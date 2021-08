Afvalberg van Waalse wateroverlast groeit snel: buurtbewoners klagen over stank

Twee weken geleden was het industrieterrein in Wandre nog leeg. Nu is het een reusachtige afvalberg. Per dag komt er 6.000 tot 7.000 ton afval toe. In totaal ligt er al meer dan 100.000 ton opgestapeld. En er moet nog heel veel opgehaald worden.

“We zullen op den duur geen plaats meer hebben”, vreest terreinverantwoordelijke Roeland Wolfs. “Er komt veel meer afval binnen dan er vertrekt”, legt hij uit aan VRT NWS. De man denkt dat de hele klus nog vijf à zes maanden in beslag zal nemen. Het overgrote deel van het afval wordt fijngemalen en dan verbrand of begraven in de grond.

“Kijk, dit is afschuwelijk”, vertelt een buurtbewoner aan RTBF. “De afvalberg is makkelijk 25 meter hoog en 75 meter breed. Er zijn brandbare en giftige producten bij, maar ook kinderwagens en speelgoed. We zien het leven van de overstroomde gezinnen voor ons. Zij zijn alles kwijt. Onze gedachten zijn bij hen.” Maar ondanks het medeleven met de slachtoffers van de watersnood, wordt het voor de mensen die in de buurt van de afvalberg wonen, stilaan onhoudbaar.

Vrachtwagens rijden dag en nacht af en aan. Een hele stroom voertuigen staat al vanaf de snelweg aan te schuiven. Buurtbewoners zien het met lede ogen aan.

De vuilnisbelt stinkt. Het is vaak een rotte geur, en dan ruikt het weer naar benzine en stookolie. De hoop begint monsterlijke proporties aan te nemen, klagen de buurtbewoners. “We kunnen geen ramen openen en amper naar buiten gaan. Ook ‘s nachts kunnen we onze woning niet ventileren.”

De mensen vragen om een oplossing. De regionale autoriteiten moeten dringend een andere locatie zoeken.