Afrikaanse migranten willen terug naar huis: ‘We hebben allemaal spijt, de offers zijn te groot’

Thuis keek niemand op van hun plan: werk zoeken in Europa. Vijf jonge Gambianen zouden de back way nemen, een illegale route vanuit Tunesië naar Europa. Maar nu zijn ze vrijwillig terug in Gambia.

Die avond was het broeierig heet in Sfax. De straten kwamen laat tot leven, maar de sfeer in de Tunesische havenstad voelde gespannen, bijna unheimlich. Khalifa Jawla (20) hing met zijn vier huisgenoten, die net als hij in de voorbije maanden uit West-Afrika waren aangekomen, wat rond in hun bij elkaar geïmproviseerde woonkamer aan de Route de Mahdia.

Tegen middernacht stormde plotseling de huisbaas binnen. “We moesten ons huis uit. Meteen. Er was geen tijd om onze spullen bij elkaar te zoeken.” Buiten dreven politieagenten het vijftal naar een groot plein waar enkele tientallen andere zwarte migranten zaten en lagen, bij elkaar beschutting zoekend. Buurtbewoners sloegen met stokken en gooiden met stenen.

Twee grote bussen arriveerden. Meer politieagenten naderden het plein. “Ze zouden ons in het centrum van de stad in veiligheid brengen”, vertelt Khalifa. Pas tegen het ochtendgloren, in een zee van zon, stapten ze geradbraakt en dorstig de voertuigen uit.

“Ik zag een vieze zandvlakte en twee boompjes. Een haag van soldaten. ‘Hier met jullie telefoons, geld en papieren’, schreeuwden ze.”

Deze migranten zijn door de Tunesische autoriteiten zonder water of schuilplek achtergelaten in de woestijn bij het Libische Al-Assah. Beeld AFP

Ongeveer een week overleefden de vijf Gambiaanse jonge mannen in het zand. Ze zochten verkoeling in de zee, schuilden onder de boompjes en bleven uit de buurt van de militairen met hun geweren, stokken en traangas. “Soms lukte het ’s nachts om flessen water te halen in Ras Ajdir, vlak bij de Libische grens.”

Op slippers of blote voeten

Al die beelden van begin juli komen terug, nu Khalifa met zijn vier leeftijdsgenoten de tijd doodt in het zaaltje van de witte ommuurde villa van de lokale hulporganisatie Enfant de La Lune, in Médenine, Zuid-Tunesië. Vijf magere, opgeschoten jongens met vale T-shirts en een korte of lange broek, op slippers of blote voeten. Het zijn de enige bezittingen die ze nog hebben. Hun mechanismen staan op overleven. Aan emoties, duidingen, reflecties of toekomstplannen komt niemand toe. Eerst het verhaal bij elkaar rapen.

Enkele dagen na hun uitzetting naar de militair bewaakte bufferzone bij buurland Libië berichtte nieuwszender Al Jazeera over 1.200 zwarte migranten bij de Algerijnse en Libische grenzen. Snel daarop haalde het Tunesische Rode Kruis de groep van Khalifa, in totaal 650 mensen, naar opvangcentra in de buurt van Médenine. Samen met 25 andere West-Afrikaanse jonge mannen die terug kunnen en willen naar hun geboorteland, verblijven zij zolang in het tijdelijk heropende Maison des Jeunes, een soort jeugdherberg, op enkele kilometers van Enfant de La Lune.

Hoe ze zich erdoor heen hebben geslagen, valt nu niet te zeggen. “We hielpen elkaar”, herinnert Khalifa zich. Of er door de gebeurtenissen vriendschappen zijn ontstaan evenmin. De vijf kennen en herkennen elkaars verhalen, maar reageren niet, vallen de ander niet bij. Alsof ze zichzelf vacuüm hebben verpakt.

Van Sfax wist Khalifa alleen dat er smokkelbootjes zijn en dat de afstand tot het Italiaanse eiland Lampedusa minder dan 200 kilometer is. Hij moest er zelf achter komen hoe die wereld in elkaar zit en hoe hij zich erin moest gedragen. Dat lukte. Hij liep door de stad, informeerde bij ‘broeders’ en vond toen een slaapplaats voor 50 dinar, ongeveer 14 euro per maand. Een woonkamer en een slaapkamer met nog vier andere mannen. “Een broeder inde de huur bij ons en betaalde dat aan de huisbaas.”

Zijn vrienden wezen aan waar je heen moest voor werk. “Je gaat elke ochtend naar een bepaalde plek. Soms kun je ergens aan de slag op een bouwterrein, soms niet. Een dag werken levert iets van 25 dinar (ongeveer 7 euro, red.) op.” Zo verdiende hij de reis voor de overtocht met een smokkelboot bij elkaar. Twee keer scheepte Khalifa in op een metalen bootje, twee keer zette hij binnen enkele uren weer voet aan de Tunesische wal. “Politie haalde ons van zee. De tweede keer waren we al buiten de territoriale wateren.”

Metalen boten

Cijfers van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken laten zien dat Tunesië dit jaar zijn buurland Libië inhaalde als belangrijkste land van vertrek. Sinds begin dit jaar bereikten al 35.000 mensen de Italiaanse kust via de Tunesische stranden. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om ruim 6.300 aankomsten. Net als Khalifa werden dit jaar tienduizenden, vooral Afrikaanse, migranten onderweg door de Tunesische autoriteiten tegengehouden.

Achter dit cijfer gaat het grote verhaal van de internationale mensensmokkel schuil. In Sfax worden clandestiene bootreizen voor tussen de 300 en 450 euro aangeboden. Passeurs, mensensmokkelaars, zijn vaak zelf afkomstig uit een ander Afrikaans land en daarom nauwelijks thuis in de Tunesische wateren. Hun boten zijn van metaal, goedkoper dan hout, maar stukken minder stabiel. Dit alles leidt tot spanningen en conflicten tussen smokkelaars en een soort parallelle wereld van passanten. De situatie is uit de hand gelopen, vinden de inwoners van Sfax.

De Tunesische kustwacht stopt een boot op weg naar Italië. Beeld AP

“Agressief”, noemt Ababacarr Fatty (20), van alle vijf het meest uitgesproken, het gedrag van de Tunesiërs. Hij spreekt het beste Engels en werpt zichzelf op als woordvoerder. “Waarom?”, gaat hij verder. “Alleen onze huidskleur is anders!” Begin juni bereikte hij Sfax, waar hij Khalifa per toeval ontmoette.

Eind juni liep het uit de hand. Toen trof de regionale directeur gezondheidszorg in Sfax 69 gevallen van tuberculose aan, waaronder 55 bij mensen uit landen uit Sub-Sahara-Afrika.

Een bewijs te meer dat zwarte migranten ziekten veroorzaken en een gevaar voor de bevolking zijn, concludeerden de aanhangers van de steeds populairdere Tunesisch Nationalistische Partij. De Tunesische president Kais Saied verdedigt dezelfde theorie.

Avonden achtereen gingen de bewoners van Sfax de straat op om te demonstreren tegen de aanwezigheid van de migranten. “Messen, hamers en stokken hadden ze bij zich”, vertelt Ababacarr. Hij laat een wond op zijn been zien. Opgejaagd door dit geweld stak een migrant een Tunesiër dood. “Moorden mag natuurlijk nooit,” zegt Ababacarr, “maar we zijn niet allemaal criminelen. We zijn alleen op zoek naar werk. We hebben de leeftijd om aan onze toekomst te werken.”

Reis in vele etappes

De zoektocht naar werk motiveerde de jongemannen om de back way, Gambiaans jargon voor illegale migratie, te nemen. In een paar weken of maanden trokken ze dwars door West-Afrika en Algerije, per bus, te voet en met four-wheel drives. Ze kropen door woestijnzand, sprongen over hekken, verscholen zich onder bomen, omzeilden landmijnen en werden opgepakt en teruggebracht door grenswachten.

“De eerste etappe is de busreis van Gambia naar Bamako, Mali”, vertelt Ababacarr, bijna alsof hij de Dakar-rally aanprijst. “Drie dagen, dwars door Senegal, voor ongeveer 1.000 Gambiaanse dalasi, zo’n 15 euro.”

We googelen de kaart van Mali op de telefoon van de verslaggever erbij: Bamako, Timboektoe, Inafar. Algerije: Bordj Omar Driss. Tunesië: de Hazoua-woestijn, Nefta of Kasserine, Sfax.

De 20-jarige Ousman Njie is de enige van de groep die een andere route koos. Hij reisde via Mauritanië en Algerije naar Tunesië.

Regel nummer één: autoriteiten en grenswachten uit de weg gaan. Nooit opvallen. “Zijpaden nemen en niet met meer dan twee personen reizen”, doceert Ababacarr. “Hoelang je erover doet, hangt af van het geld. Onderweg werk je om geld te verdienen voor de volgende etappe.”

Zo deed de stille Abourahman Ceesay (20) acht maanden over Mali. “De woestijn was grenzeloos en heet. Het leek wel een vuurzee.” Pas na zeven maanden had hij genoeg geld bij elkaar gewerkt voor ‘een ticket’, een rit in een 4x4 die mensen illegaal de grens met Algerije over smokkelt. “Je moet plat liggen”, doet hij voor. “Als ze je vinden sturen ze je terug.” Dat gebeurde hem twee keer. De derde keer bereikte hij Algerije.

Libische grenswachters geven water aan een migrant bij de grens met Tunesië. Beeld AFP

Nfarly Fatty (30, geen familie van Ababacarr) herinnert zich vooral de woestijn van Algerije. Hij hield zich er enkele weken verscholen, ontweek de patrouillerende autoriteiten en haalde zo de grensstreek met Tunesië. Vier keer slingerden de grenswachten hem terug de woestijn in. De vijfde keer haalde hij Tunesië. “Overdag lig je stil en verstopt. ’s Nachts probeer je de grens over te sluipen.”

Land verkopen

Waren ze maar nooit uit Gambia vertrokken, denken ze nu. “We hebben allemaal spijt”, zegt Ababacarr. “We komen uit arme families. De offers zijn te groot.” Alle kosten bij elkaar opgeteld, komt de tocht van Gambia naar Sfax op zo’n 1.500 euro per persoon, rekent hij voor. “Mijn ouders verkochten hun land om een deel van mijn reis te betalen. Ik heb nog zes jongere broers. Hoe moet ik nu voor hen zorgen?”

Verantwoordelijkheidsgevoel motiveerde ook Nfarly om zijn land te verhandelen. “Ik ben kostwinner en moet voor mijn vrouw, mijn moeder en onze vier kinderen zorgen. Mijn familie snapte mijn beslissing meteen. Tijdelijk moeten ze zien rond te komen van het geld van rijke en gulle families. Toen ik vertrok hebben ze voor mij gebeden.”

Abouraham en zijn één jaar jongere broertje vertrokken juist zonder iets te zeggen. Ze hadden een klein beetje geld gespaard en lieten hun ouders, de tweede vrouw van hun vader en zestien broertjes en zusjes achter. Eenmaal in de bus naar Senegal belden ze hun ouders. “Geen punt, ze begrepen het meteen.”

Als alles goed was afgelopen, dan waren de jongemannen nu ergens in Europa. “Mijn bootreis was al betaald”, zegt Nfarly. En het vertrek met de smokkelboot van Abourahman stond gepland voor de week van hun uitzetting naar de woestijn. “Mijn broertje is nu in Italië. Hij wordt ergens opgevangen. We wilden samen gaan, maar er mochten niet twee mensen van één familie mee. Waarom weet ik niet.”

Wat hen in Europa zou hebben gewacht, daar hebben ze maar een vage voorstelling van. “Je moet je schuilhouden”, zegt Ababacarr. “En dan zorgen dat je papieren en werk krijgt.” Neven van hem wonen in Italië en Portugal. Nfarly heeft familie in Portugal en Duitsland. “Maar zij hebben gezegd dat ze ons niet kunnen helpen”, zegt Ababacarr. “Ze hebben het druk met hun eigen problemen.”

Of ze hun ouders mogen bellen met de telefoon van de verslaggever, vraagt hij, aan het einde van het gesprek.

Bellen is vermoedelijk niet meer nodig want intussen zijn Khalifa, Ababacarr, Abourahman, Nfarly en Ousman met de vrijwillige terugkeerregeling van het Internationale Organisatie voor Migratie teruggevlogen naar Gambia.