Afscheid van een online taalbijbel: VRT Taal-website verdwijnt binnen enkele weken

Journalisten, copywriters en eindredacteurs hebben allemaal iets gemeen: de kans is groot dat vrttaal.net tussen hun favoriete websites staat. Bij de minste twijfel over taal of spelling zweren heel wat van hen bij een bezoekje aan de taalwebsite van de VRT. Of het nu ‘oud taaladviseur’ of ‘oud-taaladviseur’ is? De website van bezieler en oud-taaladviseur Ruud Hendrickx leert ons dat enkel de tweede optie correct is.

Volgens Hendrickx telt de website elke dag zo’n 5.000 bezoekers. Dat zijn dan vooral mensen die professioneel met taal bezig zijn. Om een idee te geven: de website van De Morgen trekt dagelijks zo’n 300.000 unieke bezoekers. Die 5.000 van vrttaal.net lijkt dus niet veel, maar is wel degelijk een behoorlijk bezoekerscijfer voor een website waarop zeker niet elke dag iets nieuws verscheen.

Wat is er dan tot en met het einde van het jaar wel op terug te vinden? Eerst en vooral taaladvies bij de vleet en richtlijnen over hoe bepaalde (plaats)namen uitgesproken en geschreven moeten worden – schrijf je nu Istanboel of Istanbul? Maar daarnaast staan er ook nieuwsberichten over taal op.

Zo wees de website er ons vorig jaar in september op dat het lidwoord ‘het’ steeds meer aan het verdwijnen is. Tot slot staan er ook heel wat dossiers en zelfs hele ingesproken dictees op om spelling en grammatica te oefenen.

De dagelijkse bezoekers zullen vanaf begin volgend jaar naar de website van Team Taaladvies, de taaladviesdienst van de Vlaamse overheid, moeten surfen. De inhoud van vrttaal.net wordt naar daar overgeplaatst en de website zelf gaat offline.

‘Geen besparing’

“De VRT wil het aantal digitale contactpunten verminderen”, zegt Hendrickx. “Concreet wil de VRT zich focussen op VRT NWS, VRT MAX en Sporza.” Volgens hem maakt de beslissing geen deel uit van de besparingsoperatie die momenteel gaande is bij de openbare omroep. “Neen, we gaan ook helpen de nieuwe website te blijven aanvullen, dus dat is het zeker niet.”

Hendrickx stond mee aan de wieg van VRT Taal. “Oorspronkelijk was het een interne website waarop we afspraken deelden over hoe we namen uitspreken of waarop taaltips gedeeld werden”, zegt hij. “Zo’n vijftien jaar geleden hebben we besloten om de website publiek toegankelijk te maken in het kader van een onderzoek van de KU Leuven. Dat is dan altijd zo gebleven.”

Hendrickx, die sinds november van vorig jaar geen taaladviseur meer is bij de openbare omroep, zegt de beslissing wel te begrijpen. “Ik ben blij dat alle informatie overgenomen wordt op de nieuwe website en zo beschikbaar blijft voor iedereen”, zegt hij. “Daar hebben we voor geijverd. Maar ja, het blijft wel je kindje. Dus hoop je dat het goed terechtkomt. Dat is nu wel het geval.”