Afgesneden wolvenkop bij Duitse natuurorganisatie gedumpt: ‘Zieke en hatelijke daad’

Vrijdagochtend kreeg de politie de melding over een afgehakte wolvenkop. Die was door een echtpaar gevonden in de buurt van het NABU-Artenschutzzentrum, een organisatie die behoeftige inheemse wilde dieren verpleegt om ze daarna weer vrij te laten in hun natuurlijke leefomgeving. “Een trieste, verschrikkelijke en verontrustende ervaring die het paar met eigen ogen moesten aanschouwen”, schrijft de organisatie op sociale media.

Opgelet, de beelden kunnen schokkend zijn:

‘Zieke en hatelijke daad’

Samen met een wolvenexpert werd vastgesteld dat het daadwerkelijk om een kop van een wolf ging. “We zijn allemaal in shock door deze zieke en hatelijke daad en zijn verbijsterd hoe brutaal de daders zijn”, staat te lezen op Instagram. “Zonder enige schroom moet iedereen deze zieke mentaliteit aanschouwen. Het is een duidelijke boodschap wanneer het hoofd van een onschuldig levend wezen, een strikt beschermde diersoort als de wolf, trots gedrapeerd wordt voor een NABU-Artenschutzzentrum.”

Uitgezocht wordt nu of er een verband is met een eerdere vondst in maart van een wolvenlichaam zonder kop. Ook wordt onderzocht of het gaat om stroperij, laat de plaatselijke Duitse politie nog weten. Het NABU-Artenschutzzentrum hoopt dat de politie “eindelijk eens goed en met alle beschikbare middelen op onderzoek uitgaat”.

Wolven in Duitsland

De wolf en de bescherming ervan staat al even ter discussie in Duitsland. Er zijn er nu zo'n drieduizend en de populatie stijgt jaarlijks met dertig procent. Nergens groeit de populatie zo hard als in Nedersaksen. Maar daar is niet iedereen even blij mee. Met de komst van de wolf zijn er meer aanvallen op schapen, geiten, koeien en paarden in het land en dat maakt veehouders nerveus.

In Vlaanderen is alleen al dit jaar bijna 2,8 miljoen uitgegeven aan de wolf. Die kosten vertalen zich onder andere naar apparatuur om wolven te monitoren, het herstellen van de door hen gebrachte schade en “wolfwerende omheiningen”.