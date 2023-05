‘Agent zorgde ervoor dat 16-jarig slachtoffer nu nog in leven is’: reconstructie van een fatale namiddag in Zaventem

Langer dan 30 seconden heeft de dodelijke vechtpartij van vorige vrijdag in het station van Zaventem niet geduurd. Dat heeft de lokale politie woensdagavond laten weten tijdens de commissie veiligheid, waar de feiten haast minuut per minuut gereconstrueerd werden. Maar hoe ver staat men ondertussen met het onderzoek en waarom dook er plots een samoeraizwaard op? Een reconstructie van de fatale namiddag.

Eén dode en een tiener die zijn been verloor: dat was de zware tol van een kortstondige vechtpartij die vrijdagmiddag plots uitbrak op het perron tussen het derde en het vierde spoor in het station van Zaventem. Zondag werden vier personen opgepakt. Eén iemand werd na verhoor vrijgelaten, drie anderen moesten voor de onderzoeksrechter verschijnen en werden een tijdje verdacht van (medeplichtigheid aan) doodslag.

Twee van hen werden vrijgelaten onder voorwaarden, terwijl de derde – een 19-jarige man uit Anderlecht die voorlopig als enige betrokkene school loopt in secundaire school Zavo in Zaventem – onder elektronisch toezicht geplaatst werd.

Uiteindelijk werden ze dinsdag allemaal vrijgelaten zonder voorwaarden. Hoewel ze die bewuste vrijdagmiddag wel aanwezig waren op het perron, heeft het verdere onderzoek uitgewezen dat er geen aanwijzingen van schuld zijn.

Maar waar staat men vandaag met het onderzoek en vooral: wat heeft er zich op het perron, maar ook ervoor en erna in de buurt van het station, afgespeeld? Woensdagavond kregen alle gemeenteraadsleden meer uitleg over de vechtpartij tijdens een commissie veiligheid. Korpschef Jean-Pierre Van Thienen, rechercheur Stefaan Stas en commissaris Eveline Van Outryve van de lokale politie van Zaventem vertelden wat er zich quasi van minuut tot minuut afgespeeld heeft.

Mentale problemen

“Drie kwartier voor de feiten - om 15.35 uur - werden onze ploegen opgeroepen voor een persoon in de buurt van de sporen in Nossegem, op enkele honderden meters van het station van Zaventem”, zegt korpschef Van Thienen. “We hebben die spoorloper, die mentale problemen had, na een tijdje kunnen vatten. Tijdens die actie kregen we om 15.54 uur ook een oproep voor een man die voor problemen zorgde in de buurt van het Aldi-warenhuis in de Hoogstraat in Zaventem. Ook daar was sprake van mentale problemen.”

De eerste oproep voor problemen in de buurt van het station kwam om 16.09 uur bij de provinciale meldkamer – het CIC Vlaams-Brabant – binnen. “Het ging om een telefoontje van een buschauffeur van De Lijn die enkele schoolkinderen van 15 à 16 jaar zag vechten op het Karel Quitmannplein, dat grenst aan het station”, gaat Van Thienen verder. “Omdat onze ploegen op dat moment met de twee bovenvermelde feiten bezig zijn, werden omliggende zones opgeroepen. Korte tijd later kwam er ook een oproep binnen van iemand die een persoon met een ‘baseballknuppel’ op het Heldenplein, aan de andere kant van het station, zag lopen. Later zou blijken dat het geen baseballknuppel was, maar wel een samoeraizwaard. Door die melding snelde onze eerste ploeg, die inmiddels één van de voorgaande interventies afgerond had, ter plaatse.”

Terwijl de lokale politie onderweg was, ontstond de vechtpartij met een tiental personen op het perron in het station. “Uit camerabeelden blijkt dat die slechts 30 seconden had geduurd tot de fatale gebeurtenis”, zegt Stefaan Stas van de lokale recherche van politiezone Zaventem.

“Binnen die 30 seconden waren drie vechters op de treinsporen beland, waar ze het gevecht voortzetten. Er was geen sprake van een duw op de sporen. Eén van de drie kon nog net op tijd op het perron klauteren, toen een hogesnelheidstrein kwam aangereden, de andere twee niet. De 22-jarige man uit Etterbeek (Saad E.B., red.) overleed ter plaatse door de impact van de aanrijding, de 16-jarige uit Brussel geraakte zwaargewond. Korte tijd later zagen we op camerabeelden hoe verschillende jongeren met de handen voor de ogen uit het station liepen. Sommigen van hen hebben we vandaag nog niet gezien of gehoord. 25 seconden na de aanrijding was onze eerste agent ter plaatse. De melding van een getuige dat we pas 20 minuten na de oproep opdaagden, klopt dus niet.”

“Om 16.26 uur legt een politieagent een knevelverband bij de 16-jarige zwaargewonde jongen aan”, pikt Van Thienen in. “En dat heeft ervoor gezorgd dat het slachtoffer vandaag nog in leven is. Ook twee vrouwen die op het perron stonden en verpleegster zijn, schoten te hulp. Het was ontzettend belangrijk om snel op te treden, want een slachtoffer met zeer ernstig bloedverlies kan na enkele minuten overlijden.”

In Diegem is de hogesnelheidstrein ondertussen tot stilstand gekomen, nadat de bestuurder aan de noodrem getrokken had. Op de trein zaten 436 passagiers, maar geen van hen had verzorging nodig. Om 17.48 uur opent de sporthal van Zaventem de deuren voor de opvang van mensen die de feiten op het perron zagen gebeuren. Daar krijgen slachtoffers onder meer psychologische ondersteuning van het Rode Kruis. Ook in secundaire school Zavo worden slachtoffers en getuigen opgevangen.

De IC-trein uit Duitsland staat stil tussen Zaventem en Diegem na dodelijk ongeval in het station van Zaventem. Beeld Carmen Schelkens

Samoeraizwaard

Tot daar het verloop van de feiten, maar hoe ver staat men vandaag in het onderzoek? Van de vier mannen die aanvankelijk opgepakt werden, is niemand meer in verdenking gesteld. De persoon die na verhoor vrijgelaten werd, is de eigenaar van het voertuig waaruit de agenten kort na de feiten het samoeraizwaard haalden. Hij zou volgens de eerste vaststellingen niet ter plaatse geweest zijn, maar zou zijn wagen uitgeleend hebben en is dus niet betrokken bij de vechtpartij. Saad E.B., die later op de sporen zou overlijden, zou wel in die wagen gezeten hebben, al dan niet zelf achter het stuur.

Op beelden is te zien hoe hij korte tijd voor de fatale aanrijding met het samoeraizwaard op het Heldenplein stond. “Dat zwaard werd niet gebruikt tijdens het gevecht”, aldus de politie. Volgens bronnen legde de 22-jarige het wapen op vraag van zijn kameraden terug in de nabijgelegen wagen, waarin het nadien door agenten gevonden werd. De familie van de man uit Etterbeek liet nadien weten dat hij naar Zaventem afgezakt was om een ruzie te voorkomen.

Geen causaal verband

De 16-jarige die zijn been verloor, ligt momenteel nog in het ziekenhuis en zou nog niet verhoord zijn door de ernst van zijn verwondingen. “De voorbije dagen werden wel verschillende andere betrokkenen verhoord, maar ze blijven vaag over het motief van de vechtpartij”, klinkt het nog bij de politie. “Daardoor is de aanleiding nog niet duidelijk. Ondertussen is wel duidelijk dat er geen causaal verband tussen de vechtpartij op het Quitmannplein en die in het station is. Op het plein ging het om één persoon die geïrriteerd was en het aan de stok kreeg met een groepje jongeren, maar geen van hen was betrokken bij de vechtpartij op de sporen.”

“We weten ook dat mensen beelden hebben van de feiten, maar ze durven ze niet te geven uit angst voor wraakacties. En dat is uiteraard jammer voor het onderzoek. Maar dat betekent niet dat we niet verder kunnen. Integendeel, we hebben al flink wat vooruitgang geboekt. Elk uur zijn er wel nieuwe ontwikkelingen in de zaak. De Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde voert het onderzoek verder en onze recherchedienst biedt steun aan.”

Dat er al maanden spanningen tussen verschillende leerlingen waren zoals op sociale media beweerd werd, is bij de politie niet geweten. “Dit schooljaar zijn er geen noemenswaardige incidenten rond scholen of in de stationsbuurt geweest”, verduidelijkt rechercheur Stas. “In tegenstelling tot de voorbije jaren. Waarom plots verschillende Brusselse jongeren naar Zaventem afgezakt waren, is momenteel nog een raadsel. Het lijkt erop dat ze het op de verkeerde plaats met mekaar aan de stok kregen. Waren ze niet op de sporen beland, dan hadden we misschien zelfs niet geweten dat er een gevecht uitgebroken was...”

Een cruciale bron is ongetwijfeld de derde persoon die op de sporen belandde, maar die de vlucht nam. Hij zou ondertussen wel geïdentificeerd zijn, maar het is niet duidelijk of hij al opgepakt en verhoord werd.

Wraakacties

De politie had het ook nog over de vrees voor wraakacties na dreigementen op sociale media. “Het ging steeds om dezelfde paar berichten die maar bleven circuleren”, klonk het. “Alles vertrok van een Franstalig bericht en dat werd opgepikt en vertaald door een Nederlandstalige jongere. We hebben hem inmiddels verhoord en hij liet weten dat hij het bericht uit angst verspreidde. Er wordt nog steeds gezocht naar de persoon die als eerste de berichten online zette. Ondertussen blijven we wel patrouilleren in de buurt van de Zavo-vestigingen. De komende dagen zullen we die inzet evalueren, maar ook de komende weken zullen we de situatie zeker nog nauwlettend in de gaten houden. Misschien minder zichtbaar, maar we blijven wel present.”

De familie van Saad E.B. riep enkele dagen geleden op om de kalmte te bewaren zodat ze in alle rust kunnen rouwen.

Korpschef Jean-Pierre Van Thienen gaf tijdens de commissie veiligheid uitleg over de vechtpartij van vrijdag in het station van Zaventem. Beeld Robby Dierickx

Zaventems burgemeester Ingrid Holemans (Open Vld) had tot slot nog lof voor haar politiekorps. “Op sociale media is de laatste dagen heel wat bagger verschenen over de politie, maar onze agenten hebben uitstekend werk geleverd.”

Wie nog informatie over de feiten heeft, kan dat melden via 0800/30.300 of opsporingen@police.belgium.eu.