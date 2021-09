Afghaanse verzetsleider wil vredesgesprekken met taliban: dit is de laatste stand van zaken in het conflict

In welke mate hebben de taliban Afghanistan onder controle?

Panjshir is de enige provincie in Afghanistan die nog niet onder controle van de taliban is. Al dagen vinden er gevechten plaats tussen de strijders van het verzetsfront en de taliban. Beide partijen claimen militaire zeges. Bij de taliban luidde het zondag dat ze grote delen van de provincie hebben veroverd. Dat wordt tegengesproken door het Nationale Verzetsfront. De beweging bevestigde zondag wel dat woordvoerder en journalist Fahim Dashty en generaal Abdul Wudod Zara zijn gedood bij gevechten.

Wat vraagt Massoud precies?

Het Nationale Verzetsfront van Massoud bevestigde in de nacht van zondag op maandag in een mededeling dat het “de taliban heeft voorgesteld om hun militaire operaties in Panjshir te staken...en hun troepen terug te trekken. In ruil zullen wij onze troepen vragen om zich te onthouden van elke militaire actie”.

De verzetsbeweging van Massoud wil naar eigen zeggen “de geschillen” met de taliban “op vreedzame wijze” oplossen. “Wij willen een politiek akkoord waarin alle sociale groepen vertegenwoordigd zijn”, luidt het. De radicaal-islamistische beweging heeft nog niet publiekelijk gereageerd op het aanbod van de verzetsleider.

Hoe komt het dat Panjshir tot nog toe standhoudt?

Het moeilijk doordringbare Panjshir is van oudsher een anti-talibanbastion. De regio is bekendgeraakt door de legendarische commandant Ahmed Shah Massoud, die in de jaren tachtig tegen de Sovjets streed en nadien de strijd aanbond tegen het talibanregime. In 2001 werd hij gedood.

Het Nationale Verzetsfront wordt geleid door zijn zoon Ahmad en Amrullah Saleh, de vicepresident van de gevallen regering. Na de machtsovername door de taliban in augustus hebben Saleh en andere regeringsleden en militairen zich teruggetrokken in Panjshir.

Lopen er nog internationale gesprekken met de taliban?

De taliban waren zondag ondertussen in gesprek met de VN over het voorkomen van de dreigende humanitaire rampspoed in Afghanistan. Ook organiseren de VN op 13 september in Genève een topconferentie over de situatie in het land.