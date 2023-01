Afgetreden Duitse defensieminister Christine Lambrecht stapelde fouten op

Lambrecht (57, SPD) verzocht bondskanselier Olaf Scholz maandagochtend om haar te ontslaan van haar verantwoordelijkheden als minister van Defensie. In een korte verklaring hekelde Lambrecht “de maandenlange mediafocus op mijn persoon”.

De afgelopen weken was Lambrecht, niet voor het eerst, onder vuur komen te liggen. Haar wordt onbekwaamheid, desinteresse en toondoofheid verweten.

In een door vuurwerk omgeven nieuwjaarsboodschap op Instagram sprak Lambrecht bijna onverstaanbaar over wat het afgelopen jaar als defensieminister voor haar had betekend. Door de Oekraïne-oorlog had zij de kans gehad vele “interessante en toffe mensen te ontmoeten”, sprak de minister. Vervolgens buitelden Duitse media en opiniemakers over haar heen met verwijten die varieerden van “ongepast” tot “rampzalig”.

Omstreden helikoptertrip

In april vorig jaar werd Lambrecht ook al mikpunt van hevige kritiek, nadat zij haar volwassen zoon vlak voor Pasen had meegenomen op een werkbezoek in een legerhelikopter. Dat was praktisch, omdat het gezin aansluitend een vakantie in dezelfde regio had gepland. Lambrecht verdedigde zich vervolgens door te zeggen dat ze belang hechtte aan een goede relatie met haar zoon. Ze beloofde zelf de helikoptertrip te betalen.

Een maand later kwam het weekblad Der Spiegel op basis van bronnen bij Defensie met een buitengewoon felle aanval op Lambrecht. Het Bendlerblock, het Berlijnse hoofdkwartier van Defensie, is een beruchte slangenkuil waar menig minister al voortijdig de aftocht blies. Maar dit keer was het wel heel extreem.

Volgens Der Spiegel annuleerde of verzette Lambrecht de briefings door hoge militairen die elke nieuwe minister normaal gesproken krijgt om het departement te leren begrijpen. Ze zou leiders van diverse legeronderdelen pas laat hebben ontmoet, hun namen niet kennen, en rangen niet kunnen onderscheiden aan de hand van insignes.

Boze tongen fluisterden Der Spiegel zelfs in dat Lambrecht, immer onberispelijk gekleed en gekapt, een telefonische afspraak met haar Britse ambtgenoot had verzet omdat ze naar de kapper wilde.

Daags na het Der Spiegel-artikel donderde CDU-leider Friedrich Merz, tegenwoordig de grootste oppositiepartij, in de Bondsdag tegenover Scholz: “Meneer Scholz, maak uzelf los van deze minister, zo snel mogelijk. U gaat het ergens de komende weken of maanden doen. Dus doe het binnenkort.”

Ondankbare taak

Lambrecht had een ondankbare taak. De Duitse strijdkrachten zijn al vele jaren dramatisch ondergefinancierd. Militairen klagen over alles, van ontbrekende uitrusting tot uitvallende voertuigen. Alleen al voor het aanvullen van de voorraden munitie en materialen tot het door de NAVO-vereiste minimum, genoeg voor 30 dagen vechten, is een kleine 20 miljard euro nodig.

De ontwikkeling van diverse hypermoderne nieuwe wapensystemen resulteerde in jarenlange vertragingen en vele miljarden aan budgetoverschrijdingen. Pogingen om dat alles te hervormen lopen steevast stuk op een nachtmerrieachtige militaire bureaucratie.

Daaraan komt nu resoluut een einde, besloot de Duitse bondskanselier Olaf Scholz vlak na de Russische aanval op Oekraïne in februari vorig jaar. In zijn inmiddels beroemde Zeitenwende-speech beloofde hij 100 miljard euro te investeren in een alomvattende hervorming van de Duitse strijdkrachten. Niets minder dan “een strategische revolutie”, concludeerde de Duitse omroep ARD toen.

Aan de minister van Defensie de taak om deze ‘revolutie’ in goede banen te leiden, op een departement met 265.000 personeelsleden (inclusief 180.000 militairen). Maar sinds Lambrechts aantreden bleef het slechte nieuws komen. Beloofde steun aan Oekraïne liet eindeloos lang op zich wachten, wat vorig jaar leidde tot een heuse hooncampagne op Twitter van de toenmalige Oekraïense ambassadeur in Berlijn.

Kapot

Vorige maand werd bekend, wederom via Der Spiegel, dat bij een training alle achttien deelnemende Puma-infanteriegevechtsvoertuigen nog voor het einde kapot waren. Aan de Puma, het toppunt van Duitse militaire ingenieurskunde, is decennialang gewerkt. De training was ter voorbereiding op het Duitse leiderschap van de NAVO-flitsmacht in Oost-Europa dit jaar.

Lambrechts opvolger wordt vermoedelijk dinsdag bekendgemaakt. De namen van SPD-leider Lars Klingbeil (44) en Olaf Scholz’ naaste medewerker Wolfgang Schmidt (52) doen de ronde, maar hoogstwaarschijnlijk wordt het een vrouw. SPD-politica Eva Högl (54) geldt als zeer capabel en grote kanshebber.

Zij is sinds 2020 de Bundestagbeauftragte voor Defensie, een soort ombudsvrouw voor de strijdkrachten. Högl kent Defensie van binnenuit en wordt daar naar verluidt gerespecteerd.

Te midden van dat alles besluit Scholz waarschijnlijk deze week nog of Duitsland overgaat tot het leveren van geavanceerde Leopard 2-tanks aan Oekraïne, een vurige wens van dat land. Vrijdag komen defensieministers van de NAVO en de Ukraine Defense Contact Group samen op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Ramstein, in het westen van Duitsland, om over deze kwestie te praten.

Saillant detail: wapenfabrikant Rheinmetall, die graag de politieke discussie over Defensie-uitgaven een handje op weg helpt, zei afgelopen week al dat de Leopard 2-tanks die het in eigen beheer heeft volledig moeten worden gereviseerd en pas over een jaar inzetbaar zijn. Daarvoor zijn “honderden miljoenen nodig”, aldus Rheinmetall-ceo Armin Pappenberger.

Het Duitse leger zelf beschikt over zeker driehonderd functionele Leopard 2-tanks, maar militaire bevelhebbers maken zich grote zorgen over wat de steun aan Oekraïne doet met de eigen slagkracht van de toch al gemankeerde Duitse strijdkrachten.