Afgelopen maandag meer dan 19.000 besmettingen geregistreerd in ons land: hoogste aantal in jaar tijd

In de week van 7 tot en met 13 november zijn in België gemiddeld 10.283 nieuwe coronabesmettingen per dag vastgesteld. Het gaat om een stijging met 27 procent in vergelijking met een week eerder. Het reproductiegetal is 1,14. Wanneer het getal hoger is dan 1, betekent dit dat het virus zich steeds sneller verspreidt. De incidentie, het cijfer dat het aantal nieuwe cases per 100.000 inwoners aanduidt, komt neer op 1.116,7 op veertien dagen.

Afgelopen maandag zijn er minstens 19.300 corona-infecties geregistreerd in 24 uur tijd, een nieuwe record in meer dan een jaar tijd. Dat blijkt uit de nog niet definitieve cijfers van die dag.

Het aantal infecties van een bepaalde dag is meestal drie tot vier dagen later volledig bekend, pas vrijdag zullen we dus het definitieve cijfer kennen. Na twee dagen is wel al iets minder dan de helft bekend, aangezien de labo’s tijd nodig hebben om alle stalen te verwerken. Na drie dagen is ongeveer 98 procent bekend. Op die manier kan al wel een inschatting gemaakt worden van het definitieve cijfer.

“Het hoge aantal betekent dat de stijging van de besmettingen aan een stabiel tempo aanhoudt en voorlopig dus niet afneemt”, zegt Mesuere. “Elke week komen er ongeveer 28 procent besmettingen meer bij dan een week eerder.” Het gemiddelde zou met het forse dagcijfer tot boven de 11.000 uitkomen.

Het absolute recordaantal besmettingen in een dag tijd werd vorig jaar op 27 oktober vastgesteld, toen waren het er 22.221. Een dag eerder waren het er ook al 19.875. Vorige week maandag werd voor het eerst dit jaar het dagcijfer van 15.000 overschreden.

De grootste stijgingen in besmettingen zien we momenteel nog steeds in Oost- en West-Vlaanderen, en in Namen. In Oost-Vlaanderen stijgen de besmettingen nog altijd met bijna 50 procent. Ook in de andere Vlaamse provincies zien we toenames van minstens 24 procent.

Ziekenhuisopnames

Ook het aantal ziekenhuisopnames vertoont nog altijd een opwaartse trend. Tussen 10 en 16 november werden gemiddeld 238,4 mensen per dag met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is 21 procent meer dan een week eerder.

De grootste toenames zien we op dit moment in Limburg, waar er elke dag 21 nieuwe patiënten worden opgenomen, een stijging van 69 procent. Ook elders nemen de cijfers verder toe, al blijft de toename beperkt in Brussel en Waals-Brabant.

In totaal bevinden zich intussen 2.693 coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen (+25 procent), van wie er 557 op de afdeling intensieve zorg liggen (+28 procent).

De bezetting op de afdelingen intensieve zorg is relatief gezien het hoogst in Limburg, waar 33 procent van alle in theorie beschikbare bedden bezet is met covid-patiënten. In West-Vlaanderen is dat 31 procent. Door personeelsuitval zijn echter niet alle 2.000 ic-bedden in België ook effectief beschikbaar.

Overlijdens

Voorts zijn van 7 tot en met 13 november gemiddeld 25,6 mensen per dag overleden na een besmetting met het coronavirus. Ook dat is een stijging in vergelijking met de week ervoor (+11 procent). Het totale dodental voor België bedraagt intussen 26.444.

Tests

Dagelijks werden gemiddeld iets meer dan 80.800 testen afgenomen, waarvan 13,6 procent positief bleek te zijn.

De positiviteitsratio is dus gestegen tot 13,6 procent (+1,9 procent).

Vaccinaties

De vaccinatiegraad, tot slot, ligt bij de volwassen bevolking inmiddels op 88 procent. Over alle leeftijdsgroepen heen is precies 76 procent minstens één keer gevaccineerd. Dat betekent dat 8.770.074 Belgen intussen al minstens een eerste dosis van het vaccin tegen Covid-19 kregen. 8.625.656 mensen zijn al volledig gevaccineerd. Dat is 87 procent van de volwassenen en 75 procent van de volledige bevolking. 849.274 mensen kregen al een derde prik.

In Vlaanderen zijn 5.386.660 inwoners minstens deels gevaccineerd: 80,97 procent van de volledige bevolking of 93,37 procent van de volwassenen. 5.333.421 onder hen zijn volledig ingeënt: 80,16 procent van de bevolking of 92,52 procent van de volwassenen.