Afghaanse verzetsstrijders heroveren drie districten op Taliban

Volgens Abdul Ragman, een 53-jarige voormalige commandant van een gevangenis in Baghlan, zijn er dertig Taliban-strijders gedood. Ook lokale burgers zouden hebben meegestreden. ‘Iedereen van de vallei is opgestaan tegen de Taliban’, aldus Rahman. ‘We zijn niet bang voor de Taliban.’ De berichten kunnen tot dusverre nog niet onafhankelijk worden bevestigd.

Afgelopen vrijdag publiceerde Ahmad Massoud, een prominent rebellenstrijder uit de Panjshir-vallei (aangrenzend aan Baghlan), een opiniestuk in The Washington Post met daarin een oproep aan de Verenigde Staten om zijn gewapende verzet te steunen. Hij claimde over veel rebellen te beschikken, al zei hij niet hoeveel precies.

Ondanks deze berichten blijft het maar de vraag in hoeverre er in Afghanistan momenteel echt sprake is van effectief, georganiseerd verzet. De Taliban veroverden het land in recordtempo op het (veel grotere) Afghaanse leger, dat door Westerse steun over de modernste technologie beschikte. De Taliban hebben veel wapentuig in beslag genomen. Volgens specialisten is de Taliban nu veel machtiger dan twintig jaar geleden, en zal verzet weinig kans van slagen hebben.