Advocate weduwe ‘verbouwereerd’ na nieuwe expertise in zaak-Chovanec: ‘Wij weten van niets’

Jozef Chovanec stierf op 28 februari 2018 in het ziekenhuis, drie dagen na een politie-interventie in een cel op de luchthaven van Charleroi. De 38-jarige man wou een vlucht nemen naar Slovakije, maar gedroeg zich agressief en werd opgepakt.

Vorig jaar lekten videobeelden van in de politiecel uit, waarop de man zich ‘s nachts tot bloedens toe met zijn hoofd tegen de celdeur gooit. Daarna is te zien hoe de 38-jarige Slovaakse zakenman in bedwang wordt gehouden door agenten en hoe zijn gezicht bedekt wordt met een deken vooraleer hij een kalmeringsmiddel krijgt toegediend, maar ook hoe de betrokken politieagenten lachen en één van hen een Hitlergroet maakt.

Volgens een nieuwe expertise, met medewerking van experts die door de burgerlijke partij werden aangewezen, stierf de man aan een hersenletsel als gevolg van het feit dat hij met zijn hoofd tegen de celdeur bonkte. Dat beweert RTL Info. Hij werd volgens die info niet verstikt door de agenten. “Er werden geen sporen aangetroffen van een tekort aan zuurstof”, stellen de experts.

De advocaten van de drie agenten die Chovanec in bedwang hielden, noemen het onderzoek een belangrijk element. “Niets bewijst op dit moment dat de interventie van mijn cliënten een verband heeft met het overlijden”, zegt advocaat Hayat Karim.

‘Wij zijn verbaasd en weten van niets’

Ann Van de Steen, de advocaat van de weduwe van Chovanec, reageert aan De Morgen op het nieuws. “Wij zijn verbaasd en weten van niets. De reconstructie moet nog plaatsvinden, onze experten moeten op basis daarvan nog een eindverslag maken. Zij hebben niets met dit rapport te maken en zijn even verbouwereerd door dit ‘nieuws’.”

Van de Steen spreekt zelfs van een beschadiging. “Het is opmerkelijk dat de advocaten van de agenten blijkbaar meer weten dan wij. Ik begin te vermoeden dat het parket gelekt heeft en dat men alles wil toedekken. Als het parket denkt dat er geen reconstructie meer nodig is, mogen ze ons zeker uitnodigen in de rechtszaal. Hun psychologische oorlogsvoering bewijst dat ze geen poot hebben om op te staan”, aldus nog Van de Steen.

De reconstructie vindt plaats op 27 en 28 september.