niet als eindproduct, maar als hulpmiddel. “Aan onze opleidingen kijken we naar kunst als een persoonlijke reflectie van iemand op een thema of op een persoonlijk verhaal. Dát maakt het interessant.”

AI is binnen de HKU al een tijdje een belangrijk thema: studenten leren hoe ze technologie in verschillende fasen van het idee- en maakproces kunnen gebruiken. “We leren ze hoe ze AI goed kunnen inzetten, hoe ze regie over hun werk houden met bewuste keuzes wanneer wél en wanneer juist niet. Het risico is natuurlijk ook dat je te veel uitbesteedt aan techniek en het jezelf te gemakkelijk maakt.”

Het verschilt per opleiding, ziet Van de Wetering. “Schilderkunst bijvoorbeeld is wat ambachtelijker, terwijl het bij een opleiding als muziek en technologie altijd al gaat om het inpassen van nieuwe technologieën. Daar zitten we echt in de voorhoede.” Hetzelfde geldt voor de richting games en interactie. “Het ontwerpen van een game kost verschrikkelijk veel mankracht. AI gaat er mogelijk voor zorgen dat kleine teams kunnen concurreren met grote studio’s.”

Ondertussen dendert de AI-trein door. Nu was het nog een mens van vlees en bloed die het AI-duet van Drake en The Weeknd componeerde, maar het zal niet lang duren voordat er een laagdrempelige ‘SongGPT’ voor kant-en-klare nummers in een bepaalde stijl beschikbaar komt. Google liet onlangs al een voorproefje zien: MusicLM genereert muziek op basis van tekstinvoer.

Creatief? Misschien niet, maar als zo’n liedje maar genoeg streams oplevert, zal de maker of Spotify daar niet om malen. Nu al wordt TikTok overspoeld met door AI gegenereerde covers, bijvoorbeeld van Kanye West die ‘Let it Be’ zingt of Kurt Cobain die zich over het oeuvre van Oasis buigt. Het is pas het begin.