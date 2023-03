Afscheid van weerman Frank Deboosere: ‘Hij is een beetje een cultfiguur geworden’

“Het mooie weer loopt op zijn laatste benen.” In zijn eerste weerbericht op 12 maart 1987 moet de toen 29-jarige Frank Deboosere al meteen slecht nieuws brengen. Zesendertig jaar en zo’n honderdduizend weerberichten later loopt ook Debooseres carrière op haar laatste benen. Geen donderslag bij heldere hemel voor de 64-jarige weerman, want wie bij de VRT de 65 nadert, voelt de bui al hangen.

Op 20 maart geen ‘morgen zijn we er weer, met meer weer’ meer. Op die dag zal Deboosere ons een laatste keer vertellen of we de volgende dag al dan niet ‘ochtendgrijs’ mogen verwachten, de zelfverzonnen term waarmee hij het tot in de Van Dale schopte.

Deboosere treedt in 1987 in de voetsporen van die andere iconische weerman, Armand Pien, en wordt door hemzelf opgeleid. Aanvankelijk bestaat het weerteam uit meerdere presentatoren, waaronder Bob De Richter, George Küster en Peggy De Meyer. Vanaf 1997 vormt Deboosere een tandem met Sabine Hagedoren, tot Bram Verbruggen het team in 2019 versterkt.

“Zijn gedrevenheid en passie voor het weer zijn ongezien”, zegt weerman en concullega bij vtm David Dehenauw. Hij werkte als meteoroloog aan het KMI toen hij Deboosere in 1998 voor het eerst ontmoette, en roemt zijn energie en werklust. “Je kan hem niet door één persoon vervangen.” Getuige van die arbeidsethos: doordat hij nog een pak opgepotte vakantiedagen moet opnemen, moet Deboosere vijf maanden vroeger dan voorzien de deur van Reyerslaan achter zich dicht trekken.

Hoe populair de weerman is, merken ze aan de Reyerslaan bij rondleidingen. ‘Jongeren of ouderen: zodra ze Frank in het vizier krijgen reageren ze enthousiast.’ Beeld © VRT - Joost Joossen

Deboosere maakt niet alleen het mooie weer op tv en radio, maar is ook actief op Facebook, Instagram, Twitter én Mastodon, en beheert een eigen website over weer, klimaat en ruimtevaart, die u met zijn lay-out terug naar de jaren 1990 katapulteert. U leert er niet alleen over het ISS en dat chemtrails onzin zijn, maar ook dat Deboosere geen onverdienstelijk pianist is, die elektronische ambientmuziek maakt. Door hemzelf omschreven als: “muziek à la Brian Eno en Kraftwerk, maar dan veel, veel minder goed”.

Übervrijwilliger

Tussendoor vindt Deboosere nog de tijd om zich in te zetten voor het goede doel. Al sinds 2003 is hij ambassadeur voor Kom op tegen Kanker. “Een godsgeschenk”, zegt directeur Marc Michils. Beminnelijk, toegankelijk, enthousiast, met positiviteit in het DNA. Altijd een bedankje klaar voor andere vrijwilligers en zelfs op de duizendste selfie nog met de glimlach. “Frank is de übervrijwilliger en voor onze organisatie zijn gewicht in goud waard”, zegt Michils.

Bescheiden, zonder kapsones. Het zijn termen die in de entourage van de weerman vaak vallen. Ook aan de Volkssterrenwacht Mira, waar Deboosere zich al ruim dertig jaar als vrijwilliger inzet. Uit erkentelijkheid werd de koepel over een nieuwe telescoop naar Deboosere genoemd. “Zonder dat hij daar iets van wist, want Frank wil geen vedette zijn”, zegt Mira-medewerker Francis Meeus.

Die authenticiteit is een belangrijke verklaring voor Debooseres populariteit. “Hij zou de perfecte buurman kunnen zijn”, zegt marketing- en communicatiespecialist Fons Van Dyck. “Hij heeft geen sterallures, en net dat maakt hem zo’n ster.”

De milieu- en klimaatproblematiek liggen Deboosere na aan het hart, al is hij aanvankelijk sceptisch over de menselijke impact op het klimaat. Maar in 2006 - een tikje laat - verandert hij van mening. “Het zou dwaas zijn om voorbij te gaan aan de harde cijfers”, zegt hij destijds aan De Morgen. “Ik wil mijn kop niet langer in het zand steken.”

“Ik vind het bewonderenswaardig dat hij die bocht gemaakt heeft”, zegt weervrouw Jill Peeters. “Door daar zo over te communiceren heeft hij wellicht ook anderen aan het denken gezet.”

Deboosere geeft zelf het goede voorbeeld. Tot een gebroken elleboog stokken in de wielen steekt, fietst hij jarenlang naar de VRT. Weer of geen weer, want “er bestaat geen slecht weer, enkel slechte fietskledij”.

Beeld VRT

Zijn engagement voor het klimaat belijdt Deboosere op een positieve manier, zonder verwijten of vingerwijzen. “Het is makkelijk scoren door ergens tegen te zijn en te polariseren”, zegt voormalig reclamemaker Guillaume Van der Stighelen. “Het is veel moeilijker om je populair te maken door verbindend te zijn, maar hij slaagt daarin. Hij heeft geen vijanden.”

Sociale media

Enkel de Antwerpse snorrenclub excommuniceert Deboosere, nadat de ‘Snor van het jaar 1994’ in 1999 zijn bovenlip ontbloot. En als weersvoorspellingen niet kloppen, staat de weerman of -vrouw soms in het oog van de storm, weet ook Dehenauw. “Frank kan zich dat wel aantrekken”, zegt Dehenauw, die zich herinnert hoe bij de overstromingen in juli 2021 de weersvoorspellers op sociale media het verwijt kregen doden op hun geweten te hebben. “Daar was hij wel even ondersteboven van.”

Er zijn Frank Deboosere-fanpagina’s op Facebook en Frank Deboosere-gifs en -memes. Yves Segers bracht met ‘Frankie’ zelfs een heuse ode aan de weerman uit. Voor het geval u dat nummer nog niet kende en het uit nieuwsgierigheid nu toch even gaat opzoeken: onze excuses.

Hoe populair de weerman is, merken ze aan de Reyerslaan bij rondleidingen. “Of het nu jongeren zijn die bij MNM op bezoek komen, of een groep ouderen: zodra mensen Frank in het vizier krijgen reageren ze enthousiast”, zegt Lotte Vermeir, netmanager van Eén en Canvas. “Frank is een beetje een cultfiguur geworden.”