Advocaten familie Sanda Dia reageren verbolgen op het tonen van videobeelden studentendoop: ‘Dit hoort in de rechtszaal’

Morgen staan de 18 Reuzegommers terecht, voor hun mogelijke betrokkenheid bij de dood van Sanda Dia. Aan de vooravond van de zitting waarop de voormalige leden van de studentenclub aan het woord komen heeft VTM tijdens het journaal heftige beelden uitgezonden over de doop. Ook de krant Het Laatste Nieuws toont die op haar website.

Op de beelden is te zien hoe Dia op de tweede dag van de doop ondersteund wordt door een medeschacht in de Mechelsestraat in Leuven, op dat moment is hij al zwaar verzwakt. Op de fatale tweede dag trokken de studenten nog naar Vorselaar, waar de schachten gruwelijke proeven moesten ondergaan, terwijl ze in een put met ijskoud water zaten.

Daar moesten ze ook visolie drinken en onder meer een goudvis inslikken. Op een foto, die ook getoond werd, ligt Dia uitgeteld in het gras. Die foto is gemaakt twee uur voor hij naar het ziekenhuis is gebracht.

Opvallend is dat de publieke omroep VRT de beelden ook in het bezit heeft, maar heeft laten weten dat het ze niet uitzendt uit respect voor de familie. Dat zei journaliste Caroline Van den Berghe in een video op de website met een reconstructie van de doop. De journalisten van beide omroepen hebben de advocaten van de familie vooraf op de hoogte gebracht.

“VTM-journalist Faroek Özgünes heeft me gebeld”, zegt Sven Mary. “Hij heeft gezegd: het is niet de vraag of we de beelden mogen tonen. We gaan ze tonen. We willen u verwittigen dat ze hard zijn. Ik heb de familie dan gewaarschuwd.”

Mary betreurt dat de beelden in het journaal zijn verschenen. “Als de beelden nog nooit zijn getoond en tot het openbare ministerie behoren, dan vind ik het bijzonder spijtig dat een omroep ze brengt”, zegt Mary. “Dit hoort echt in de rechtszaal.”

David Dendoncker, advocaat van de moeder van Dia, sluit zich aan bij Mary en vindt het jammer dat de beelden verschijnen. “Voor de slachtoffers is het moeilijk dat deze beelden en plein public zijn getoond”, zegt Dendoncker. “Nu spreek ik echt namens een moeder, die haar zoon heeft verloren.”

De zender heeft tijdens de uitzending ook geduid waarom ze de beelden toont. Het Laatste Nieuws heeft ook een verklaring bij de beelden geplaatst. Daarin staat dat de beelden zijn voorgelegd aan de nabestaanden en dat zij “geen bezwaar” maken tegen de verspreiding ervan. Volgens Michiel Ameloot, hoofdredacteur van VTM Nieuws, had de redactie wel degelijk toestemming van de familie om de beelden te tonen.

“Op dit moment kunnen we aan de hand van nooit eerder vertoond bewijsmateriaal een nieuwe reconstructie -maken van wat er toen gebeurd is”, zegt Ameloot. “Dan is het ook onze journalistieke plicht om dat te doen. We hebben grondig nagedacht over de ethische kant van dit verhaal en hebben de familie op de hoogte gebracht. Als zij het niet zouden willen, dan hadden we deze beelden nooit getoond."

