Advocaten van familie Sanda Dia laten Reuzegom-proces stilleggen: wat nu?

Waarom tekenen de advocaten van de familie beroep aan?

“Wat is er met onze zoon, wat is er met mijn broer, gebeurd? Waarom heeft niemand hem geholpen? Hoe is dit kunnen gebeuren? Waarom? Waarom zwijgt iedereen? Dit zijn de vragen waarop wij een antwoord verwachten”, zo klinkt het in een gezamenlijke verklaring van de familie van Sanda Dia.

“Op de zitting van de correctionele rechtbank te Hasselt van maandag 25 april 2022 werd ons duidelijk dat wij geen antwoorden op al onze vragen zouden krijgen.” De rechtbank stelde toen slechts te kunnen oordelen over de feiten in Vorselaar (de doop zelf) en niet over de rozenverkoop, afzuip, en de gebeurtenissen op de parking in Leuven. Maar de familie is het daar dus niet mee eens.

“Wij zijn het aan onze zoon, mijn broer verschuldigd. Wij hebben nog steeds alle vertrouwen in de rechtsgang. Dank voor de niet aflatende steun”, zo sluit de familie af.

De verklaring is ondertekend door de ouders van Sanda Dia, de partner van vader Ousmane Dia, zijn broer, diens partner en hun advocaten Sven Mary, Nathalie Buisseret, Elisa Van Bocxlaer, David Dendoncker, Sven De Baere en Stijn Butenaerts.

Wat nu?

Door de beroepsprocedure tegen het maandag gevelde vonnis moet het Antwerpse hof van beroep zich daar nu eerst over buigen. Hierdoor valt de voor maandag voorziene voortzetting van de debatten in Hasselt automatisch stil. Een nieuwe datum voor het proces-Reuzegom kan pas worden vastgesteld na een arrest van het hof van beroep in Antwerpen.

“Wij waren klaar om te pleiten, maar ik kan mij niet voorstellen dat het proces maandag nog kan doorgaan”, reageert John Maes, advocaat van Reuzegommer J.S. alias Flodder. “In haar tussenvonnis deed de rechter een op het het zittingsblad vermelde uitspraak, maar ze zei daar niet uitdrukkelijk bij dat die uitvoerbaar bij voorraad was. Was dat wel het geval geweest, dan had de beroepsprocedure niet noodzakelijk een invloed hoeven te hebben op het al of niet voortzetten van het proces. Nu lijkt mij dat ondenkbaar.”

Maes: “Wij, als verdediging, waren akkoord met de stelling van de rechter, dat voor de aanklacht van “toedienen van schadelijke stoffen” en “schuldig verzuim” enkel de feiten op 5 december 2018 vanaf 12 uur ‘s middags in Vorselaar, dienden beoordeeld te worden. Wij gingen ook in die zin pleiten.”

Wat gebeurde er met Sanda Dia?

Sanda Dia overleed op 7 december 2018, na een tweedaags ontgroeningsritueel van de inmiddels ontbonden studentenclub Reuzegom. Hij was toen 20 jaar.

Dia en twee andere schachten moesten tijdens de eerste avond van de doop in Leuven onder andere een liter gin drinken en enkele halve liters bier. Het tweede deel van de doop vond de volgende dag plaats, in een chalet in Vorselaar.

Daar werden de drie verplicht ‘schachtenpap’ te drinken; een brouwsel van visolie met levende goudvissen, gemalen muis en een dito paling. Ze kregen ook de opdracht een put te graven. Die werd gevuld met ijswater. Het trio moest erin gaan staan en de Reuzegommers gebruikten de put vervolgens als toilet. Zijn lichaamstemperatuur zou na het laatste doopritueel gedaald zijn tot 27 graden. Er verstreken uren voor iemand ertoe kwam om hem naar het ziekenhuis te brengen.

Toen dat uiteindelijk toch gebeurde, kregen alle betrokkenen opdracht om maximaal sporen te wissen, ook van het WhatsApp-groepje waarin beelden van de doop waren uitgewisseld. In het studentenkot van Dia werden alle sporen gewist. Sanda Dia overleed enkele dagen na zijn opname in een ziekenhuis in Edegem. Volgens de experten overleed de jongeman aan een acuut hersenoedeem, veroorzaakt door te veel zout in zijn lichaam.