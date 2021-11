Agent die peuter Mawda doodschoot ook in beroep veroordeeld: 10 maanden cel

In de nacht van 16 op 17 mei 2018 probeerden Mawda’s ouders samen met hun twee kinderen en enkele andere migranten de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te maken. De tweejarige Mawda vond daarbij de dood op een Belgische snelweg, nadat een politieagent met een pistool vuurde op het busje waar ze inzat.

De politieman die de kogel afvuurde zei eerder tijdens zijn proces de bedoeling te hebben gehad om het voorwiel van het busje te raken. Zo’n actie is afgeraden, maar niet verboden. Omdat het busje waar Mawda inzat een onvoorspelbaar manoeuvre maakte, moest de politiewagen uitwijken en vuurde de agent onbedoeld op het busje zelf.

In eerste aanleg werd de agent veroordeeld tot één jaar cel met uitstel en 400 euro boete, maar hij ging in beroep. Hij vroeg het hof van beroep in Bergen om de vrijspraak. Die krijgt de politieman niet, maar wel een lichtere straf: tien maanden gevangenisstraf met uitstel.

Globaal volgde het hof het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg, waarin werd geoordeeld dat de politieman een fout had begaan door zijn wapen te laden en zijn vinger op de trekker te plaatsen in een uiterst gespannen context. Geen van de andere politieagenten had op dezelfde manier gehandeld, behalve de collega van de beklaagde die zijn dienstwapen liet zien om de voortvluchtigen aan te moedigen langzamer te gaan.

In maart kregen zes mensensmokkelaars nog gevangenisstraffen van drie tot vijf jaar voor hun betrokkenheid bij het drama.