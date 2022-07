Agressieve apen terroriseren inwoners Japanse stad: ‘Ze besluipen je en vallen van achteren aan’

Sinds 8 juli hebben de makaken in Yamaguchi, een stad van zo’n 200 duizend inwoners in het zuidwesten van Japan, al zeker 58 mensen aangevallen. De slachtoffers komen er meestal vanaf met schrammen en oppervlakkige beten, maar in een aantal gevallen is een ambulance ingeschakeld.

Aanvankelijk waren de slachtoffers vooral vrouwen en kinderen, maar recentelijk zijn ook ouderen en volwassen mannen doelwit geworden. Inwoners van Yamaguchi vertelden lokale media dat ze niet meer naar buiten gaan zonder een paraplu of schaar om zichzelf te verdedigen in het geval van een aanval.

“In mijn hele leven heb ik nog nooit zoiets gezien”, zegt gemeenteambtenaar Masato Saito. “Ze zijn zo slim, ze besluipen je en vallen van achteren aan, en grijpen zich daarbij vast aan je benen.” Een vrouw werd aangevallen toen ze op haar veranda de was aan het ophangen was. Een ander slachtoffer had zijn tenen in het verband. Allebei waren ze geschrokken van hoe groot en dik de apen waren.

Een Japanse makaak in de stad Yamaguchi neemt even een kijkje in een woning. Beeld AP

Aanvankelijk vermoedde de gemeente dat één agressieve aap verantwoordelijk was voor de aanvallen. Ze huurde een speciaal team in met verdovingspistolen om het dier uit te schakelen. Dat lukte toen de makaak, een relatief jong en klein exemplaar van vier jaar oud en een halve meter lang, werd gespot op het terrein van een middelbare school. Op basis van getuigenverklaringen concludeerden de autoriteiten dat de aap zeker een deel van de aanvallen had uitgevoerd, maar ook nadat het dier was afgemaakt gingen de aanvallen door.

De boosdoeners

De verhalen van slachtoffers over hoe groot hun aanvallers zijn lopen sterk uiteen, wat het voor lokale autoriteiten lastig maakt om de boosdoeners te identificeren. “Als we de apen in een rij zouden kunnen zetten, zouden we er natuurlijk achter kunnen komen”, denkt Saito. “Maar in dit geval kunnen we niet met zekerheid zeggen of er één, twee, of meer apen zijn.”

Waarom de apen zich zo agressief gedragen is niet geheel duidelijk. Japanse makaken komen in bijna de hele archipel voor. Ze staan er bij de lokale bevolking bekend om dat ze soms gewassen opeten of huizen binnendringen, met name in bergachtig gebied. Maar aanvallen in de stad zijn zeldzaam. “Dit is heel ongebruikelijk”, vertelt Saito. “Ze hebben nog nooit op deze manier stedelijk gebied betreden of zoveel mensen aangevallen.”

Onderzoekers wijzen erop dat dit soort conflicten tussen mens en aap steeds vaker voorkomen, nu het aantal makaken dankzij natuurbeschermingsprojecten is toegenomen en tegelijkertijd het leefgebied van de apen krimpt ten koste van houtkapoperaties.

De makaken leven steeds dichter bij bewoond gebied, en raken daardoor gewend aan de mensen. Voorheen konden ze nog afgeschrikt worden met vuurwerk, maar daar zijn ze niet meer bang voor. En in de vallen met eten, die de politie in Yamaguchi voor de apen had gezet, trappen ze ook al niet meer.