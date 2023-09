Agnetha Fältskog, Antoinette Sandbach, Thaksin Shinawatra en Matthieu Bonne

Brengt nieuwe solomuziek uit

Agnetha Fältskog, ABBA-zangeres

Het brede publiek kent Agnetha Fältskog vooral als een van leden van ABBA, maar de Zweedse zangeres bouwde de voorbije decennia ook een solocarrière uit. De afgelopen tien jaar was het stil op dat vlak, maar nu brengt ze met ‘Where Do We Go From Here?’ toch een nieuw nummer uit. Het gaat om een herwerkte versie van een single die op haar album A uit 2013 stond. Het lied is meer geschikt om op te dansen en Fältskog laat weten dat ze elk nummer van A zal heruitvinden. Die nieuwe plaat kreeg de titel A+ mee. De punten voor originaliteit zijn alvast binnen.

Beeld RV

Hekelt associatie met slavernijverleden

Antoinette Sandbach, Britse politica

Al jaren doet Malik Al Nasir aan de universiteit van Cambridge onderzoek naar zijn voorouders die tot slaaf gemaakt werden. Een van zijn recente publicaties is nu in slechte aarde gevallen bij Antoinette Sandbach, die tot 2019 voor de Conservatieven in het Britse Lagerhuis zetelde. Al Nasir identificeerde haar in zijn publicatie als een nazaat van Samuel Sandbach, volgens hem een van de rijkste en meest actieve slavenhandelaren in Groot-Brittannië. Sandbach pikt de associatie niet en dreigt met juridische stappen als haar naam niet geschrapt wordt.

Beeld RV

Vraagt om koninklijke gratie

Thaksin Shinawatra, voormalig Thais premier

De voormalige Thaise premier Thaksin Shinawatra, die na vijftien jaar zelfgekozen ballingschap naar het thuisland terugkeerde, heeft de koning om gratie gevraagd. Hij kijkt nog steeds aan tegen celstraf van acht jaar voor machtsmisbruik en corruptie. De 74-jarige Shinawatra bevindt zich momenteel in een ziekenhuis in de hoofdstad Bangkok. Hij bleef de hele tijd gelieerd met de partij Pheu Thai, die na de verkiezingen een akkoord sloot met enkele andere partijen. Een strafvermindering of gratieverlening is daarom waarschijnlijk.

Beeld RV

Wil langer zwemmen dan iemand ooit gedaan heeft

Matthieu Bonne, ultrasporter

Matthieu Bonne is gisteren om 10 uur lokale tijd gestart aan zijn wereldrecordpoging non-stop zwemmen in zee. De West-Vlaming, bekend als deelnemer van Kamp Waes, trok voor zijn stunt naar Griekenland. Bonne is een dag later dan gepland gestart, vanwege hevige wind en te hoge golven. Hij wil minstens 127 kilometer zwemmen en doet dat aan een stuk door en zonder hulpmiddelen. Daarmee zou hij het record breken van olympiër Neil Agius, die 125,7 kilometer in open water had afgelegd. De zwemtocht zal ongeveer tussen de 50 en 72 uur duren.