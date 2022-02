Afgezonderde Kim Meylemans put moed uit steun: ‘Alle liefde beantwoorden met mooi resultaat’

“Nu is het weer doenbaar.” Kim Meylemans liet gisteren weten dat ze het weer ziet zitten, één dag na een video waarin ze huilend haar beklag deed over haar isolatiehotel - beelden die wereldwijd rondgingen én beroerden. Meylemans belandde na drie negatieve PCR-tests uiteindelijk wel in het olympisch dorp, al mag ze nog steeds niet doen en laten wat ze wil.

“Ik zit niet bij Team Belgium, maar in een vleugel voor ‘close contacts’ aan de andere kant van het olympisch dorp. Ik mag nog geen contact hebben met andere mensen, maar ik mag weer trainen en gaan sleeën. Eten moet ik nog alleen doen op de kamer. Als ik naar buiten wil, moet ik een reden hebben. Maar met deze situatie kan ik leven.”

Ook moet Meylemans zich nog elke dag laten testen op het coronavirus. Haar nachtmerrie begon bij aankomst in Peking door een positieve PCR-test, die restanten opgepikt had van een besmetting begin januari. Een andere test bleek negatief, nog een andere bevond zich in de grijze zone. Zo moest ze naar een quarantainehotel buiten het olympisch dorp, dat ze pas mocht verlaten na enkele nieuwe negatieve PCR-uitslagen.

Volgens Meylemans heeft een verantwoordelijke van het IOC zich bij haar verontschuldigd voor haar behandeling: “Ik ben er zeker van dat het niet meer gaat gebeuren met andere atleten. Er was gewoon veel miscommunicatie met vele twists. Dit alles terwijl ik nooit ziek was en nooit een gevaar voor anderen.”

Haar emotionele rollercoater liet ook sportminnend België niet onberoerd. Op haar instagram regende het steunberichten, een video van radiojournaliste Linde Merckpoel waarin een resem Belgische sporttoppers haar moed inspraken deed Meylemans zichtbaar deugd. Haar verhaal ging de wereld rond, zelfs de prestigieuze The New York Times berichtte over haar verhaal met de restricties.

Want Meylemans wil uitblinken in haar competitie die op 11 februari start. Maar of de hele saga mentaal geen impact zal hebben? Meylemans laat het tegendeel voelen. “Misschien ben ik nog meer gemotiveerd dan ooit tevoren. Ik wil mijn best doen om al die liefde die ik ontvangen heb te beantwoorden met een mooi resultaat.”