Afghaanse politica die weigerde Kaboel te verlaten, is doodgeschoten

De Afghaanse politie heeft de dood van Mursal Nabizada bevestigd. Ook haar lijfwacht kwam om het leven. De identiteit van de aanvallers is nog niet bekend.

Mursal Nabizada was een van de weinige vrouwelijke parlementsleden die na de overname van de taliban, wenste in het land te blijven. In augustus 2021 nam de taliban de macht over, waarop een massale evacuatie plaatsvond. Op de luchthaven brak chaos uit, omdat tienduizenden mensen probeerden een vliegticket te bemachtigen. Voor zover bekend is het de eerste keer sinds de machtsovername dat een parlementslid van de vorige regering is gedood.

De plaatselijke politiechef uit Kaboel meldt dat Nabizada en haar bewaker zaterdag rond 3 uur 's Nachts in dezelfde kamer zijn doodgeschoten. Haar broer en een tweede bewaker zouden gewond zijn geraakt. Een derde bewaker vluchtte weg met geld en juwelen.

Inmiddels hebben enkele politici op haar dood gereageerd. Abdullah Abdullah, een topambtenaar in de voormalige regering van Afghanistan, liet weten dat hij bedroefd is over de dood van Nabizada. Ook hoopt hij dat de daders zo snel mogelijk worden gestraft. Hij omschreef haar als een “vertegenwoordiger en dienaar van het volk”.

Ook voormalig parlementslid Malalai Ishaqzai uit de Afghaanse stad Kandahar betuigde haar medeleven.

In 2019 werd Mursal Nabizada gekozen als vertegenwoordiger. Ze bleef in functie tot de taliban de macht overnam. Ze was onder meer lid van een particuliere niet-gouvernementele groep, het Institute for Human Resources Development and Research.