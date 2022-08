Afluisterschandaal in Griekenland, premier Mitsotakis onder vuur

De affaire heeft al twee hoofden doen rollen in Griekenland. De belangrijkste adviseur en tevens neef van Mitsotakis stapte vrijdag op. Kort daarna trad ook het hoofd van de inlichtingendienst (EYP) af. Volgens een regeringswoordvoerder had zijn terugtreden niets te maken met de afluisterpraktijken, maar met ‘het giftige klimaat dat zich heeft ontwikkeld rondom hem’.

De inlichtingendienst EYP valt direct onder de premier, een structuur die premier Mitsotakis zelf heeft opgetuigd toen hij aantrad in 2019. Dat hij niets zou afweten van de afluisterpraktijken, is dus allerminst zeker. Alhoewel de oppositie hem oproept om af te treden, kan hij waarschijnlijk wel aanblijven: zijn partij heeft een absolute meerderheid in het parlement en blijft pal achter hem staan.

Videoverklaring

In een zeven minuten durende videoverklaring gaf Mitsotakis maandag toe dat het aftappen begon in september 2021, en drie maanden duurde. Waarom Androulakis werd afgetapt, maakte de premier niet duidelijk. Volgens Mitsotakis verliep het aftappen ‘volgens de letter van de wet, maar was het verkeerd’. “Het had niet moeten gebeuren, en leidt tot scheuren in het vertrouwen van de burgers in de inlichtingendiensten.”

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Beeld NurPhoto via Getty Images

Androulakis was in die periode kandidaat-partijleider van Pasok, de twee-na-grootste partij van Griekenland. Hij won de interne verkiezingen, waardoor hij volgend jaar een belangrijke speler kan worden in de Griekse kabinetsvorming. Uiterlijk halverwege 2023 zijn in Griekenland nieuwe verkiezingen. Als geen van de partijen groot genoeg wordt om alleen te regeren, kan Androulakis de ‘kingmaker’ worden voor een nieuwe regering.

Controle in Brussel

Voor Androulakis zelf is het glashelder dat de premier achter het aftappen zit. De oppositieleider, ook lid van het Europees Parlement, kreeg na een controle van zijn telefoon in Brussel te horen dat hij werd afgetapt. Sindsdien richt hij zijn pijlen op Mitsotakis, die hij ook al voor het Griekse hooggerechtshof daagde.

De grootste oppositiepartij Syriza gaat evenmin mee in de schuldontkenning van Mitsotakis. Een parlementslid van Syriza wees erop dat precies 48 jaar geleden, op 9 augustus 1974, de Amerikaanse president Richard Nixon aftrad vanwege een soortgelijk schandaal. Zijn partij verwacht dat Mitsotakis ‘tenminste hetzelfde doet vandaag: verontschuldigingen aanbieden en aftreden’.