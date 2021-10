Afgelopen jaar was het financiële dieptepunt voor Bart De Pauws productiehuis Koeken Troef

De afgelopen twintig jaar heeft Bart De Pauw 3,4 miljoen euro winst gemaakt via zijn managementvennootschap Deadliners en zijn productiebedrijf Koeken Troef. Dat blijkt uit een financiële doorlichting die De Morgen uitvoerde. Niet verwonderlijk was vorig jaar het dieptepunt, met een gecumuleerd verlies van 256.000 euro.

The sky leek altijd the limit voor Bart De Pauw: alles wat hij aanraakte, veranderde in goud. En ambitieus was hij van jongs af. Op amper 23-jarige leeftijd richtte De Pauw zijn eigen vennootschap op, Deadliners genoemd. Zo kon hij als zelfstandige factureren aan de VRT en Woestijnvis voor de programma’s die hij maakte en waarin hij acteerde, zoals Buiten de zone, Schalkse ruiters en Het geslacht De Pauw. Door dat via een vennootschap te laten lopen, was het financieel aantrekkelijker. 2004 was met Het geslacht De Pauw een eerste financieel topjaar met een nettowinst van meer dan 200.000 euro.

Daarna werd het wat rustiger. De Pauw was uitgekeken op Woestijnvis en besliste in 2008 met Koeken Troef een eigen productiehuis op te richten. Dat is nu nog steeds voor 100 procent eigendom van Bart De Pauw en zijn echtgenote Ines De Vos.

In de beginjaren liep dat moeizaam, maar vanaf 2010 wierp de beslissing haar vruchten af met acht jaar op rij een nettowinst voor Deadliners en Koeken Troef samen van meer dan 200.000 euro. Die kwam er dankzij programma’s als De kinderpuzzel, De kazakkendraaiers, Twee tot de zesde macht en De Biker Boys. 2013 werd het financiële recordjaar met een winst van 670.000 euro. Het waren allemaal programma’s die gemaakt werden voor de VRT, waarmee De Pauw een exclusiviteitscontract had ondertekend. De omzet van Koeken Troef steeg boven het 1,5 miljoen euro. Op het hoogtepunt waren er veertien mensen vast in dienst, plus nog tal van freelancers.

Schadevergoeding van 12 miljoen

Maar toen viel alles stil. Begin november 2017 besliste de VRT de samenwerking met De Pauw met onmiddellijke ingang stop te zetten vanwege grensoverschrijdend gedrag. Op die manier werd de zo goed als enige inkomstenbron van Koeken Troef helemaal afgesloten.

De gevolgen waren catastrofaal. De nettowinst halveerde van de ene dag op de andere. In 2019 werd nog met moeite break-even gedraaid en in 2020 moest De Pauw zware verliezen slikken. In 2018 en 2019 kreeg Koeken Troef geen enkele nieuwe opdracht binnen en torste het toch een loonlast van bijna een half miljoen euro per jaar: onhoudbaar.

Bezuinigen was de orde van de dag: vorig jaar waren er nog maar zes mensen in vaste dienst. Het productiehuis kreeg wel mondjesmaat enkele nieuwe opdrachten. Het werkte mee aan de sketchshow Influencers voor SBS, maakte de quiz De omgekeerde wereld voor VTM en produceerde de Vossen-expo voor ondernemer Fernand Huts.

Maar dat was bij lange niet genoeg om de gaten te vullen. De Pauw en zijn gezin eisten dan ook 12 miljoen euro schadevergoeding van de VRT wegens gederfde inkomsten en imagoschade: 2,5 miljoen voor De Pauw, 2,5 miljoen voor zijn vrouw, 500.000 euro voor elk van hun drie kinderen en 5,5 miljoen voor zijn vennootschap Deadliners. Dat laatste bedrag zou hij misgelopen zijn doordat de fictiereeks It’s Showtime nooit werd uitgezonden, Koeken Troef geen opdrachten meer kreeg van de VRT, het laatste kwartaal van De Pauws exclusiviteitscontract niet meer betaald werd én het nieuwe contract nooit ondertekend raakte. Dat is nogal ruim begroot, gezien hij zelfs in een topjaar nooit meer dan 600.000 euro winst boekte. De VRT besliste niet in te gaan op de eis. Ook deze zaak dreigt vroeg of laat voor de rechtbank te eindigen.

Bart De Pauw zal er in ieder geval geen boterham minder om eten. De man kan financieel gezien wel tegen een stootje. Sinds 2001 heeft hij in totaal 3,4 miljoen euro verdiend: 2,2 miljoen via zijn vennootschap Deadliners en 1,2 miljoen via zijn productiebedrijf Koeken Troef.