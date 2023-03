‘Advocaten benadrukken vandaag echt heel erg dat niet elke Reuzegommer hetzelfde is’

De laatste Reuzegommers krijgen vandaag nog het woord op het proces-Reuzegom. Yannick Verberckmoes volgt de rechtszaak voor De Morgen in het Antwerpse hof van beroep.

Dag Yannick, hoe is de zitting vandaag al verlopen?

“Er zijn drie pleidooien geweest. De nadruk lag voor mij op het onderscheid met de andere Reuzegommers, dat ze niet allemaal over dezelfde kam te scheren zijn. Zo focuste de advocaat Johan Platteau heel hard op de vriendschap die zijn cliënt P.O., alias ‘Wally’, had met Sanda. Hij zei ook dat er verschillende groepen waren binnen Reuzegom, en dat Sanda bij de ‘toffere’, minder harde groep moest terechtkomen.

“Bij het tweede pleidooi heeft advocaat Peter Helsen, die M.P. alias ‘Ketter’ vertegenwoordigt, heel hard benadrukt dat het zijn cliënt was die er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat ze Sanda naar het ziekenhuis hebben gebracht, dat hij als Reuzegommer eigenlijk niet betrokken was bij heel die doop, maar wel zijn verantwoordelijkheid heeft genomen toen hij daar toch aankwam.

“Hij haalde ook nog aan dat hij betwist of het beroep wel ontvankelijk is, omdat de rechter in Hasselt eerder geen vonnis had geveld. Het zou raar zijn als het hele proces toch weer naar de rechtbank van Hasselt wordt gevoerd, dat kan ik moeilijk voorstellen. Het zou ook echt een blamage zijn voor het Belgische rechtssysteem.

“Als derde heeft advocaat Jorgen Van Laer nadrukkelijk schuldig gepleit op de tenlastelegging ‘onopzettelijke doding’ voor zijn cliënt Q.W., ‘Paterberg’. Zijn redenering is dat de juridische grens daarvoor gewoon heel laag ligt, zodat elke onvoorzichtigheid wel in aanmerking moet komen. Verder hield hij ook een heel emotioneel pleidooi, waarin hij ook zijn eigen verleden betrok, om zijn cliënt in een beter daglicht te stellen.”

Hij zei ook dat hij er een ‘symbooldossier’ van wil maken. Wat bedoelde hij daarmee?

“Zo vraagt hij de rechtbank om duidelijk te stellen dat sommige handelingen echt niet meer kunnen voor een doop, dat er een kader komt over wat ‘mensonterende behandeling’ echt betekent. Zo zou de rechtbank dan paal en perk kunnen stellen aan studentendopen.

“Zijn cliënt wilde dat dit alles toch in iets positiefs kon worden omgezet. Mijn indruk was dat dit toch ook een manier was om wat toenadering te zoeken tot de familie van Sanda.”

De Reuzegommers komen nu al even een voor een aan het woord. Vallen er verschillen bij je op?

“Vandaag is toch drie keer een heel ander pleidooi gevoerd, met een andere zienswijze. Dat toont voor mij aan dat ze willen bewijzen dat ze niet één blok vormen samen.

“Wat mij ook opviel was dat ‘Ketter’ in tranen uitbarstte toen hij het woord nam. Het is de voorbije dagen nog aan bod gekomen, maar dit is ergens ook gewoon een hoop twintigers bij elkaar. Het is heel moeilijk om personages zoals ‘Ketter’ te beoordelen. Zij zijn wel lid van die groep, maar het is ook wel een geneeskundestudent die zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Je voelt zelf aan dat het moeilijk wordt om voor zulke Reuzegommers een gevangenisstraf uit te spreken. Hij is zelf arts en zelfs een lichte straf kan voor hem wel heel grote gevolgen hebben.

“Er is dan ook twee keer de vrijspraak gepleit vandaag. Naar mijn gevoel benadrukken de advocaten vandaag echt heel erg dat niet elke Reuzegommer hetzelfde is. Beklaagden die zich eerder al hebben mogen verdedigen hebben toch een andere rol binnen die studentenclub. De beslissing om in te grijpen lag vooral bij de preses en schachtentemmer, daarom zijn er tegen hen ook zwaardere straffen gevorderd. Ik vraag me af hoe het hof van beroep met al die verschillen zal omgaan.”

Wat mogen we nog verwachten?

“De laatste twee Reuzegommers komen vandaag nog aan het woord, ‘Rustdag’ en ‘Placebo’. Rustdag was eerder preses bij Reuzegom en Placebo was vroeger schachtentemmer. In dat opzicht worden het boeiende pleidooien, omdat zij eerder leidinggevende functies hadden. Er wordt namelijk veel de nadruk gelegd op dat ze de doop al jarenlang op deze manier doen, maar zij hebben in het verleden dus beslissingen genomen over het doopritueel. Het wordt interessant om te zien hoe ze hiermee zullen omgaan.

“Als alle Reuzegommers aan de beurt zijn geweest, is het maandag aan het openbaar ministerie en de burgerlijke partijen. Dan kunnen onder meer de advocaten van de familie repliceren op de pleidooien van de verdediging. Daarna gaat het hof in beraad, en zullen we over enkele weken een uitspraak mogen verwachten.”