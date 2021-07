Advocaten Reuzegom hebben bijkomende vragen over medische rapporten

Dinsdag luisterde de raadkamer achter gesloten deuren naar de pleidooien van de advocaten in de zaak over Sanda Dia, die in 2018 om het leven kwam nadat hij tijdens een studentendoop uren in een put met ijskoud water doorbracht en visolie moest drinken.

Voor de vader van Dia, die met zijn vriendin aanwezig was, was het de eerste keer dat hij hoorde wat precies de standpunten van de verdediging zijn. Enkele advocaten van de Reuzegommers hebben nog steeds ernstige vragen bij het medisch verslag dat over de dood van Dia is opgesteld, zo blijkt. Die gaan onder meer over hoe hij door artsen is behandeld.

Toen Dia op de fatale avond werd binnengebracht in het ziekenhuis van Malle bedroeg zijn lichaamstemperatuur nog 28 graden. Het zout in de visolie deed hem ook uitdrogen. Later is hij overgebracht naar het UZA in Antwerpen.

Vooral advocaat Christian Clement zou hard doorgegaan zijn op dat medische luik. Toen de vader van Dia zijn pleidooi aanhoorde, kreeg hij het te kwaad en heeft hij de zaal verlaten. Na afloop maakte Clement tegenover de pers nog een cryptische opmerking, waarin hij leek te wijzen op de medische behandeling.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat advocaten van de verdediging de medische rapporten in twijfel trekken, of vragen hebben bij de behandeling. Een college van deskundigen boog zich daar op vraag van enkele Reuzegom-advocaten al opnieuw over, maar concludeerde dat de spoeddienst van het ziekenhuis in Malle niets te verwijten valt.

“Er zijn nieuwe medische stukken toegevoegd aan het dossier, maar die hebben ook weer nieuwe vragen opgeworpen”, zegt Pascal Nelissen Grade, de advocaat van één van de Reuzegommers. “Er zijn waarden gemeten om tien uur ’s avonds en nog eens om 5 uur ’s ochtends. Maar wat is er tussenin gebeurd? Daar geeft het deskundigenverslag geen antwoord op.”

Daardoor is de rechter volgens sommige Reuzegom-advocaten nog niet in staat om de zaak ten gronde te behandelen. Er is dan ook gevraagd aan de raadkamer om het onderzoek terug naar de onderzoeksrechter te sturen.

Een ander aspect waar sommige advocaten van de verdediging het moeilijk mee hebben, is dat het parket vraagt om alle 18 Reuzegommers naar de correctionele rechtbank door te verwijzen, terwijl niet iedereen de hele tijd aanwezig is geweest op de doop en sommigen een grotere rol hebben gespeeld in het gebeuren dan anderen.

“De debatten zijn sereen en professioneel verlopen”, zegt advocaat Sven De Baere, die de vader van Dia bijstaat. “Maar natuurlijk was het niet aangenaam voor mijn cliënt.”